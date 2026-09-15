Kőkemény földrajzi kvíz: a többség nem tudja, vannak-e ilyen települések Magyarországon

Vajon mi találtuk ki a következő településeket, vagy valóban léteznek? Az alábbi kvízből kiderül!
Mennyire vagy jó földrajzból? Mennyire ismered Magyarország településeit? Ebből a kvízből minden kiderül!
Trükkös földrajzi kvíz kis hazánk településeiről
Kvíz
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Melyik egy létező település itthon?
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