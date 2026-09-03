Japán kintsugi technika: így adjunk új életet a kerámiáknak

Ha minden egész eltörött, még lehet belőle műalkotás! A japán kintsugi technika több száz éves technikájával magasművészeti szintre emelhetjük az újrahasznosítást. A filozófia lényege, hogy a törött tárgyakat nem csupán összeragasztjuk, de törésvonalait arany pigmentekkel emeljük ki. Így a repedések egy történet részeként hibákból értékké változnak.
Mi a japán kintsugi technika és mi a lényege?
A kintsugi filozófia egy ősi japán szemlélet, amely szerint a sérülések és tökéletlenségek nem feltétlenül csökkentik valaminek az értékét, hanem épp ellenkezőleg növelik az értékét a történetmesélésnek köszönhetően - írja a Fanny magazin.
A japán kerámia javítás hagyományos technikája során a törött edények darabjait speciális lakkal illesztik össze, a repedéseket pedig gyakran aranyporral emelik ki.
A kintsugi lényegét, a japán kerémia technikát, a pontos módszerek a következő pontokban olvashatóak lépésről lépésre!
A japánoktól ismert kintsugi technika lépései
1. A kintsugi technika egy második esélyt ad az edényeknek
Ugyan a hagyományos módszer során a törött porcelánt urushi lakkal és valódi arannyal „javítják”, a technikát otthon is bevethetjük olcsóbb alapanyagok segítségével.
2. Szerezzük be az eszközöket, amit a japán kerámia technika kíván
Vásárolhatunk előkészített kintsugi készletet, de külön-külön is beszerezhetjük a hozzávalókat: egy erős ragasztót vagy epoxigyantát és arany pigmentport vagy festéket.
3. Válasszuk ki a megfelelő tárgyat
Ideális választás egy törött váza, dísztál vagy régi porcelán. Olyan edényeket viszont ne aranyozzunk, amelyekből később még enni, inni szeretnénk.
4. Mossuk meg jó alaposan a kintsugi technika előtt
A poros, koszos felületen a ragasztó nem tud megfelelően tapadni. A törött darabokat minden oldalukon tisztítsuk meg, zsírtalanítsuk, majd hagyjuk teljesen megszáradni.
5. Próbáljuk össze a kirakós részeit a japán törött kerámia módszere szerint
Ragasztás előtt illesszünk össze minden darabot, hogy pontosan lássuk, hova passzolnak. Ha kicsit hiányos, az sem gond! Ez is a tárgy történetének része.
6. Egyesével haladjunk a japán kerámia javítás szerint
Egyszerre mindig csak egy törésvonalat illesszünk össze, és erősen tartsuk egymáshoz a darabokat, amíg a ragasztó meg nem köt.
7. A japán kerámia technika szerint a türelem aranyat ér
A ragasztónak idő kell, hogy megszilárduljon. Legalább annyit várjunk a következő munkafolyamattal, mint amennyit az anyag csomagolása előír.
8. A kintsugi filozófia precíz díszítést igényel
A teljes száradás után egy kerek fejű ecsettel aranyozzuk a repedések menetét. Ne használjunk sok festéket, hiszen a kintsugi eleganciáját épp finom vonalvezetésének köszönheti.
9. Ne törekedjünk a tökéletességre
Az irányzat esszenciája az egyediség. Az újraalkotott tárgy nem lesz olyan, mint újkorában, hiszen már egy történettel gazdagabbá vált.
10. A kintsugi technika segít új funkciót találni
Egy törött bögréből lehet ékszertartó, egy régi tálból pedig lakásdekoráció. Ezeket a tárgyakat nem csupán megmentjük, hanem új jelentéssel ruházzuk fel őket. Tudtad, hogy a Retro dekorációk egyre divatosabbak lettek?