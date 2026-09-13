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kvíz

Ez a kvíz sokakon garantáltan kifog: tudod, mit jelentenek a következő mondatok?

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
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kvízközmondásteszt

Sokak szerint jóval szegényebb a nyelvünk, mint nagyszüleink, dédszüleink korában volt, és ennek egyik oka bizony kétségtelenül az, hogy kikoptak a köznyelvből a különféle szólások és mondások. Olyannyira, hogy nem csak hogy nem használjuk őket, de soknak már a jelentését sem ismerjük. Kvízünkből kiderül, te mennyire mozogsz otthonosan a közmondások világában. Felkészültél?

Ez a kvíz sokakon kifog majd
Ez a kvíz sokakon kifog majd
Fotó: Pexels

Kvíz: sokakon kifognak a következő szólások és mondások

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mit jelent, ha valami a népnyelv szerint "annyi, mint a rosta lika"?

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