A kollagén szedése valóban használ? Meglepő, mit mutattak ki a legújabb kutatások

A kollagén az emberi szervezetben legnagyobb mennyiségben előforduló fehérje, amely különösen nagy arányban található meg a kötőszövetekben. Dr. Thorben Aussieker sporttudós és fehérjekutató a 2026-os düsseldorfi Fitnesswissenschaftskongress rendezvényen ismertette, mit lehet jelenleg tudni a kollagéntartalmú étrend-kiegészítők hatásairól – számolt be róla a a FITBOOK.

A kollagén kiegészítő fehérjeforrás lehet, a kutató szerint azonban nem érdemes más fehérjék helyettesítésére használni

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A különböző szövetek kollagéntartalma jelentősen eltér. A bemutatott adatok szerint:

az izmok körülbelül 1 százaléka,

a szalagok mintegy 95 százaléka,

az inak és a csontok körülbelül 90 százaléka,

a porcok nagyjából 85 százaléka,

a bőr pedig körülbelül 80 százaléka kollagén.

A kollagén más fehérjékhez képest kevés esszenciális aminosavat tartalmaz, ugyanakkor glicinben gazdag. A glicin többek között az új kollagén egyik építőeleme, és a szervezet más fontos folyamataiban is szerepet játszik.

Kollagén a bőrre – valóban csökkentheti a ráncokat?

A kollagéntartalmú étrend-kiegészítőket gyakran a bőr állapotának javításával és az öregedés látható jeleinek mérséklésével reklámozzák. Aussieker szerint azonban a kifejezetten bőrre gyakorolt célzott hatás tudományos szempontból nem meggyőző.

Egy 2025-ben megjelent metaanalízis első látásra kedvező eredményeket mutatott: az összes vizsgálat együttes értékelése alapján a kollagén javította a bőr hidratáltságát és rugalmasságát, valamint csökkentette a ráncokat.

Amikor azonban a kutatásokat finanszírozásuk szerint is megvizsgálták, lényeges különbség rajzolódott ki. A kedvező eredmények az iparági finanszírozású vizsgálatokban megmaradtak, a független kutatásokban viszont már nem volt kimutatható a hatás.

Aussieker egy olyan kutatásban is részt vett, amelyben a résztvevők 30 gramm hidrolizált kollagént, egy megfelelő összetételű aminosav-keveréket vagy placebót kaptak. A kutatók azt is vizsgálták, milyen gyorsan képződik új fehérje a bőrben, ám a három csoport között nem találtak különbséget.