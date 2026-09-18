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szőlőszüret

Régi magyar szüreti hagyományok kvíz: tudod, hogyan ünnepeltek régen?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A szüret régen messze többet jelentett a szőlő leszedésénél: a kemény munka után felvonulás, zene, tánc és mulatság következett. De vajon mennyit tudsz a régi magyar szüreti hagyományokról? Most kvízünkkel kiderítheted!
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szőlőszürethagyományszüreti mulatságműveltségi kvízek

A régi magyar szüret egészen más volt, mint egy egyszerű betakarítási munka. Amikor elérkezett a szőlő leszedésének ideje, a falvak és szőlőhegyek élete megtelt nyüzsgéssel: a családok és a szomszédok együtt dolgoztak, a nap végén pedig gyakran zenével, tánccal és mulatsággal ünnepelték, hogy véget ért az év egyik legfontosabb munkája. Ehhez kapcsolódóan hoztunk egy izgalmas kvízt

szőlőt szüretelő asszonyok, amiről a kvíz is szól
Mennyire ismered a szüreti hagyományokat? Teszteld kvízünkkel! 

Régi magyar szüreti hagyományok játékos kvíze

A szürethez számos különleges népszokás kapcsolódott. A felvonulásokon feldíszített szekerek, lovasok és zenészek vonultak végig az utcákon, a szereplők között pedig szüreti bíró, bíróné és tréfás maskurások is feltűnhettek. A szőlőből készült szüreti koszorú szintén fontos jelképe volt az ünnepnek, az estét pedig sok helyen bállal zárták. A szokások azonban tájegységenként eltértek, így szinte minden vidéknek megvolt a maga sajátos szüreti hagyománya.

De vajon mennyire ismerjük ma ezeket a régi szokásokat? Tudod például, miért választottak szüreti bírót, milyen szerepet kaptak a maskurások, vagy miért volt olyan fontos része az ünnepnek a szüreti koszorú? Most hét kérdésben próbára teheted a tudásodat, és közben egy kicsit visszarepülhetsz abba az időbe, amikor a szüret még az egész közösség nagy ünnepe volt.

Készen állsz? Jöhet a kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Mi volt a szüreti felvonulások egyik jellegzetes kelléke?

Érdemes megnézned az alábbi videót a szüreti hagyományokról:

Tedd próbára magad ezekkel a kvízekkel is:

 

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