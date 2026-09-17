Kvíz: ezeket az idegen szavakat te is biztosan rosszul használod

Hét idegen szó, amelyet könnyű félreérteni

Vajon tudod, mit jelent pontosan az „adekvát” vagy a „redundáns”?

Néhány kérdésnél csak egy apró jelentésbeli különbség dönt

Ne a hangzása alapján válaszolj, mert az könnyen becsaphat

A végén kiderül, mennyire magabiztosan használod ezeket a kifejezéseket

Biztosan neked is ismerős a helyzet: valaki bedob egy idegen szót egy beszélgetésben, te pedig nagyjából sejted, mire gondolhat, de ha meg kellene fogalmaznod a pontos jelentését, már bajban lennél. Nem véletlen, hiszen rengeteg latin, görög vagy más nyelvi eredetű kifejezés épült be a magyar köznyelvbe. Teszteld kvízünkkel, mennyire ismered ezeket a szavakat!

Kvízünkben tesztelheted, mennyiire ismered valójában az idegen szavak jelentését.

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Idegen szavak kvíze

Ráadásul ezeknél a szavaknál gyakran nem az a probléma, hogy egyáltalán nem ismerjük őket. Éppen ellenkezőleg: annyira gyakran halljuk őket, hogy idővel könnyű rájuk ragasztani egy olyan jelentést, amely csak hasonlít az eredetire.

Most hét olyan kifejezést válogattunk össze, amelyekkel a hétköznapi beszédben és a munkahelyi kommunikációban is találkozhatsz. Minden kérdésnél négy lehetőség közül kell választanod. Vigyázz, mert lesznek olyan válaszok, amelyek első hallásra kifejezetten meggyőzőnek tűnnek! Készen állsz? Jöhet a kvíz?