Vackor, pöszméte, körtvély – felismered a régi magyar gyümölcsneveket?

- A magyar nyelvben egykor rengeteg tájnyelvi gyümölcsnév létezett.
- Egy-egy termésnek akár több különböző neve is lehetett.
- A régi elnevezések gyakran a gyümölcs alakjára, érési idejére vagy termőhelyére utaltak.
- Sok különleges szó mára csak régi könyvekben, szótárakban és nyelvjárási gyűjtésekben maradt fenn.
- Most próbára teheted a tudásodat: vajon felismered, mit jelentettek ezek a különös őszi gyümölcsnevek?
A magyar nyelv folyamatosan változik. Vannak szavak, amelyek évszázadokon keresztül velünk maradnak, mások viszont lassan kikopnak a használatból. Ez különösen érdekes a régi falusi élet szókincsénél, hiszen az emberek sokkal közvetlenebb kapcsolatban éltek a kertekkel, gyümölcsösökkel és az erdőben termő növényekkel. Az ősz pedig különösen gazdag időszak volt ebből a szempontból. A betakarítás, a gyümölcsaszalás, a befőzés és a télire való eltevés mindennapos tevékenységnek számított, ezért a gyümölcsök megnevezése is fontos része volt a helyi nyelvhasználatnak. Ennek kapcsán hoztunk egy kvízt, melyben el kell találnod, melyik gyümölcsöt, hogyan neveztek anno.
Kvíz: amikor még egészen máshogy nevezték a gyümölcsöket
Gyümölcsök népies nevei
Ma az üzletek polcain általában egységes elnevezésekkel találkozunk. Régen azonban a helyi szóhasználat sokkal változatosabb lehetett. Nyelvjárási gyűjtésekben olyan esetekkel is találkozni, amikor ugyanazt a gyümölcsöt többféle néven említették, vagy egy régi név jelentése idővel megváltozott.
A kutatók számára éppen ezért a régi gyümölcsnevek vizsgálata izgalmas nyelvtörténeti feladat. Egy-egy szó sokat elárulhat arról is, hogy egy adott közösség hogyan figyelte meg a természetet, milyen tulajdonságot tartott fontosnak egy termésnél, és hogyan adta tovább a saját elnevezéseit.
Miért tűntek el a régi kifejezések?
A változásnak több oka is lehetett. Ahogy átalakult a mezőgazdaság és a gyümölcstermesztés, bizonyos régi fajták háttérbe szorultak vagy eltűntek. Velük együtt pedig sokszor a hozzájuk kötődő elnevezések is ritkábbá váltak.
A köznyelv terjedése szintén hozzájárult ahhoz, hogy a különböző tájak saját szavai fokozatosan visszaszoruljanak. Amit egykor mindenki ismert egy faluban, azt ma már lehet, hogy csak egy régi szótár vagy egy néprajzi gyűjtés őrzi. Éppen ezért a régi gyümölcsnevek nem pusztán különös szavak. Egy letűnt hétköznap világának apró emlékei is.
Meglepő szavak rejtőznek az őszi gyümölcsök mögött
A régi népies elnevezések között akadnak olyanok, amelyekből szinte lehetetlen elsőre kitalálni, milyen őszi gyümölcsről van szó. Máskor a szó hangzása vagy jelentése adhat némi kapaszkodót, de még a gyakorlott nyelvrajongók is könnyen elbizonytalanodhatnak.
A legérdekesebb talán éppen az, hogy ezeknek a szavaknak egy része teljesen természetes volt azok számára, akik egy adott vidéken használták őket. Ami ma furcsán hangzik, az egykor ugyanolyan hétköznapi lehetett, mint számunkra az alma vagy a körte.
Te felismernéd a régi gyümölcsneveket?
Most eljött az idő, hogy próbára tedd magad. A következő kvízben régi és népies gyümölcsnevek szerepelnek, neked pedig azt kell kitalálnod, melyik mai gyümölcs rejtőzik mögöttük.
Néhány megfejtés szinte adja magát, másoknál viszont könnyen lehet, hogy csak találgatni fogsz. Ne hagyd, hogy a különös hangzás megtévesszen!
Hét kvízkérdés következik – lássuk, mennyire ismered az elfeledett magyar gyümölcsneveket:
Mi volt a körte népies neve?
Az alábbi videóból a régi szüreti hagyományokról tudhatsz meg érdekességeket:
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