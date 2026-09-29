Kvíz: Tudod, mit jelent valójában a neved? 7 kérdés, amin könnyű elbukni

A nevünk születésünktől kezdve elkísér bennünket, de ritkán gondolunk bele, hogy egy-egy ma teljesen hétköznapinak számító keresztnév akár több ezer éves történetet is őrizhet. Ezért jól meg kell gondolnunk, milyen nevet adunk a gyermekünknek, ezért hoztunk egy kvízt, amelyben a keresztnevek ősi jelentését kell kitalálnod.

Izgalmas kvízt hotunk a magyar nevek jelentéséről.

Fotó: Who is Danny / Shutterstock

Kvíz: te ismered a keresztnevek jelentését?

A magyarban használt nevek között találunk héber, görög, latin és germán eredetűeket, de olyan régi neveink is vannak, amelyek pontos eredetéről még a nyelvészek között sincs teljes egyetértés. Ráadásul egy név ma ismert jelentése nem feltétlenül azonos azzal, amit évszázadokkal vagy évezredekkel ezelőtt társítottak hozzá.

Most hét ismert keresztnév következik. A feladat egyszerűnek tűnik: három lehetőség közül kell kiválasztanod a név hagyományosan elfogadott jelentését.

Vigyázat, néhány válasz jóval meglepőbb, mint elsőre gondolnád! Készen állsz, jöhetnek a kvízkérdések?