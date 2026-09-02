Iskolakezdéskor a stressz is visszatér: ezt érdemes tudni a kortizolról

Az iskolakezdés sok családban egyet jelent azzal, hogy a nyári, lazább napok után egyik napról a másikra újra csörög az ébresztő, időre kell elkészülni, el kell érni a buszt vagy az iskolát, délután pedig következik a lecke, a sport és a különóra. A szülők számára ugyanez sokszor munkával, bevásárlással és logisztikával egészül ki. Nem véletlen, hogy szeptemberben sokan érzik magukat feszültebbnek, fáradtabbnak vagy túlterheltebbnek. Ilyenkor egyre többször kerül elő a kortizol fogalma is. Az interneten gyakran egyszerűen „stresszhormonként” hivatkoznak rá, pedig ennél jóval összetettebb a szerepe.
Mi az a kortizol?
Mi az a kortizol? Egy, a mellékvesék által termelt szteroid hormon, amely számos fontos folyamatban részt vesz. Hatással van többek között a vércukorszint és az anyagcsere szabályozására, a vérnyomásra, a gyulladásos folyamatokra, valamint arra is, hogyan reagál a szervezet a stresszhelyzetekre.
A kortizol termelődése természetes módon változik a nap folyamán. Általában reggel magasabb, később pedig fokozatosan csökken. Ezért nem lehet egyetlen mérési eredményből automatikusan arra következtetni, hogy valakinek „túl sok” vagy „túl kevés” kortizolja van.
Az iskolakezdés körüli feszültség tehát nem feltétlenül jelent kóros hormonális eltérést. A stressz a szervezet normális válaszreakcióját váltja ki, amelynek része a kortizol szintjének változása is.
Kortizolszint: mikor számít magasnak?
A kortizolszint napszaktól és a vizsgálat típusától is függhet. Vérből, nyálból vagy vizeletből is mérhető, és az orvos akár több időpontban is kérhet mintát annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjon a hormon működéséről.
A hétköznapi stressz, egy intenzív testmozgás vagy akár egy akut betegség is befolyásolhatja a mért értéket. Emiatt egyetlen laboreredményt nem érdemes önmagában értelmezni.
Az iskolakezdéskor jelentkező idegesség, kapkodás vagy néhány rosszabbul sikerült éjszaka tehát még nem jelenti azt, hogy valakinek kórosan magas a kortizolszintje.
Magas kortizolszint tünetei
A magas kortizolszint tünetei nagyon változatosak lehetnek, és önmagukban nem bizonyítják a hormonális problémát.
Tartósan túl magas kortizolszinttel járó állapotban, például Cushing-szindrómában jelentkezhet testsúlynövekedés, főként a törzsön, miközben a karok és lábak vékonyabbá válhatnak. Előfordulhat kerekebb arc, izomgyengeség, könnyen kialakuló véraláfutás, jellegzetes lilás bőrcsíkok, magas vérnyomás és vércukorprobléma is.
Gyermekeknél a tartósan kóros kortizoltermelés a növekedést is befolyásolhatja. Fontos azonban, hogy ezek nem egy egyszerű „stresszteszt” eredményei. Ha valaki tartósan ilyen panaszokat tapasztal, annak kivizsgálása orvosi feladat.
Iskolakezdés és stressz: mi történik a szervezetben?
A szeptemberi időszakban nemcsak a gyerekeknek kell visszaszokniuk az új rendszerhez. A korábbi lefekvés és kelés, a reggeli készülődés, a teljesítmény miatti aggodalom vagy az új osztálytársak és tanárok is okozhatnak feszültséget.
A Cleveland Clinic gyermekpszichológusa, Kate Eshleman szerint a gyerekeknél a stressz jele lehet például a viselkedés, az érdeklődés vagy akár az iskolai teljesítmény megváltozása. A szakember azt javasolja, hogy a szülők próbálják megérteni, mi okozza a feszültséget, alakítsanak ki kiszámítható rutint, és biztosítsanak elegendő alvást, pihenést és megfelelő étkezést.
Ez különösen fontos az iskolakezdés utáni első hetekben, amikor a családnak még újra össze kell hangolnia a napirendjét.
Kortizol szint csökkentése: mit tehetünk?
A kortizol szint csökkentése nem feltétlenül jelenti azt, hogy magát a hormont kell mindenáron „lenyomni”. A kortizol ugyanis szükséges a szervezet normális működéséhez.
