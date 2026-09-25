Lemondanál a koffeinről? Ezek a tünetek már az első napon jelentkezhetnek

A kávé sokak számára a reggeli rutin elengedhetetlen része, ezért a rendszeres fogyasztás hirtelen megszakítása hamar érezhető változásokat okozhat. A koffein stimulánsként közvetlenül az agyra hat, fokozza az éberséget és csökkenti a fáradtságérzetet. Ha azonban a szervezet hozzászokott a rendszeres bevitelhez, annak elmaradására elvonási tünetekkel reagálhat.

A kávé elhagyásának hatása egyénenként eltérő, az elvonási tünetek akár több napig is tarthatnak

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A kellemetlen panaszok már 12–24 órával az utolsó koffeinadag után jelentkezhetnek. A leggyakoribb tünetek közé tartozik:

a fejfájás,

a fáradtság,

a szorongás,

a koncentrációs nehézség,

az ingerlékenység és a rossz hangulat.

A fejfájás hátterében többek között az agyi véráramlás megváltozása állhat. A fáradtságban pedig szerepet játszik, hogy koffein hiányában az adenozin nevű, álmosságot elősegítő ingerületátvivő anyag hatását már nem blokkolja a stimuláns.

Napokig tarthatnak az elvonási tünetek

Az, hogy a panaszok milyen erősek és meddig tartanak, függhet a korábbi koffeinfogyasztástól. A FITBOOK által idézett kutatások szerint az elvonási tünetek két–kilenc napig is fennállhatnak.

Már a megszokottnál napi egy csészével kevesebb is kiválthat panaszokat. Éppen ezért a koffeinbevitel csökkentését érdemes lehet fokozatosan végrehajtani ahelyett, hogy valaki egyik napról a másikra teljesen lemondana róla. Így az elvonással járó tünetek is enyhébbek lehetnek.

Milyen pozitív hatásai lehetnek a kávé elhagyásának?

A kávé, illetve a koffein elhagyása több területen is kedvező változásokkal járhat:

javulhat az alvás;

csökkenhet az idegesség;

kevésbé színeződhetnek el a fogak.

A koffein mellőzésének egyik lehetséges előnye a nyugodtabb alvás. A rendszeres koffeinfogyasztás egyes embereknél befolyásolhatja az alvási ciklust, és nyugtalanabb éjszakákhoz, illetve nappali fáradtsághoz vezethet. Ez akkor is előfordulhat, ha az utolsó csésze elfogyasztása és a lefekvés között több óra telik el.

A hatás ugyanakkor jelentősen eltérhet egyénenként. Vannak, akik gyorsabban bontják le a koffeint, ezért náluk annak élénkítő hatása rövidebb ideig tart. Ha valaki rendszeresen fogyaszt kávét, mégsem tapasztal alvási problémákat, pusztán emiatt nem feltétlenül szükséges lemondania róla.

A kávéfogyasztás elhagyásának más következményei is lehetnek. A kávéban található tanninok hozzájárulhatnak a fogak elszíneződéséhez, így az ital mellőzése segíthet hosszabb ideig megőrizni a fogak világosabb színét.