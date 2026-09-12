A szakértő elárulta: ezért kellene meginnod egy pohár vizet a reggeli kávé előtt

Ha te is kapásból egy csésze kávé után nyúlsz, amint felébredsz, jobb, ha még egyszer átgondolod. Bár sokaknak talán nem az a legelső gondolatuk ébredés után, hogy megigyanak egy pohár vizet, az első korty koffein előtt elfogyasztott folyadék segíthet helyreállítani a hidratáltságot alvás után, de még a kávé savassága által okozott gyomorpanaszokat is enyhítheti.

Ezért igyál meg egy pohár vizet a reggeli kávé előtt / Fotó: HARUN AZALP / ANADOLU

Ezért igyál meg egy pohár vizet a reggeli kávé előtt

Lisa Ganjhu gasztroenterológus azt javasolja, ébredés után nem sokkal igyunk vizet, hogy ezzel pótoljuk azt, amit az éjszaka folyamán elvesztettünk.

Alvás közben ugyanis a szervezet vizet veszíthet a légzés vagy izzadás révén, a kiszáradás pedig befolyásolhatja a gondolkodást és a koncentrációt a nap folyamán. Egy 2020-ban a Psychological Research folyóiratban megjelent tanulmány szerint 12 óra víz nélkül negatívan befolyásolhatja az ítélőképességet és a döntéshozatalt.

Amennyiben pedig rögtön egy pohár vízzel indítunk, az jó kezdet lehet a napi folyadékbevitel kielégítéséhez. Az Amerikai Táplálkozástudományi és Dietetikai Akadémia ugyanis naponta 11,5 pohár vizet ajánl a nőknek, míg a férfiaknak 15,5-re kellene törekedniük.

Továbbá, ha a napunkat kávé helyett vízzel kezdjük, az jótékony hatással lehet az emésztőrendszerünkre.

A víz segít lejuttatni az ételt, és mozgást biztosít a gyomor-bél traktusnak reggelente. Vagyis a meleg víz serkentheti a szervezetet a reggeli székletürítésre

- magyarázta el Lisa Ganjhu.

A meleg víz fogyasztása segíthet ellazítani a gyomor-bél traktus izmait és fenntartani az emésztőrendszer zavartalan működését. Egyes esettanulmányokban kimutatták, hogy az étkezés előtti forró vagy meleg víz fogyasztása is támogathatja az emésztést, ehhez azonban további kutatásokra van szükség.

Ethan Balk, a NYU Steinhardt klinikai táplálkozástudományi docense szerint a reggeli vízivás csökkentheti azt a gyomorfájdalmat is, amelyet a kávé savassága okozhat - habár kiemelte, ez egyénfüggő.

Vannak, akik víz nélkül vagy üres gyomorra isszák a kávét, és semmi bajuk. Mások savas refluxot vagy általános gyomorégést tapasztalhatnak

- mondta el Balk. Kockáztatni mindenesetre nem érdemes.