Depresszió, szorongás és rossz közérzet – így hathat a fiatalokra a közösségi média

Minél több időt töltenek a tinédzserek a közösségi média használatával, annál kedvezőtlenebb lehet a mentális állapotuk – derül ki egy nagyszabású kanadai kutatásból. A Journal of Adolescence folyóiratban 2026 áprilisában online publikált tanulmány 12 és 18 év közötti fiatalok adatait elemezte, és nemcsak a depressziót és a szorongást, hanem az általános jóllétet, a személyes kapcsolatokat és az érzelmi szabályozást is vizsgálta.

A közösségi média fokozott használata több kedvezőtlen mentális egészségi mutatóval is összefüggött a tinédzsereknél

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A kutatók a COMPASS elnevezésű hosszú távú kutatási program adatait használták. A 2021–2022-es tanévben 58 289, a 2022–2023-as tanévben pedig 44 777 tinédzser adatait elemezték. Emellett 26 743 olyan fiatalt is vizsgáltak, akik mindkét időszakban részt vettek a felmérésben, így azt is megfigyelhették, hogyan változott egy év alatt a közösségi médiával töltött idejük és mentális állapotuk.

Már napi egy plusz óra is összefüggött a rosszabb mutatókkal

A szakemberek azt vizsgálták, mennyi időt töltenek a fiatalok naponta a közösségi oldalak böngészésével és görgetésével. Az eredmények szerint a napi közösségi média-használat minden további egy órája több kedvezőtlen mentális egészségi mutatóval mutatott kapcsolatot. Hasonló összefüggést találtak akkor is, amikor egy éven keresztül követték a használati idő változását.

A több közösségi médiával töltött idő magasabb depressziós és szorongásos tünetekkel, alacsonyabb általános jólléttel, valamint rosszabb személyes kapcsolatokkal és érzelmi szabályozással függött össze. A kutatás ugyanakkor összefüggéseket vizsgált, így az eredmények önmagukban nem bizonyítják, hogy a közösségi média közvetlenül okozza ezeket a mentális problémákat.

A lányoknál erősebb összefüggéseket mértek

A kutatók külön elemezték a cisznemű lányok, a cisznemű fiúk, valamint a transznemű és nemileg diverz fiatalok eredményeit is. A keresztmetszeti elemzésekben a lányoknál erősebb negatív kapcsolatot találtak a közösségi médiával töltött idő és a vizsgált mentális egészségi mutatók között, mint a másik két csoportnál.

Az egyéves utánkövetés során ugyanakkor már nem találtak arra bizonyítékot, hogy a közösségi média-használat növekedésének mentális egészséggel való kapcsolata nemenként érdemben eltérne. Vagyis a hosszabb távú adatok alapján a használati idő növekedése nemtől függetlenül kedvezőtlenebb mentális egészségi mutatókkal járt együtt.

Szigorúbb szabályok jöhetnek a közösségi média használatára Kanadában

A kutatás olyan időszakban jelent meg, amikor Kanadában a gyermekek online védelmének szigorítását is napirendre tűzték. A kanadai kormány 2026. június 10-én terjesztette elő a Safe Social Media Act néven ismert C–34-es törvényjavaslatot. A tervezet új biztonsági kötelezettségeket írna elő a közösségi média-szolgáltatások és a mesterséges intelligencia-chatbotok üzemeltetőinek.