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kvíz

Talán még egy magyartanár sem tudna minden kérdésre válaszolni: te hogy teljesítesz a következő irodalmi kvízen?

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Most mutasd meg, milyen jól ismered az irodalmat! Ha falod a könyveket, ezt a kvízt neked találták ki!
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kvízirodalomteszt

Mennyire mozogsz otthonosan a magyar- és világirodalom kérdéseiben? Ha rendszeresen olvasod a legnagyobb írók és költők műveit, aligha fog a következő kvíz kifogni rajtad. Felkészültél?

Irodalmi kvíz, amit talán csak a legjobbak tudnak kitölteni 100 százalékra
Irodalmi kvíz, amit talán csak a legjobbak tudnak kitölteni 100 százalékra
Fotó: Unsplash

Irodalmi kvíz, ami sokakon kifoghat: te vajon hogy teljesítesz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Kinek köszönhetjük az Abigél című regényt?

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