Ez a kvíz sokakon garantáltan kifog: tudod, mit jelentenek a következő mondatok?

Sokak szerint jóval szegényebb a nyelvünk, mint nagyszüleink, dédszüleink korában volt, és ennek egyik oka bizony kétségtelenül az, hogy kikoptak a köznyelvből a különféle szólások és mondások. Olyannyira, hogy nem csak hogy nem használjuk őket, de soknak már a jelentését sem ismerjük. Kvízünkből kiderül, te mennyire mozogsz otthonosan a közmondások világában. Felkészültél?

Ez a kvíz sokakon kifog majd

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Kvíz: sokakon kifognak a következő szólások és mondások