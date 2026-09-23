Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rühfertőzést mutattak ki a Szent Imre kórházban

műveltségi kvízek

Nagy történelmi szerelmek kvíz művelt romantikusoknak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A történelem és az irodalom nagy alakjairól rengeteget tudunk, ám amikor a szerelmi életük kerül szóba, már könnyen zavarba jöhetünk. Vajon emlékszel még arra, kiért dobogott egy híres költő szíve, vagy melyik legendás történelmi személy mellett állt élete szerelme? Műveltségi kvízünkből most kiderül, mennyire ismered a múlt híres szerelmi történeteit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
műveltségi kvízekkvízkérdésszerelemházasság

A nagy történelmi és irodalmi alakokat gyakran elsősorban a műveikről, tetteikről és történelmi szerepükről ismerjük, pedig a magánéletük sokszor legalább ennyire izgalmas volt. Voltak közöttük mindent elsöprő szerelmek, hosszú házasságok, titkos kapcsolatok és olyan érzések is, amelyek végül egy-egy versben, regényben vagy történelmi feljegyzésben maradtak fenn. Ezért hoztunk egy játékos kvízt, amivel próbára teheted a tudásod. 

Napóleon a csatatéren, aki szintén szerepel a kvízben
Vajon tudod, hogy ki volt Napóleon első felesége? Kvízünkben megválaszolhatod! 

Nagy történelmi és irodalmi szerelmi kvíz művelt romantikusoknak

Egy híres névhez nem mindig könnyű a megfelelő szerelmet is társítani. Akadnak olyan párok, akik szinte elválaszthatatlanul összeforrtak a köztudattal, más kapcsolatokról viszont már jóval kevesebben tudnak.

Most olyan kvízkérdésekkel készültünk, amelyekben a történelem és az irodalom ismert alakjainak szerelmi történetei kerülnek a középpontba. Te vajon hányat tudsz majd kapásból? Teszteld a tudásodat műveltségi kvízünkkel, és kiderül, mennyire emlékszel a legendás szerelmekre!

Készen állsz, jöhet a kvíz?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Kinek a felesége volt Szendrey Júlia?

Az alábbi videó Elizabeth Taylor szerelmi életébe enged betekintést:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a kvízekkel is:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!