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műveltségi kvízek

Művelt színházrajongó vagy? Akkor ezeket a kvízkérdéseket biztos könnyedén megválaszolod

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Ma a magyar drámát ünnepeljük, de vajon mennyire ismered a legismertebb magyar színpadi műveket? Teszteld a tudásodat 7 izgalmas kérdéssel, és kiderül, felismered-e a nagy drámák szerzőit, szereplőit és történeteit!
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műveltségi kvízekmagyar irodalommagyar dráma napja
  • Szeptember 21-én ünnepeljük a magyar dráma napját.
  • Az ünnepnapot 1984-ben vezették be.
  • A dátum Madách Imre művének legendás ősbemutatójához kötődik.
  • A nap nemcsak a klasszikusokat, hanem a kortárs magyar drámát is ünnepli.

Van egy különleges oka annak, hogy a magyar dráma ünnepe éppen erre az őszi napra esik. 1883. szeptember 21-én lépett színpadra először Madách Imre monumentális műve, Az ember tragédiája. A bemutatót a Nemzeti Színházban tartották, a darabot Paulay Ede állította színpadra. Az ünnepnap gondolata az ősbemutató centenáriumának évében, 1983-ban merült fel, majd 1984-ben hivatalosan is szeptember 21-ét jelölték ki a magyar dráma napjának. A kezdeményezés mögött az a szándék állt, hogy nagyobb figyelmet kapjon a magyar drámairodalom, és a közönség mellett az új alkotók is inspirációt kapjanak. Ennek apropóján hoztunk egy irodalmi kvízt, amelyben tesztelheted a tudásod. 

színpadi jelenet ami kapcsolódik a magyar dráma napja kvízhez
A magyar dráma napján egy műveltségi kvízzel készültünk. 
Fotó: Mediaworks

Miért fontos a magyar dráma? Teszteld tudásod kvízünkkel

A magyar drámairodalom nem csupán régi, kötelező olvasmányokból áll. A színpadon olyan történetek elevenednek meg, amelyek szerelemről, hatalomról, családról, társadalmi konfliktusokról, kiszolgáltatottságról és az emberi természetről mesélnek.

A klasszikus művek ráadásul újra és újra értelmezhetők. Ezért lehet érdekes ugyanazt a darabot évtizedek különbségével megnézni: más kérdéseket veszünk észre benne, és egészen más részletek szólíthatnak meg bennünket.

Most hét kérdésben próbára teheted a tudásodat. Az kvízben több korszak és többféle dráma is helyet kapott, így nem elég csak Madách művét ismerni.

Készen állsz, jöhet a kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Ki írta a Bánk bán című történelmi drámát?

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