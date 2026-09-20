Talán még egy magyartanár sem tudna minden kérdésre válaszolni: te hogy teljesítesz a következő irodalmi kvízen?

Most mutasd meg, milyen jól ismered az irodalmat! Ha falod a könyveket, ezt a kvízt neked találták ki!
Mennyire mozogsz otthonosan a magyar- és világirodalom kérdéseiben? Ha rendszeresen olvasod a legnagyobb írók és költők műveit, aligha fog a következő kvíz kifogni rajtad. Felkészültél?
Irodalmi kvíz, ami sokakon kifoghat: te vajon hogy teljesítesz?
Kvíz
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Kinek köszönhetjük az Abigél című regényt?
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