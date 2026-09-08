Felismered a világ leghíresebb festményeit? 7 kvízkérdés, amely próbára teszi a műveltségedet

A művészettörténet legismertebb festményeit akkor is felismerhetjük, ha egyébként nem vagyunk jártasak a művészet világában.

Egy titokzatos mosoly, egy kavargó csillagos égbolt vagy egy eltorzult arc sokak számára azonnal felidéz egy világhírű festményt.

A híres alkotások mögött nemcsak különleges történetek, hanem legendás művészek és meghatározó művészeti korszakok is állnak.

Vajon a festményeket könnyebben felismerjük, mint az alkotóikat? Most kiderül, mennyire emlékszel a híres művek és festők párosítására.

Hét ikonikus festményt választottunk, amelyeknél négy lehetőség közül kell megtalálnod a valódi alkotót.

Ne nézz utána, csak a saját tudásodra hagyatkozz: vajon sikerül mind a hét kérdésre helyesen válaszolnod?

A művészettörténet tele van olyan festményekkel, amelyeket akkor is felismerünk, ha egyébként nem vagyunk különösebben jártasak a művészet világában. Elég csak meglátnunk egy titokzatos mosolyú nőt, egy kavargó csillagos égboltot, egy gyöngyfülbevalós fiatal lányt vagy egy kétségbeesett arcot, és szinte azonnal beugrik a kép. Ezek az alkotások ugyanis már régen túlléptek a múzeumok falain: könyvekben, filmekben, reklámokban, plakátokon és az interneten is újra és újra találkozunk velük. Hoztunk egy műveltségi kvízt, amellyel próbára teheted a tudásod.

Művészettörténeti kvízünkben a leghíresebb festmények alkotóit kell megnevezned.

Fotó: Wikipedia

Művészettörténeti festmény kvíz

A világ leghíresebb festményei ráadásul nem csupán szépek vagy látványosak. Sokuk mögött különleges történet, korszakalkotó művészi megoldás vagy éppen egy olyan gondolat húzódik meg, amely évtizedekkel vagy évszázadokkal később is képes megszólítani az embereket. A Mona Lisa például évszázadok óta foglalkoztatja a közönséget, Vincent van Gogh örvénylő égboltja pedig ma is az egyik legismertebb képi megjelenítése annak, hogyan lehet egy festményen keresztül érzelmeket közvetíteni. Picasso Guernicája egészen más módon vált ikonikussá: megrázó képi világával a háború borzalmait és az emberi szenvedést jeleníti meg.

De vajon a híres és drága festményekhez tartozó neveket is ilyen könnyen fel tudjuk idézni? Lehet, hogy egy képet gondolkodás nélkül felismerünk, ám amikor négy festő neve jelenik meg előttünk, már korántsem olyan egyszerű a döntés. Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Edvard Munch vagy éppen Salvador Dalí neve szinte mindenkinek ismerősen cseng, de vajon azt is tudod, hogy pontosan melyikükhöz melyik ikonikus alkotás tartozik?