Művelt színházrajongó vagy? Akkor ezeket a kvízkérdéseket biztos könnyedén megválaszolod

Szeptember 21-én ünnepeljük a magyar dráma napját.

Az ünnepnapot 1984-ben vezették be.

A dátum Madách Imre művének legendás ősbemutatójához kötődik.

A nap nemcsak a klasszikusokat, hanem a kortárs magyar drámát is ünnepli.

Van egy különleges oka annak, hogy a magyar dráma ünnepe éppen erre az őszi napra esik. 1883. szeptember 21-én lépett színpadra először Madách Imre monumentális műve, Az ember tragédiája. A bemutatót a Nemzeti Színházban tartották, a darabot Paulay Ede állította színpadra. Az ünnepnap gondolata az ősbemutató centenáriumának évében, 1983-ban merült fel, majd 1984-ben hivatalosan is szeptember 21-ét jelölték ki a magyar dráma napjának. A kezdeményezés mögött az a szándék állt, hogy nagyobb figyelmet kapjon a magyar drámairodalom, és a közönség mellett az új alkotók is inspirációt kapjanak. Ennek apropóján hoztunk egy irodalmi kvízt, amelyben tesztelheted a tudásod.

A magyar dráma napján egy műveltségi kvízzel készültünk.

Fotó: Mediaworks

Miért fontos a magyar dráma? Teszteld tudásod kvízünkkel

A magyar drámairodalom nem csupán régi, kötelező olvasmányokból áll. A színpadon olyan történetek elevenednek meg, amelyek szerelemről, hatalomról, családról, társadalmi konfliktusokról, kiszolgáltatottságról és az emberi természetről mesélnek.

A klasszikus művek ráadásul újra és újra értelmezhetők. Ezért lehet érdekes ugyanazt a darabot évtizedek különbségével megnézni: más kérdéseket veszünk észre benne, és egészen más részletek szólíthatnak meg bennünket.

Most hét kérdésben próbára teheted a tudásodat. Az kvízben több korszak és többféle dráma is helyet kapott, így nem elég csak Madách művét ismerni.

Készen állsz, jöhet a kvíz?