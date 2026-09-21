Vackor, pöszméte, körtvély – felismered a régi magyar gyümölcsneveket?

A magyar nyelvben egykor rengeteg tájnyelvi gyümölcsnév létezett.

Egy-egy termésnek akár több különböző neve is lehetett.

A régi elnevezések gyakran a gyümölcs alakjára, érési idejére vagy termőhelyére utaltak.

Sok különleges szó mára csak régi könyvekben, szótárakban és nyelvjárási gyűjtésekben maradt fenn.

Most próbára teheted a tudásodat: vajon felismered, mit jelentettek ezek a különös őszi gyümölcsnevek?

A magyar nyelv folyamatosan változik. Vannak szavak, amelyek évszázadokon keresztül velünk maradnak, mások viszont lassan kikopnak a használatból. Ez különösen érdekes a régi falusi élet szókincsénél, hiszen az emberek sokkal közvetlenebb kapcsolatban éltek a kertekkel, gyümölcsösökkel és az erdőben termő növényekkel. Az ősz pedig különösen gazdag időszak volt ebből a szempontból. A betakarítás, a gyümölcsaszalás, a befőzés és a télire való eltevés mindennapos tevékenységnek számított, ezért a gyümölcsök megnevezése is fontos része volt a helyi nyelvhasználatnak. Ennek kapcsán hoztunk egy kvízt, melyben el kell találnod, melyik gyümölcsöt, hogyan neveztek anno.

Kvízünkben olyan népies gyümölcs elnevezésekkel találkozhatsz, amelyek talán már nincsenek használatban.

Forrás: Shutterstock

Kvíz: amikor még egészen máshogy nevezték a gyümölcsöket

Gyümölcsök népies nevei

Ma az üzletek polcain általában egységes elnevezésekkel találkozunk. Régen azonban a helyi szóhasználat sokkal változatosabb lehetett. Nyelvjárási gyűjtésekben olyan esetekkel is találkozni, amikor ugyanazt a gyümölcsöt többféle néven említették, vagy egy régi név jelentése idővel megváltozott.

A kutatók számára éppen ezért a régi gyümölcsnevek vizsgálata izgalmas nyelvtörténeti feladat. Egy-egy szó sokat elárulhat arról is, hogy egy adott közösség hogyan figyelte meg a természetet, milyen tulajdonságot tartott fontosnak egy termésnél, és hogyan adta tovább a saját elnevezéseit.

Miért tűntek el a régi kifejezések?

A változásnak több oka is lehetett. Ahogy átalakult a mezőgazdaság és a gyümölcstermesztés, bizonyos régi fajták háttérbe szorultak vagy eltűntek. Velük együtt pedig sokszor a hozzájuk kötődő elnevezések is ritkábbá váltak.

A köznyelv terjedése szintén hozzájárult ahhoz, hogy a különböző tájak saját szavai fokozatosan visszaszoruljanak. Amit egykor mindenki ismert egy faluban, azt ma már lehet, hogy csak egy régi szótár vagy egy néprajzi gyűjtés őrzi. Éppen ezért a régi gyümölcsnevek nem pusztán különös szavak. Egy letűnt hétköznap világának apró emlékei is.