A kollagén szedése valóban használ? Meglepő, mit mutattak ki a legújabb kutatások

A kollagén az emberi szervezetben legnagyobb mennyiségben előforduló fehérje, amely különösen nagy arányban található meg a kötőszövetekben. Dr. Thorben Aussieker sporttudós és fehérjekutató a 2026-os düsseldorfi Fitnesswissenschaftskongress rendezvényen ismertette, mit lehet jelenleg tudni a kollagéntartalmú étrend-kiegészítők hatásairól – számolt be róla a a FITBOOK.
A különböző szövetek kollagéntartalma jelentősen eltér. A bemutatott adatok szerint:
- az izmok körülbelül 1 százaléka,
- a szalagok mintegy 95 százaléka,
- az inak és a csontok körülbelül 90 százaléka,
- a porcok nagyjából 85 százaléka,
- a bőr pedig körülbelül 80 százaléka kollagén.
A kollagén más fehérjékhez képest kevés esszenciális aminosavat tartalmaz, ugyanakkor glicinben gazdag. A glicin többek között az új kollagén egyik építőeleme, és a szervezet más fontos folyamataiban is szerepet játszik.
Kollagén a bőrre – valóban csökkentheti a ráncokat?
A kollagéntartalmú étrend-kiegészítőket gyakran a bőr állapotának javításával és az öregedés látható jeleinek mérséklésével reklámozzák. Aussieker szerint azonban a kifejezetten bőrre gyakorolt célzott hatás tudományos szempontból nem meggyőző.
Egy 2025-ben megjelent metaanalízis első látásra kedvező eredményeket mutatott: az összes vizsgálat együttes értékelése alapján a kollagén javította a bőr hidratáltságát és rugalmasságát, valamint csökkentette a ráncokat.
Amikor azonban a kutatásokat finanszírozásuk szerint is megvizsgálták, lényeges különbség rajzolódott ki. A kedvező eredmények az iparági finanszírozású vizsgálatokban megmaradtak, a független kutatásokban viszont már nem volt kimutatható a hatás.
Aussieker egy olyan kutatásban is részt vett, amelyben a résztvevők 30 gramm hidrolizált kollagént, egy megfelelő összetételű aminosav-keveréket vagy placebót kaptak. A kutatók azt is vizsgálták, milyen gyorsan képződik új fehérje a bőrben, ám a három csoport között nem találtak különbséget.
Kollagén izomépítéshez – jobb választás lehet, mint a tejsavófehérje?
Izomépítés szempontjából a kollagénnek komoly korlátai vannak. Kevés esszenciális aminosavat tartalmaz, triptofán pedig egyáltalán nincs benne. Ezek az aminosavak ugyanakkor fontosak az izomfehérje-szintézis beindításához.
Az Aussieker által bemutatott adatok szerint a tejsavófehérje jelentősen növelte az új izomfehérjék képződését, a kollagén esetében viszont nem mutattak ki szignifikáns különbséget a placebóhoz képest. Emiatt a kollagén nem tekinthető más, teljesebb értékű fehérjeforrások megfelelő helyettesítőjének.
Kollagén az inakra – itt lehet igazán érdekes a hatás
Az eddigi eredmények alapján az inak esetében mutatkozhat a kollagén egyik legérdekesebb lehetséges előnye. Több bemutatott vizsgálatban a kollagént szedőknél nagyobb mértékben nőtt az inak keresztmetszete vagy javultak azok funkcionális tulajdonságai, mint a kontrollcsoportokban.
Egy kutatásban például a térdkalácsín keresztmetszete 4,5 százalékkal nőtt, míg a placebocsoportban 2,1 százalékos változást mértek. A gyors erőkifejtés mintegy 24 százalékkal javult, szemben a placebocsoport 4 százalékos eredményével.
Más kutatások az inak nagyobb merevségét is kimutatták. Ez ebben az esetben kedvező tulajdonság lehet, mivel hozzájárulhat az erő hatékonyabb továbbításához.
Az eredményeket ugyanakkor óvatosan kell értelmezni: volt olyan vizsgálat is, amely nem talált különbséget a kollagén és a placebo között. Ráadásul a bemutatott kutatásokban a kollagén fogyasztását minden esetben edzéssel kombinálták.
Kollagén a csontokra – segíthet a csontsűrűség megőrzésében?
Egyes vizsgálatok szerint a kollagén fogyasztása mellett kedvező változásokat mértek a gerinc és a combnyak csontsűrűségében.Ebből azonban egyelőre nem lehet arra következtetni, hogy a hatás kizárólag a kollagén sajátossága. A magasabb fehérjebevitel általánosságban is összefüggésben állhat a jobb csontsűrűséggel.
A szakértő szerint ezért további, jó minőségű vizsgálatokra van szükség, amelyek közvetlenül összehasonlítják a kollagént más fehérjeforrásokkal, például a tejsavófehérjével.
Mennyi kollagént érdemes szedni naponta?
Aussieker a jelenlegi tudományos eredmények alapján nem tartja teljesen feleslegesnek a kollagént étrend-kiegészítőként. Előnye, hogy viszonylag kis mennyiségben fogyasztható, és könnyen hozzáadható ételekhez vagy italokhoz.
A kutató szerint napi öt-tíz gramm is elegendő lehet kiegészítésként.
Fontos ugyanakkor, hogy a kollagén ne váltsa ki a többi fehérjeforrást. Esszenciálisaminosav-tartalma korlátozott, ezért inkább más fehérjék mellett érdemes rá kiegészítésként tekinteni.
A jelenlegi kutatási eredmények tehát jóval összetettebb képet mutatnak annál, mint amit a kollagénhez kapcsolódó népszerű ígéretek sugallnak. A bőrfiatalító és izomépítő hatás nem kellően bizonyított, az inakkal kapcsolatos eredmények viszont ígéretesek – különösen akkor, ha a kollagén fogyasztását rendszeres edzés kíséri.
Mit mondanak a kutatások a kollagénről?
- Bőr: nincs egyértelműen bizonyított, független kutatásokkal alátámasztott öregedésgátló hatás.
- Izom: a kollagén nem tekinthető ideális izomépítő fehérjének.
- Inak: több kutatás ígéretes eredményeket mutatott, különösen edzéssel együtt alkalmazva.
- Csontok: egyes vizsgálatok kedvező változásokat találtak a csontsűrűségben, de általában a magasabb fehérjebevitel is összefügghet jobb csontsűrűséggel.
Aussieker számításai szerint a tipikus közép-európai étrend mellett naponta körülbelül két grammos glicinhiány maradhat. Öt-tíz gramm kollagén nagyjából egy-két gramm glicint biztosíthat, így elméletileg ennek jelentős részét pótolhatja.