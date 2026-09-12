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Retró árkvíz: emlékszel még, mi mennyibe került 35 évvel ezelőtt?

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Emlékszel még arra az időszakra, amikor fillér is lapult a pénztárcánkban? Ha igen, ezt a retró árkvízt neked találták ki!
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tesztkvízretró

Sokan talán már el sem tudják képzelni, de volt idő, amikor nem a bankkártyánk (vagy épp a telefonunk) terminálhoz érintésével fizettünk a boltban, hanem a forintokat és a filléreket számoltuk ki, hogy meglegyen a kért összeg. Kvízünk a rendszerváltás utáni első évekbe repíti vissza mindazokat, akik szeretnék tesztelni a tudásukat az akkori árakkal kapcsolatban. Egész pontosan az 1991-es évre kellene a lehető legjobban visszaemlékezni, és felidézni, mi mennyibe került akkoriban.

Kvíz: emlékszel még, mi mennyibe került 35 éve?
Kvíz: emlékszel még, mi mennyibe került 35 éve?
Fotó: Unsplash

Retró árkvíz az 1991-es évből

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mi volt a drágább 1991-ben? Egy kiló sertéstarja, vagy ugyanannyi marharostélyos?

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