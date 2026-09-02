Iskolakezdéskor a stressz is visszatér: ezt érdemes tudni a kortizolról

Az iskolakezdés sok családban egyet jelent azzal, hogy a nyári, lazább napok után egyik napról a másikra újra csörög az ébresztő, időre kell elkészülni, el kell érni a buszt vagy az iskolát, délután pedig következik a lecke, a sport és a különóra. A szülők számára ugyanez sokszor munkával, bevásárlással és logisztikával egészül ki. Nem véletlen, hogy szeptemberben sokan érzik magukat feszültebbnek, fáradtabbnak vagy túlterheltebbnek. Ilyenkor egyre többször kerül elő a kortizol fogalma is. Az interneten gyakran egyszerűen „stresszhormonként” hivatkoznak rá, pedig ennél jóval összetettebb a szerepe.

A magas kortizol szint az iskolásokat és a felnőtteket is érinti.

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Mi az a kortizol?

Mi az a kortizol? Egy, a mellékvesék által termelt szteroid hormon, amely számos fontos folyamatban részt vesz. Hatással van többek között a vércukorszint és az anyagcsere szabályozására, a vérnyomásra, a gyulladásos folyamatokra, valamint arra is, hogyan reagál a szervezet a stresszhelyzetekre.

A kortizol termelődése természetes módon változik a nap folyamán. Általában reggel magasabb, később pedig fokozatosan csökken. Ezért nem lehet egyetlen mérési eredményből automatikusan arra következtetni, hogy valakinek „túl sok” vagy „túl kevés” kortizolja van.

Az iskolakezdés körüli feszültség tehát nem feltétlenül jelent kóros hormonális eltérést. A stressz a szervezet normális válaszreakcióját váltja ki, amelynek része a kortizol szintjének változása is.

Kortizolszint: mikor számít magasnak?

A kortizolszint napszaktól és a vizsgálat típusától is függhet. Vérből, nyálból vagy vizeletből is mérhető, és az orvos akár több időpontban is kérhet mintát annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjon a hormon működéséről.

A hétköznapi stressz, egy intenzív testmozgás vagy akár egy akut betegség is befolyásolhatja a mért értéket. Emiatt egyetlen laboreredményt nem érdemes önmagában értelmezni.

Az iskolakezdéskor jelentkező idegesség, kapkodás vagy néhány rosszabbul sikerült éjszaka tehát még nem jelenti azt, hogy valakinek kórosan magas a kortizolszintje.

Magas kortizolszint tünetei

A magas kortizolszint tünetei nagyon változatosak lehetnek, és önmagukban nem bizonyítják a hormonális problémát.