Retró árkvíz: emlékszel még, mi mennyibe került 35 évvel ezelőtt?

Sokan talán már el sem tudják képzelni, de volt idő, amikor nem a bankkártyánk (vagy épp a telefonunk) terminálhoz érintésével fizettünk a boltban, hanem a forintokat és a filléreket számoltuk ki, hogy meglegyen a kért összeg. Kvízünk a rendszerváltás utáni első évekbe repíti vissza mindazokat, akik szeretnék tesztelni a tudásukat az akkori árakkal kapcsolatban. Egész pontosan az 1991-es évre kellene a lehető legjobban visszaemlékezni, és felidézni, mi mennyibe került akkoriban.

Kvíz: emlékszel még, mi mennyibe került 35 éve?

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Retró árkvíz az 1991-es évből