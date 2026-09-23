Ez a retró Budapest-kvíz még a tősgyökeres fővárosiakon is kifog

Most kiderül, mennyire ismered a fővárost! Vajon sikerül 100 százalékra kitöltened a következő kvízt?
Mennyire ismered Magyarország fővárosának történetét? Az alábbi kvízből minden kiderül!
Retró Budapest-kvíz: most kiderül, mennyire ismered a fővárosunkat!
Kvíz
1 / 7
Mikor vezették be Budapesten az elektromos közvilágítást?
Ezek a retró kvízek is érdekelhetnek!
Ide kattintva egy retró árkvízt tölthetsz ki, itt pedig a televíziózás hőskorának műsorvezetőiről tesztelheted a tudásodat!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!