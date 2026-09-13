Kínszenvedést okoz a korai kelés? Így válj reggeli pacsirtává a szakértő szerint

A korai kelés kulcsa a cirkadián ritmushoz igazodó alvási rutin.

Fokozatos változtatásokkal és tudatos hozzáállással könnyebbé tehető a reggeli ébredés.

Ha tartósan nehéz az elalvás vagy a korai kelés, érdemes alvásszakértő segítségét kérni.

Az alvási rutin minden ember életében fontos dolog kellene, hogy legyen, hiszen ez ad keretet a napoknak, valamint segít a testnek és elmének megtanulni, mikor jött el a pihenés ideje. Az éjszakai alvás tekintetében nemcsak az időtartam, hanem a minőség is nélkülözhetetlen, ezzel lehet ugyanis könnyebben átvészelhető a korán kelés.

A korán kelés és a reggeli álmosság az egész napra rányomhatja a bélyegét.

Fotó: fast-stock / Shutterstock

Hogyan lehetne könnyebb a korán kelés?

A korai kelés problémamentességének egyik kulcsa a cirkadián ritmus, vagyis a testünk 24 órás biológiai működési ütemének egyensúlya, ami erősen kapcsolódik a fény-sötétség váltakozásához. A legideálisabb, ha mindennap nagyjából ugyanabban az időpontban fekszünk le és kelünk fel, ezzel egy kiszámítható és stabil rendszert teremtve a szervezetünk számára. Ha ez megvan, az elalvás gyorsabb, az éjszaka pihentetőbb, a reggelek könnyebbek, a hangulatunk optimálisabb, a koncentrációnk, memóriánk és immunrendszerünk pedig erősebb lehet.

Dr. Abhinav Singh alvás- és belgyógyász szerint a korán kelés nemcsak azért fontos, mert jobban kihasználhatjuk a napot, hanem az egészségünk szempontjából is. Ez a szokás pozitívan hat a mentális állapotra és a testi működésre, valamint előnyös lehet a betegségek megelőzésének szempontjából is. A korai időpontban való ébredést és felkelést a következő módokon javasolja elérni a szakember:

1. Ne egyik napról a másikra csináljuk

A legjobb, ha következetesek vagyunk, ugyanakkor fokozatosan változtatunk. Első lépésként figyeljük meg a saját alvási szokásainkat és ritmusunkat, és ezt használjuk kiindulási pontnak. Eleinte állítsuk 10-15 perccel korábbra az ébresztőt, és ha ezt megszokta a szervezetünk, haladhatunk tovább.

2. A természetes fény trükkje segíthet

A természetes fénnyel együtt ébredést egyre többen hangsúlyozzák, hiszen ha a nappal együtt kelünk, azzal a szervezetünk természetes működését támogatjuk. Aludjunk elhúzott függöny mellett, ha pedig tehetjük, menjünk ki a levegőre és a napsütésre, miután kimásztunk az ágyból.