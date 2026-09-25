Mégsem a farkasoktól eredeztethetők a kutyák a magyar vadbiológus szerint

Örömtáncot járnak, amikor hazaérkezünk, hozzánk bújnak, ha rossz kedvünk van, és kimeríthetetlenek, ha játékról van szó: a kutyák évszázadok óta mellettünk vannak, és míg régen házőrzésre, terelésre és vadászatra tartották azokat, ma már a legtöbben családtagként tekintenek rájuk. Egy ölben élő csivavára ránézve szinte lehetetlen elképzelni, hogy a tudományos világ szerint ezek a lények egyszer farkasfalkákban éltek. Kriston-Csigás Zoltán vadbiológus azt mondja, ez nincs is így, az elmélete szerint ugyanis a kutyák ősei elsődlegesen nem a farkasok.

Kriston-Csigás Zoltán egy farkasával, amelyről a mai napig úgy vélik, a kutyák őse. Fotó: Mediaworks

Nem a farkas a kutyák őse?

Nem olyan régen az Origo stábja helyszíni riportot készített Kriston-Csigás Zoltán kakucsi birtokán, ahol a férfi farkasokkal együtt éli a mindennapjait. A vadbiológus arra tette fel az életét, hogy tanulmányozza az ordasokat és viselkedésüket, mellettük azonban más vadon élő állatok szakértőjévé is vált. A beszélgetés során többször kitért a farkas és a kutya kapcsolatára is, rámutatva azokra a jelekre, melyek szerint tévhit, hogy a kutyák a farkasoktól eredeztethetők.

„A farkasok már kölyökként másképp viselkednek, mint a kutyák” – kezdte Zoltán. „Az ordasokat lehetetlen idomítani, ezenkívül a prédájukat is máshol kezdik megbontani, mint az ebek. Ami pedig a leginkább árulkodó, hogy a vadon élő állatok általában fajtársként tekintenek a domesztikált változataikra, a farkasok azonban nem ismerik el fajtársuknak a kutyákat, mi több, prédaként tekintenek azokra” – magyarázta a vadbiológus, aki szerint a kutyák elsődleges őse a legnagyobb eséllyel

a sakál.

„A sakál kölykök hasonlóképpen viselkednek, mint a kutyakölykök, ezenkívül idomíthatók, a prédájukat mindkét faj ugyanott bontja fel, és a sakál fajtársaként is elismeri a kutyát. Egy farkas számára mind a sakál, mind a kutya prédát jelent” – sorolta az érveit az elmélete mellett Zoltán.

Kriston-Csigás Zoltán szerint a kutyák őse valójában a sakál Fotó: Mediaworks

A szakember ezzel együtt az eddigi tudományos tényeket is elismeri, hiszen a DNS-vizsgálatok alapján a kutyák a farkasokhoz állnak a legközelebb, Zoltán szerint azonban ez azért van, mert idővel az emberek farkasokkal kezdték pároztatni az ebeket, hogy azok nagyobbak, erősebbek legyenek. Mivel ez az időben később történt, így a jelen kutyákban dominánsabban van jelen a farkas genom.