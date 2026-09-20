Kitalálod melyik a fiú- és melyik a lánynév? Kvíz

2026-ban rendkívül népszerűek a rövid, könnyen kiejthető nevek, mint a Mia és a Zoé.

A külföldön is jól csengő, de itthon is anyakönyvezhető nevek, mint az Olívia, Lara, Noel, tartják vezető pozíciójukat.

Idén olyan egyedi névkérelmeket utasítottak el, mint az Orbánviktor, a Kolbász, a Bödön, a Szöcske és a Pumba (mi kérünk elnézést).

Havonra érkeznek névadási kérelmek a Magyar Tudományos Akadémiához, ám az intézet nem fogad el minden beérkezett javaslatot. Az elbírálásnál fontos kritérium, hogy a fiúk csak fiú utónevet kaphatnak, a lányok pedig csak lánynevet. Az uniszex keresztnevek elutasításra kerülnek, csakúgy, mint a nem magyar kiejtés szerint leírt nevek.

Mielőtt belevágsz a keresztnevek kvízébe, érdemes tudnod: egyre többen nyúlnak vissza a gyökerekhez, így a fiúknál újra divatba jött a Kende és a Merse. Forrás: Shutterstock

Keresztnevek 2026-ban

Hogy a szülők milyen utóneveket adnak a gyerekeiknek, azt többnyire nagyban meghatározzák az éppen aktuális trendek, a szimpátia és a hangzás, mindenekelőtt azonban jogi és nyelvi szabályokhoz kell igazodniuk: a gyereknek csak olyan keresztnevet adhatnak, amely szerepel a hivatalos magyar utónévjegyzékben.

A keresztnevek nem lehetnek megbotránkoztatók

Fontos kitétel az is, hogy az utónevek nem használhatók családnévként, és ha idegen nyelvből származnak, akkor is kötelező a magyar helyesírás szerinti alak. A névjegyzéket a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakértői gondozzák, akik minden új kérelmet mérlegelnek: vizsgálják a név eredetét, jelentését, használhatóságát és helyesírását.

Készen állsz a nagy utónév kvízre? Kitalálod melyik a fiú-, és melyik a lánynév? Vágj bele!