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stresszkezelés

„Anya, a p...ba!” – mit tegyél, ha az ovis gyereked rendszeresen káromkodik?

56 perce
Olvasási idő: 8 perc
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„Miért nem vehetjük meg? Anyu, a *****, vedd meg!” – a legtöbb szülő először lefagy, majd nyakig vörösödik, amikor 3-4 éves gyereke száját káromkodás hagyja el nyilvános helyen vagy otthon. A jelenségről klinikai szakpszichológussal beszélgettünk, és a segítségével tippeket is hoztunk, hogy szülőként miképp szoktathatod le a gyereked a trágárkodásról.
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  • A káromkodás bizonyos helyzetekben nem csupán rossz szokás.
  • Gyerekeknél nem mindegy, hány éves korban és milyen helyzetekben jelennek meg a trágár kifejezések.
  • A szakember szerint büntetés helyett érdemes megtanítani a gyereknek, hogyan fejezze ki és kezelje az indulatait. Erre játékos, következetes módszerekkel ösztönözhetjük.

Ha káromkodik a gyerekünk, Balkuné Szűcs Emese gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus szerint elsősorban azt érdemes megérteni, miért használja a gyerek a trágár kifejezéseket, és hogyan lehet számára más, egészségesebb módot mutatni az indulatai kifejezésére. A káromkodás kiiktatására hoztunk egy remek tippet!

Dühös kislány káromkodással és firkálással vezeti le a feszültséget
A gyerekkorban előforduló káromkodás legtöbbször a kíváncsiság, a feszültséglevezetés, vagy a felnőttek reakcióinak tesztelése miatt történik. Fotó: Anton Vierietin / Shutterstock

Káromkodás gyerekszájból

„Talán furcsán hangzik, de a káromkodás indulatlevezető funkcióval bír, és tulajdonképpen a stresszre adott válasz, az agresszió, a düh levezetésének egy formája” – kezdte az Origónak Balkuné Szűcs Emese. „Ha valaki tömegközlekedéssel utazik munkába, de lerobban a villamos, a felnőttek szájából is akarva-akaratlanul kicsúszik egy-egy cifra kifejezés. Ilyenkor valóban csökken a feszültség. A trágárságnak lehet helye és ideje gyereknél és felnőttnél egyaránt, hiszen ha valaki ettől megnyugszik, ha el tudja engedni a mérgét, akkor hasznos is lehet” − hangsúlyozta a szakember, hozzátéve: az a nem mindegy, milyen szavakkal tesszük mindezt, pláne nem gyerekként.

Nem mindegy, hogy ovisként vagy tiniként trágárkodik a gyerek

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy nem mindegy, mennyi idősen kezd trágár szavakkal dobálózni a gyerek.

„Ha egy hároméves kisgyerek száját hagyja el egy-egy csúnya szó, a szülők arcára kiül a döbbenet. Nem kell frászt kapni és sarokba állítani a kicsit: a gyerkőc ilyenkor még nincs tisztában a csúnya szavak jelentésével, annyit érez csupán, hogy ezek a szavak érzelmileg telítettek. Idővel világossá válik számára, hogy egy-egy ilyen szóval képes a leginkább felhívni magára a figyelmet” – mutatott rá a szakpszichológus.

Ha a verbális agresszió iskolásként válik rendszeressé, akkor sem érdemes retorziót alkalmazni, mert az csak olaj a tűzre. Ösztönözzük a gyereket arra, hogy megossza velünk a dühe okát – így sokkal kisebb igénye lesz arra, hogy a feszültségét agresszív formában, például verekedéssel, káromkodással vezesse le.

Döbbent szülők és káromkodó kislányuk egy pszichológusnál
A szülői büntetés vonzóbbá teszi a tiltott szót a gyerek számára. Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Ezzel a módszerrel sikeresen leszoktathatod ovis csemetédet a trágár szavak használatáról

A szakpszichológus az alábbi módszert javasolja:

  • Rajzoljuk a gyerekünknek egy kacskaringós utat, amelyen keresztül fel lehet jutni egy csodaszép várba. Ebbe a várba csak úgy juthat fel, ha összegyűjti az összes matricát.
  • Ha a gyerek meg tudja állni, hogy egész délután nem beszél csúnyán, kaphat egy matricát.
  • Ha egy hét alatt megszerez 5 matricát, hétvégén kaphat egy kisebb ajándékot. Lehet ez egy kirándulás vagy bármilyen más program, a lényeg, hogy a gyereket ösztönözze annyira, hogy érdemesnek találja miatta elhagyni a csúnya szavakat.

Ha valamelyik nap trágár kifejezéseket használ, nem szabad visszavenni az addig megszerzett matricákat tőle! Aznap legyünk vele együttérzők, és mondjuk a következőt: „Nagyon sajnálom, de most nem tudunk matricát ragasztani”.

Kísérletek igazolják, hogy a káromkodás képes kitolni a fájdalomküszöböt, vagyis egyfajta megküzdési technika. Az angliai Keele Egyetem egy kísérletében a résztvevők kezét jeges vízbe mártották, ami általánosan alkalmazott teszt a fájdalomküszöb mérésére. Mint kiderült, azok az alanyok, akik ez idő alatt trágár indulatszavakat használhattak, 32 százalékkal jobban tűrték a fájdalmat, mint azok, akiknek csendben kellett viselniük a megpróbáltatásokat. 

Nézz meg egy videót arról, mi van akkor, ha a gyerek a szülőtől tanul káromkodni:

@reginaannanagy5 Különleges érzékük van az már egyszer biztos 😂🤭 #momsoftiktok #kidstiktok #storytime #lifewithkids #momlife ♬ eredeti hang - Regina ✨

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