Ha a mindennapi stresszről van szó, inkább azt érdemes csökkenteni, ami folyamatosan terheli a szervezetet. Ebben segíthet:
- a rendszeres és megfelelő hosszúságú alvás,
- a kiszámítható napi rutin,
- a rendszeres, mérsékelt testmozgás,
- a tudatos pihenés,
- a relaxációs vagy légzőgyakorlatok,
- a családi és társas kapcsolatok ápolása,
- valamint az, ha az iskolai és munkahelyi teendőket nem egyszerre próbáljuk megoldani.
A Cleveland Clinic szerint a megfelelő alvás, a rendszeres mozgás, a mély légzés és a társas kapcsolatok is segíthetnek a stressz kezelésében és a kortizol szabályozásában.
Kortizol szint csökkentése házilag: mit jelent ez valójában?
Egy egészséges embernek ugyanis nincs szüksége arra, hogy otthon „kezelje” a kortizolszintjét.
Sokkal hasznosabb, ha az iskolakezdés idején az egész család kialakít egy olyan napirendet, amelyben helyet kap a pihenés is. A gyerekeknél például sokat számíthat, ha este már nem az utolsó pillanatban készülnek a másnapi órákra, reggel pedig nincs állandó rohanás.
A szülőknek is érdemes figyelniük arra, hogy a család teljes napi programja ne legyen túlzsúfolva. A szeptemberi időszakban nem feltétlenül kell minden délutánra különórát, edzést és programot szervezni.
Kortizol szint csökkentése gyógyszerrel
A kortizol szint csökkentése gyógyszerrel egészen más kérdés, mint a hétköznapi stressz kezelése.
Ha valakinél valóban kórosan magas kortizoltermelést diagnosztizálnak, annak hátterében például Cushing-szindróma, hormontermelő daganat vagy bizonyos gyógyszerek tartós alkalmazása is állhat. Ilyenkor az orvos az alapbetegség és az ok alapján választ kezelést, amely bizonyos esetekben gyógyszeres terápia vagy műtét is lehet.
Ezért nem érdemes saját szakállra kortizolcsökkentő készítményeket vagy hormonális hatású szereket alkalmazni. A Cleveland Clinic is kiemeli, hogy a valódi, kóros kortizoltöbblet kezelése orvosi feladat.
Miben van kortizol?
A miben van kortizol kérdés azért lehet megtévesztő, mert a kortizol nem olyan tápanyag, amelyet a szervezetnek az élelmiszerekből kellene felvennie.
A kortizolt alapvetően a saját mellékvesénk termeli. Vagyis nincs olyan hétköznapi élelmiszer, amelyet azért kellene fogyasztanunk, hogy „feltöltsük” a kortizolraktárainkat. A hormontermelést a szervezet belső szabályozó rendszerei irányítják.
Az étrendnek ettől még fontos szerepe van az általános egészségi állapotban, de egyetlen ételtől vagy italtól nem várható a kortizolszint célzott beállítása.
Az iskolakezdésnél a rutin fontosabb, mint a kortizol hajszolása
Szeptemberben az iskolakezdéskor könnyű beleesni abba a hibába, hogy minden fáradtságra, rossz alvásra vagy ingerlékenységre ráhúzzuk, hogy „biztosan magas a kortizol”. A hormon működése ennél jóval összetettebb.
A legtöbb család számára sokkal kézzelfoghatóbb segítség a rendezett napirend: legyen elegendő alvás, rendszeres étkezés, mozgás és valamennyi szabadidő. A gyereknek pedig legyen lehetősége elmondani, ha valami nyomasztja az iskolában.
Ha viszont tartós vagy szokatlan tünetek jelentkeznek, nem érdemes egy internetes kortizolteszt vagy étrend-kiegészítő alapján következtetéseket levonni. A kortizolszintet megfelelő vizsgálatokkal lehet ellenőrizni, az eredményeket pedig mindig az egyéb tünetekkel és az orvosi előzményekkel együtt kell értékelni.
Röviden, amit érdemes tudni a kortizolról
- A kortizol nélkülözhetetlen hormon, amely a stresszválasz mellett az anyagcserében, a vérnyomás szabályozásában és az immunrendszer működésében is részt vesz.
- Az iskolakezdéssel járó stressz átmenetileg hatással lehet a szervezet stresszválaszára, de ez önmagában nem jelent betegséget.
- A magas kortizolszint tünetei között többek között testsúlynövekedés, izomgyengeség, magas vérnyomás és jellegzetes bőrtünetek is szerepelhetnek, de ezek hátterében más problémák is állhatnak.
- A kortizol szint csökkentése házilag elsősorban a megfelelő alvást, rendszeres mozgást és stresszkezelést jelenti – nem pedig különféle „kortizolblokkoló” készítmények szedését.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
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