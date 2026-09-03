Japán kintsugi technika: így adjunk új életet a kerámiáknak

Ha minden egész eltörött, még lehet belőle műalkotás! A japán kintsugi technika több száz éves technikájával magasművészeti szintre emelhetjük az újrahasznosítást. A filozófia lényege, hogy a törött tárgyakat nem csupán összeragasztjuk, de törésvonalait arany pigmentekkel emeljük ki. Így a repedések egy történet részeként hibákból értékké változnak.

Kintsugi technika: a japán kerámia javítás profi módja Fotó: unsplash.com

Mi a japán kintsugi technika és mi a lényege?

A kintsugi filozófia egy ősi japán szemlélet, amely szerint a sérülések és tökéletlenségek nem feltétlenül csökkentik valaminek az értékét, hanem épp ellenkezőleg növelik az értékét a történetmesélésnek köszönhetően - írja a Fanny magazin.

A japán kerámia javítás hagyományos technikája során a törött edények darabjait speciális lakkal illesztik össze, a repedéseket pedig gyakran aranyporral emelik ki.

A kintsugi lényegét, a japán kerémia technikát, a pontos módszerek a következő pontokban olvashatóak lépésről lépésre!

A japánoktól ismert kintsugi technika lépései

1. A kintsugi technika egy második esélyt ad az edényeknek

Ugyan a hagyományos módszer során a törött porcelánt urushi lakkal és valódi arannyal „javítják”, a technikát otthon is bevethetjük olcsóbb alapanyagok segítségével.

2. Szerezzük be az eszközöket, amit a japán kerámia technika kíván

Vásárolhatunk előkészített kintsugi készletet, de külön-külön is beszerezhetjük a hozzávalókat: egy erős ragasztót vagy epoxigyantát és arany pigmentport vagy festéket.

3. Válasszuk ki a megfelelő tárgyat

Ideális választás egy törött váza, dísztál vagy régi porcelán. Olyan edényeket viszont ne aranyozzunk, amelyekből később még enni, inni szeretnénk.

4. Mossuk meg jó alaposan a kintsugi technika előtt

A poros, koszos felületen a ragasztó nem tud megfelelően tapadni. A törött darabokat minden oldalukon tisztítsuk meg, zsírtalanítsuk, majd hagyjuk teljesen megszáradni.

5. Próbáljuk össze a kirakós részeit a japán törött kerámia módszere szerint

Ragasztás előtt illesszünk össze minden darabot, hogy pontosan lássuk, hova passzolnak. Ha kicsit hiányos, az sem gond! Ez is a tárgy történetének része.