Károly király reggelije a szívednek és a bőrödnek is jót tesz

Reggelizz, mint egy király, ebédelj, mint egy polgár, és vacsorázz, mint egy koldus – tartja a mondás, amelynek ezek után teljes mértékben eleget tehetsz, cikkünkben ugyanis lerántjuk a leplet arról, hogy mi pontosan Károly király reggelije, amellyel a szívét és a bőrét is egészségesen tartja!

Sajtos, spenótos és paradicsomos tojásrántotta Károly király reggelije. Fotó: Shutterstock

Mi Károly király reggelije?

A legtöbben azt hinnék, hogy a világ egyik első számú uralkodójának ezüst tányérjára reggelente füstölt lazac, válogatott péktermékek, kaviár és számos más pazar ételkülönlegesség kerül. A valóságban azonban szó sincs erről, legalábbis Károly király esetében. A brit uralkodó állítólag egy különösen egyszerű reggeli fogást részesít előnyben, a menüje pedig táplálkozási szakértők szerint jót tehet a szív és a bőr egészségének is.

A Falstaff.com szerint a volt walesi herceg egy fehérjében, vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban gazdag reggelit fogyaszt, ha pontosak akarunk lenni, sajtos, spenótos és paradicsomos tojásrántotta kerül a tányérjára.

A fogás összetevői számos olyan tápanyagot biztosítanak, amelyek hozzájárulnak az általános egészséghez és jólléthez. Darren McGrady, a királyi család egykori séfje korábban elárulta, hogy a király gyakran választ tápláló ételeket, amelyek friss, szezonális alapanyagokból készülnek – ez a menü pedig rendszeresen szerepel Károly reggeli rutinjában.

A tojás a reggelik királya

Károly király reggelijét tekintve az egyik legnagyobb haszna a tojásnak van. A British Heart Foundation szerint a tojás jó fehérjeforrás, és olyan tápanyagokat tartalmaz, mint a B12- és a D-vitamin, valamint a kolin, amely fontos szerepet játszik az agy és az idegrendszer működésében.

A spenót is lenyűgöző tápértékkel gazdagítja az ételt. A leveles zöldség A-, C- és K-vitamint, valamint folsavat és vasat tartalmaz. Ezenkívül gazdag antioxidánsokban, amelyek segíthetnek megvédeni a szervezet sejtjeit a szabad gyökök által okozott károsodástól. A paradicsom pedig a likopin egyik legjobb forrása – ez a növényi vegyület adja a paradicsom vörös színét, az emberi testben felszívódva pedig elősegítheti a szív jó egészségét, valamint megvédi a bőrt a káros környezeti hatások egy részétől.