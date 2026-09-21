Larry Hagman-kvíz és galéria: mennyire emlékszel Jockey Ewingre és a Dallasra?

Larry Hagman pályája jóval több volt a Dallasnál, de kétségtelen, hogy J. R. Ewing karaktere vált a védjegyévé. A színész egy texasi olajmágnást alakított, akinek intrikái, üzleti húzásai és családi konfliktusai hosszú éveken keresztül tartották lázban a nézőket. Hoztunk egy kvízt és egy galériát, amelyekkel nosztalgiázhatsz!

Teszteld a memóriád egy játékos kvízzel, lássuk mennyire emlékszel a Dallas sorozatra és főgonoszára.

Fotó: LORIMAR PRODUCTIONS / LORIMAR TE / Collection ChristopheL via AFP

Dallas és Larry Hagman kvíz a legnagyobb rajongóknak

A kultikus sorozat egyik leghíresebb történetszála az egész világot megmozgatta: amikor J. R.-t lelőtték, hónapokon át mindenki azt találgatta, ki húzta meg a ravaszt. Az epizód körüli őrület olyan méreteket öltött, hogy a „Who shot J. R.?” kérdés nemzetközi popkulturális jelenséggé vált.

Larry Hagman azonban már a Dallas előtt is ismert televíziós arc volt. A Jeannie, a háziszellem című sorozatban Tony Nelson őrnagyot alakította, így a nézők egy egészen más karakter szerepében is megismerhették.

Készen állsz, jöhet a kvíz?