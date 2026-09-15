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kvíz

Kőkemény földrajzi kvíz: a többség nem tudja, vannak-e ilyen települések Magyarországon

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
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Vajon mi találtuk ki a következő településeket, vagy valóban léteznek? Az alábbi kvízből kiderül!
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kvízföldrajzteszt

Mennyire vagy jó földrajzból? Mennyire ismered Magyarország településeit? Ebből a kvízből minden kiderül!

Vajon sikerül 100 százalékra kitölteni ezt a kvízt?
Vajon sikerül 100 százalékra kitölteni ezt a kvízt?
Fotó: Pexels

Trükkös földrajzi kvíz kis hazánk településeiről

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik egy létező település itthon?

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