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korán kelés

Kínszenvedést okoz a korai kelés? Így válj reggeli pacsirtává a szakértő szerint

4 perce
Olvasási idő: 8 perc
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A legtöbben kénytelenek vagyunk ébresztőórára kelni a mindennapokban, ez azonban sokaknak kellemetlenséget, sőt akár komoly szenvedést okoz. A korán kelést nem mindenki képes megszokni, ám a szakemberek szerint létezik néhány praktika, amellyel megkönnyíthetjük a folyamatot.
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  • A korai kelés kulcsa a cirkadián ritmushoz igazodó alvási rutin.
  • Fokozatos változtatásokkal és tudatos hozzáállással könnyebbé tehető a reggeli ébredés.
  • Ha tartósan nehéz az elalvás vagy a korai kelés, érdemes alvásszakértő segítségét kérni.

Az alvási rutin minden ember életében fontos dolog kellene, hogy legyen, hiszen ez ad keretet a napoknak, valamint segít a testnek és elmének megtanulni, mikor jött el a pihenés ideje. Az éjszakai alvás tekintetében nemcsak az időtartam, hanem a minőség is nélkülözhetetlen, ezzel lehet ugyanis könnyebben átvészelhető a korán kelés.

Korán kelés miatt fáradtan a konyhapultot támasztó fiatal nő kávéscsészével a kezében
A korán kelés és a reggeli álmosság az egész napra rányomhatja a bélyegét. 
Fotó: fast-stock /  Shutterstock 

Hogyan lehetne könnyebb a korán kelés?

A korai kelés problémamentességének egyik kulcsa a cirkadián ritmus, vagyis a testünk 24 órás biológiai működési ütemének egyensúlya, ami erősen kapcsolódik a fény-sötétség váltakozásához. A legideálisabb, ha mindennap nagyjából ugyanabban az időpontban fekszünk le és kelünk fel, ezzel egy kiszámítható és stabil rendszert teremtve a szervezetünk számára. Ha ez megvan, az elalvás gyorsabb, az éjszaka pihentetőbb, a reggelek könnyebbek, a hangulatunk optimálisabb, a koncentrációnk, memóriánk és immunrendszerünk pedig erősebb lehet.

Dr. Abhinav Singh alvás- és belgyógyász szerint a korán kelés nemcsak azért fontos, mert jobban kihasználhatjuk a napot, hanem az egészségünk szempontjából is. Ez a szokás pozitívan hat a mentális állapotra és a testi működésre, valamint előnyös lehet a betegségek megelőzésének szempontjából is. A korai időpontban való ébredést és felkelést a következő módokon javasolja elérni a szakember:

1. Ne egyik napról a másikra csináljuk

A legjobb, ha következetesek vagyunk, ugyanakkor fokozatosan változtatunk. Első lépésként figyeljük meg a saját alvási szokásainkat és ritmusunkat, és ezt használjuk kiindulási pontnak. Eleinte állítsuk 10-15 perccel korábbra az ébresztőt, és ha ezt megszokta a szervezetünk, haladhatunk tovább.

2. A természetes fény trükkje segíthet

A természetes fénnyel együtt ébredést egyre többen hangsúlyozzák, hiszen ha a nappal együtt kelünk, azzal a szervezetünk természetes működését támogatjuk. Aludjunk elhúzott függöny mellett, ha pedig tehetjük, menjünk ki a levegőre és a napsütésre, miután kimásztunk az ágyból.

3. Már este készüljünk rá a reggelre

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontosak a lefekvés előtti rutinok ahhoz, hogy jól induljon a másnap. Az estéket érdemes tudatosan szervezni, a testet és az elmét pedig fokozatosan lecsendesíteni. Az alvásra készülés az éjszakát pihentetőbbé, a korai kelést elviselhetőbbé teheti.

4. Szoktassuk rá a testünket pár gyakorlatra

Ha az agyunk az ébredéshez valamilyen tevékenységet kapcsol, gördülékenyebb lehet a korai kelés. Például vezessük be, hogy az ébresztő után azonnal felülünk az ágyon, vagy végezzünk még fekvő helyzetben nyújtásokat, reggeli tornát.

5. Nem mindegy, mikor térünk nyugovóra

A legtöbb esetben egyszerű oka van a korán kelés nehézségének: rossz időpontban fekszünk le és nem alszunk eleget. Ezen is muszáj lenne változtatni a könnyebb reggelek érdekében. A legjobb, ha még éjfél előtt nyugovóra térünk, ezzel biztosan meglesz a felnőttek számára szükséges 6-7 óra alvás.

A szakértő szerint a részletezett szokásokkal akár pár hét alatt változásokat érhetünk el, és elkezdhetjük élvezni a korán kelés előnyeit.

Semmi sem segít? 

Ha nagyon nehezen alszunk el, illetve úgy érezzük, semmilyen módszer sem segít a korai kelésre való áttérésben, a reggelek pedig kifejezetten szenvedést okoznak, akkor tanácsos lehet felkeresni egy alvásszakértőt, aki személyre szóló tanácsokat adhat, és kizárhat vagy éppen felderíthet bizonyos egészségügyi problémákat, legyen szó alvászavarról vagy komolyabb alvásbetegségekről.

Ha további tippekre lenne szükséged a korán kelést illetően, nézd meg ezt a videót:

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