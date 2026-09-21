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Larry Hagman-kvíz és galéria: mennyire emlékszel Jockey Ewingre és a Dallasra?

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Larry Hagman neve összeforrt a Dallas legendás főgonoszával, Jockey Ewinggal. De vajon emlékszel még a sorozat legfontosabb szereplőire, és azt tudod-e, milyen szerepben láthattuk Hagmant a Dallas előtt? Teszteld a tudásodat 7 kvízkérdéssel! Ha pedig tovább nosztalgiáznál, lapozd át galériánkat!
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filmes kvízekJockey EwingsorozatszínészDallasLarry Hagman

Larry Hagman pályája jóval több volt a Dallasnál, de kétségtelen, hogy J. R. Ewing karaktere vált a védjegyévé. A színész egy texasi olajmágnást alakított, akinek intrikái, üzleti húzásai és családi konfliktusai hosszú éveken keresztül tartották lázban a nézőket. Hoztunk egy kvízt és egy galériát, amelyekkel nosztalgiázhatsz!

A Dallas kvízben szereplő Larry hagman és Linda Gray
Teszteld a memóriád egy játékos kvízzel, lássuk mennyire emlékszel a Dallas sorozatra és főgonoszára. 
Fotó: LORIMAR PRODUCTIONS / LORIMAR TE / Collection ChristopheL via AFP

Dallas és Larry Hagman kvíz a legnagyobb rajongóknak

A kultikus sorozat egyik leghíresebb történetszála az egész világot megmozgatta: amikor J. R.-t lelőtték, hónapokon át mindenki azt találgatta, ki húzta meg a ravaszt. Az epizód körüli őrület olyan méreteket öltött, hogy a „Who shot J. R.?” kérdés nemzetközi popkulturális jelenséggé vált.

Larry Hagman azonban már a Dallas előtt is ismert televíziós arc volt. A Jeannie, a háziszellem című sorozatban Tony Nelson őrnagyot alakította, így a nézők egy egészen más karakter szerepében is megismerhették.

Készen állsz, jöhet a kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik amerikai városban született Larry Hagman?

Nosztalgiázz tovább, nézd végig galériánkat is!

Larry Hagman a Dallas című sorozattal vált világhírűvé.
A Dallas 1978 és 1991 között 14 évadon és 357 epizódon át futott.
Az eredeti forgatókönyv szerint Samantha (Sue Ellen) is csak egy elhanyagolható, jelentéktelen háttérfigura lett volna.
A házaspár közötti konfliktusok meghatározó szálai voltak a sorozatnak.
A sorozatot eredetileg Victoria Principalra (Pamela) szabták, és az ő karaktere lett volna a középpontban.
Ellie a nézők egyik kedvenc karaktere lett.
Larry Hagman az angol királyi családdal is találkozott.
Bobby, Samantha és Jockey évekkel a sorozat befejezése után.
A Jeannie a háziszellem is kultikus sorozattá vált.
Larry Hagman a kihagyhatatlan cowboy kalapban.
A nagy „Ki lőtte le Jockey-t?” hisztéria: Amikor 1980-ban egy merénylő lelőtte a főgonoszt, a világon mindenki azt találgatta, ki tette. A titoktartás miatt a producerek az összes stábtaggal és színésszel leforgatták a jelenetet, így maguk a szereplők sem tudták a valódi választ az epizód adásba kerüléséig. A megoldást hozó epizódra közel 90 millióan voltak kíváncsiak Amerikában.
Larry Hagman, LarryHagman,
Galéria: Larry Hagman, akit az egész világ Jockey Ewingként ismert meg
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Larry Hagman a Dallas című sorozattal vált világhírűvé.

 

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