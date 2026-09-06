Melyik évben történt? 8 dolog, ami meghatározta a '90-es éveket – Kvíz

Van, aki már felnőtt volt, más a lázadó fiatalkorát élte, megint más akkor született vagy volt kisgyerek: rengetegen járják az utcákat, akiknek van némi emléke a '90-es évekről, a rendszerváltás utáni időszakról, az átalakuló Magyarországról. A milleniálok, azaz az 1981 és 1996 között született Y-generáció tagjai az egyetlenek a világon, akik két, egymástól élesen elkülönülő időszak, az analóg és a digitális korszak nyomát is hordozzák magukon. A régi értékek szerint, régi eszközök ismeretében nevelkedtek, ám szüleik többnyire már felvilágosultabbak voltak. Ennek nyomán egy, a világ felé nyitottabb nemzedék nevelkedett, egyenesen bele egy digitális korszakba, amelynek ritmusát szinte ösztönszerűen felvették. Ilyen generáció nem volt korábban, és nem is lesz többé. Lássuk, ha te is a milleniálok közé tartozol, mennyire emlékszel életed egyik legmeghatározóbb időszakára! Az alábbi kvízben baby boomerek, X- és Y-generációsok, sőt a Z- és Alfa-nemzedék tagjai is kipróbálhatják tudásukat a '90-es évekről, hiszen ha utóbbiak nem is élték meg, biztosan sok mindent hallottak már a retró időkről.

Magyar NATO-katonák a budapesti Kossuth téren – teszteld kvízünkben, mennyire emlékszel pontosan a '90-es évek történéseire!

Fotó: FERENC ISZA / AFP

'90-es évek kvíz – amikor hódított a szabadság, szex és szerelem

Korszaka volt a Backstreet Boys-nak, a Spice Girlsnek és a Nirvanának, piacra dobták az első Walkmaneket és Discmaneket, a filmeket VHS-kazettákon tékákból kölcsönöztük, Pokémon tazókkal játszottunk és 2000 felé haladva betárcsázós interneten próbáltunk feljutni a világhálóra: a '90-es éveknek rengeteg szépsége volt, nem mellesleg olyan szórakoztató sorozatokat köszönhetünk az időszaknak, mint a Jóbarátok, a Beverly Hills 90210, a Szomszédok és a Baywatch, amely olyan szexszimbólumokat adott a szabadságot élvező világnak, mint Pamela Anderson. Felsorolni sem lehetne az évtized sajátosságait, úgyhogy inkább egy kvízben szerepeltetünk néhány történelmileg is fontos fordulópontot, amely az 1990-es években történt Magyarországon. Neked annyi a dolgod, hogy kitaláld, az adott történés pontosan melyik évben következett be. Felkészültél? Lássuk, mennyit tudsz!