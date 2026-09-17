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műveltségi kvízek

Kvíz: ezeket az idegen szavakat te is biztosan rosszul használod

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Vannak szavak, amelyeket nap mint nap hallunk, mégsem vagyunk teljesen biztosak abban, mit jelentenek. Te tudod, mit jelent pontosan az adekvát, a konzekvens vagy éppen az ambivalens? Most tesztelheted a szókincsedet kvízünkkel!
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műveltségi kvízekszóhasználatidegen szavakkvízkifejezésbeszéd
  • Hét idegen szó, amelyet könnyű félreérteni
  • Vajon tudod, mit jelent pontosan az „adekvát” vagy a „redundáns”?
  • Néhány kérdésnél csak egy apró jelentésbeli különbség dönt
  • Ne a hangzása alapján válaszolj, mert az könnyen becsaphat
  • A végén kiderül, mennyire magabiztosan használod ezeket a kifejezéseket

Biztosan neked is ismerős a helyzet: valaki bedob egy idegen szót egy beszélgetésben, te pedig nagyjából sejted, mire gondolhat, de ha meg kellene fogalmaznod a pontos jelentését, már bajban lennél. Nem véletlen, hiszen rengeteg latin, görög vagy más nyelvi eredetű kifejezés épült be a magyar köznyelvbe. Teszteld kvízünkkel, mennyire ismered ezeket a szavakat!

idegen szavak kvízén gondolkodó férfi
Kvízünkben tesztelheted, mennyiire ismered valójában az idegen szavak jelentését. 
Fotó: Shutterstock

Idegen szavak kvíze

Ráadásul ezeknél a szavaknál gyakran nem az a probléma, hogy egyáltalán nem ismerjük őket. Éppen ellenkezőleg: annyira gyakran halljuk őket, hogy idővel könnyű rájuk ragasztani egy olyan jelentést, amely csak hasonlít az eredetire.

Most hét olyan kifejezést válogattunk össze, amelyekkel a hétköznapi beszédben és a munkahelyi kommunikációban is találkozhatsz. Minden kérdésnél négy lehetőség közül kell választanod. Vigyázz, mert lesznek olyan válaszok, amelyek első hallásra kifejezetten meggyőzőnek tűnnek! Készen állsz? Jöhet a kvíz

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mit jelent pontosan az, hogy „adekvát”?

Nézd meg az alábbi videót, és frissítsd fel az emlékezeted az idegen kifejezések terén:

 

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