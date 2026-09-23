Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon rossz hír a dohányosoknak: jelentősen drágulhat a cigaretta

Rendkívüli

Csökkent a Tisza támogatottsága, nőtt a Fideszé – itt vannak a számok

kvíz

Ez a retró Budapest-kvíz még a tősgyökeres fővárosiakon is kifog

29 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Most kiderül, mennyire ismered a fővárost! Vajon sikerül 100 százalékra kitöltened a következő kvízt?
Link másolása
Vágólapra másolva!
kvízBudapestretró

Mennyire ismered Magyarország fővárosának történetét? Az alábbi kvízből minden kiderül!

Ha ezt a retró Budapest-kvízt tökéletesen töltöd ki, elmondhatod magadról: te aztán ismered a főváros titkait!
Ha ezt a retró Budapest-kvízt tökéletesen töltöd ki, elmondhatod magadról: te aztán ismered a főváros titkait!
Fotó: Fortepan

Retró Budapest-kvíz: most kiderül, mennyire ismered a fővárosunkat!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Mikor vezették be Budapesten az elektromos közvilágítást?

Ezek a retró kvízek is érdekelhetnek!

Ide kattintva egy retró árkvízt tölthetsz ki, itt pedig a televíziózás hőskorának műsorvezetőiről tesztelheted a tudásodat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!