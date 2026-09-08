Miért épp ezen a napon verik a diót? Kisboldogasszony elfeledett hagyományai

- Kisboldogasszony napja, vagyis Szűz Mária születésének ünnepe a keresztény liturgikus naptár egyik legrégebbi emléknapja.
- A szeptember 8-i ünnephez számos vallásos szokás, hajnali napvárás és búcsújáró zarándoklat kapcsolódott az évszázadok során.
- A paraszti kultúrában ez a nap jelölte ki az őszi vetés, a dióverés és a fecskék déli útra kelésének hagyományos idejét.
Szűz Mária születésének emléknapja, szeptember 8-a a keresztény világ egyik legrégebbi Mária-ünnepe. Ez a dátum eredetileg a jeruzsálemi Betheszda fürdő mellett emelt Szent Anna-templom V. századi felszenteléséhez kapcsolódik, amely a hagyomány szerint Mária születési helyén épült. A keleti egyházban már a korai századokban megünnepelték, a nyugati liturgiába pedig a VII. század végén, I. Sergius pápa idején került be. A magyar vallási nyelvezetben a XV. századtól elterjedt elnevezése azt a közvetlen, bensőséges tiszteletet fejezi ki, amellyel a hívek a Szűzanya felé fordultak. Hazánkban közel kétszáz templom és kápolna viseli ezt a nevet, így szeptember elején országszerte zarándokok sora indul útnak a búcsújáró helyekre. A liturgikus naptárban és a falusi életben egyaránt kiemelt szerepet kapott Kisboldogasszony napja.
Kisboldogasszony napja: milyen hagyományok és hiedelmek kötődnek az ünnephez?
Az ünnephez számos vallásos élmény és természeti megfigyelés társult az évszázadok során. Egykor elterjedt szokás volt, hogy a hívek szeptember 8-án hajnalban kivonultak a szabadba, és ott várták a napfelkeltét. A néphit szerint a kelő nap korongjában a tisztán látó, „érdemes” emberek megpillanthatták Szűz Máriát, miközben az angyalok a mennyben örvendeztek születésének. A hazai zarándoklatok alkalmával a Mária-szobrot fehér ruhás leányok vitték a menet élén, imádságos és énekes kíséret mellett.
A gazdálkodásban ez a nap jelölte ki az őszi vetés egyik legfontosabb határidejét. Különösen a Balaton-vidéken és Göcsejben élt az a gyakorlat, hogy a vetőmagos zsákokat az ünnep előtti éjszakán vagy kora hajnalban kitették a szabadba.
Azt tartották, hogy a hajnali harmat megvédi a búzát az üszkösödéstől és a kártevőktől. Vetéskor a kiürült zsákokat magasra dobálták a földeken, hogy a gabona égig érőre nőjön. Ugyanakkor ha Kisasszony napján esett az eső, azt rossz ómennek tekintették, mert a hiedelem szerint a nedves időben elvetett mag nem hozott jó termést.
A természet fordulópontja és a kétasszonyköze
A népi kalendárium az időjárás változásait és az állatok viselkedését is ehhez a dátumhoz igazította. Úgy tartották, a költözőmadarak, különösen a fecskék Kisasszonykor gyülekeznek és indulnak útnak a déli tájak felé. A gyümölcsösökben ez a nap jelentette a dióverés hagyományos kezdetét is, amikor az érett termést leverték a fákról.
Igen érdekes közeledést mutat a népnyelv a két legnagyobb késő nyári Mária-ünnep összekapcsolásával. Nagyboldogasszony (augusztus 15.) és Kisboldogasszony (szeptember 8.) közötti heteket a magyar hagyomány „kétasszonyközének” nevezte.
Ez az időszak kiemelt jelentőséggel bírt: a gazdasszonyok ekkor gyűjtötték a gyógynövényeket, és ekkor ültették el a téli eltevésre szánt zöldségeket, mert úgy vélték, az ebben a sávban végzett munkát különleges áldás kíséri.
A szeptember eleji ünnep így nemcsak a hitéletben jelentett lelki megújulást, hanem a természet ritmusához igazodó gazdálkodás alapvető támpontjává is vált. Őrizzük és ismerjük meg ezeket a gazdag hagyományokat, hiszen a múltunk és kultúránk legszebb emlékei élnek tovább bennük.
Nézd meg a videót is a Kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódó régi népszokásokról:
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