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Kvíz: Tudod, mit jelent valójában a neved? 7 kérdés, amin könnyű elbukni

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Nap mint nap használjuk őket, mégis meglepően keveset tudunk a keresztneveink eredetéről. Vajon melyik név jelentése kapcsolódik a tisztasághoz, melyik rejti magában az „apa” szót, és melyik jelenthet fehér sólymot? Tedd próbára magad kvízünkkel: 7 név, 7 jelentés – vajon hányat találsz el?
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névnévadáskvízkérdésműveltségi kvízek

A nevünk születésünktől kezdve elkísér bennünket, de ritkán gondolunk bele, hogy egy-egy ma teljesen hétköznapinak számító keresztnév akár több ezer éves történetet is őrizhet. Ezért jól meg kell gondolnunk, milyen nevet adunk a gyermekünknek, ezért hoztunk egy kvízt, amelyben a keresztnevek ősi jelentését kell kitalálnod. 

kvízkérdéseken gondolkodó férfi
Izgalmas kvízt hotunk a magyar nevek jelentéséről. 
Fotó: Who is Danny / Shutterstock

Kvíz: te ismered a keresztnevek jelentését?

A magyarban használt nevek között találunk héber, görög, latin és germán eredetűeket, de olyan régi neveink is vannak, amelyek pontos eredetéről még a nyelvészek között sincs teljes egyetértés. Ráadásul egy név ma ismert jelentése nem feltétlenül azonos azzal, amit évszázadokkal vagy évezredekkel ezelőtt társítottak hozzá.

Most hét ismert keresztnév következik. A feladat egyszerűnek tűnik: három lehetőség közül kell kiválasztanod a név hagyományosan elfogadott jelentését.

Vigyázat, néhány válasz jóval meglepőbb, mint elsőre gondolnád! Készen állsz, jöhetnek a kvízkérdések?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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