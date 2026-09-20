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kutya

Ősszel magányosabbak a kutyák? Szakértő válaszol!

20 perce
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A nyári szünet után nemcsak a gyerekeknek, hanem a kutyáknak is nehéz lehet visszaszokniuk a megszokott hétköznapokhoz. Amikor a család újra munkába és iskolába jár, a hosszabb egyedüllét szeparációs szorongást okozhat a négylábúaknál, amelynek több egyértelmű jele is van.
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kutyaszorongásmagány

Amikor beköszönt a szeptember, a gyerekek visszatérnek az iskolába, egyes szülők pedig újra teljes munkaidőben dolgoznak, a kutyák gyakran magukra maradnak, ami sokuknak nehézséget okozhat. A nyári szünetben ugyanis sok család több időt tölt otthon a szokásosnál, így a négylábú házikedvencek is több figyelmet és törődést kapnak gazdáiktól. Amikor azonban újra elkezdődik az iskola és visszatér a megszokott munkarend, az ebek gyakran magányosnak érezhetik magukat.

Magányosabbak a kutyák ősszel? Szakértő válaszol.
Magányosabbak a kutyák ősszel? Szakértő válaszol. Fotó: Pixabay

Egyes kutyák eleve nehezebben viselik az egyedüllétet, a nyári időszak után azonban ez még inkább felerősödhet. Ennek több egyértelmű jele is van. 

Érdemes figyelni például arra, ha a kutya hirtelen többet ugat, nyüszít vagy vonyít, amikor egyedül marad, nyugtalanná válik, fel-alá járkál, esetleg rombolni, rágni vagy kaparni kezd.

Magányosabbak a kutyák ősszel? Így lehet segíteni rajtuk

A kutyanapköziként működő Wag Club szakértői szerint érdemes távollétünk alatt is stimulálni az állat érzékeit. Azt javasolják, hogy hagyjunk a kutya mellett egy olyan ruhadarabot vagy tárgyat, amelyen érezhető a gazdája illata, illetve halk háttérzenével is segíthetünk neki abban, hogy kevésbé érezze magát egyedül. Fontos azonban, hogy a határozottan azt tanácsolják, hogy ne hagyjuk a kutyákat négy óránál hosszabb időre egyedül.

 Ha ennél hosszabb időre készülünk elmenni, érdemes megszervezni, hogy valaki időnként benézzen hozzájuk és foglalkozzon velük.

Annak érdekében, pedig hogy a probléma egyáltalán ne jusson el a túlzott magányosság által okozott szorongásig, már korán érdemes kialakítani a megfelelő rutint. Bár teljesen természetes, hogy a kutyák szeretnének a gazdájuk közelében lenni, fontos, hogy megtanulják élvezni az egyedül töltött időt is, így nem válnak túlságosan függővé a gazdájuk jelenlététől és figyelmétől. Az együtt töltött idő fokozatos csökkentésével ugyanis mérsékelhetők a szorongás jelei. 

Az egyik legegyszerűbb módszer erre, ha megtanítjuk a kutyát arra, hogy nyugodtan pihenjen, amikor éppen elfoglaltak vagyunk, ahelyett, hogy minden alkalommal figyelmet adnánk neki, amikor követ minket a lakásban. De az is segíthet, ha kényelmes fekhelyet vagy egy saját kis kuckót alakítunk ki számára, ahol biztonságban érezheti magát, amikor egyedül van - írja a Mirror.

Fontos: ha komolyabb aggodalomra ad okot a kutya fizikai vagy mentális állapota, mindenképpen érdemes állatorvoshoz fordulni, hogy szakember ellenőrizhesse az állat egészségét, és biztosak lehessünk abban, hogy mindent megteszünk azért, hogy boldog és kiegyensúlyozott életet éljen.

 

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