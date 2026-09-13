Miért érzik sokan 40 után, hogy megszűnnek létezni? Ez a „láthatatlan nő szindróma”

Egyik nap még észreveszik, ha belépünk valahová, a következőn pedig mintha átnéznének rajtunk. Flörtölnek velünk a pékségben, megdicsérik a ruhánkat, előreengednek az ajtóban, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem keresik a tekintetünket. De vajon mi történik ilyenkor, mi az a „láthatatlan nő szindróma”?

A „láthatatlan nő szindróma” arról szól, hogy hogy mi magunk éljük meg úgy, kevesebb figyelmet kapunk

Fotó: Pexels (Illusztráció)

„Láthatatlan nő szindróma”: mindent megkérdőjelezünk

A témának Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal járt utána a Fanny magazin, aki szerint ez az érzés összefügghet azzal az életszakasszal, amikor újraértékeljük önmagunkat és az addigi tapasztalatainkat.

– Az ember elkezdi megkérdőjelezni saját életét: ki vagyok, mit értem el, merre tartok – magyarázza a szakember, aki azonban fontosnak tartja kiemelni, hogy a „láthatatlan nő szindróma” nem hivatalos pszichológiai diagnózis. Inkább egy olyan kifejezés, amely egy társadalmi és lelki élményt ír le. Nem feltétlenül arról van szó, hogy ténylegesen senki nem vesz észre bennünket, hanem arról, hogy mi magunk éljük meg úgy, kevesebb figyelmet, elismerést vagy visszajelzést kapunk.

– A láthatatlanság érzése sokszor nem magáról a külsőről szól, hanem arról, hogy az ember hogyan éli meg saját helyét a világban – mondja Dr. Makai Gábor. A változás ráadásul nemcsak a párkapcsolatokban vagy a férfiak figyelmében jelenhet meg. Egy nő a munkahelyén is érezheti úgy, hogy kevésbé hallgatják meg, a médiában pedig azt tapasztalhatja, hogy a fiatalság sokkal több figyelmet kap. Ilyenkor könnyen felmerülhet a kérdés: ha már nem ugyanúgy látnak engem, akkor ki vagyok én most?

Amikor magunkat is újraértékeljük

A negyvenes évek sokak számára fontos életszakaszt jelentenek. A gyerekek nagyobbak lesznek, átalakulhat a párkapcsolat, változhat a munkahelyi szerep, miközben a testünk is jelezheti, hogy új korszak kezdődött. A szakirodalom szerint, a hormonális változások és a menopauza körüli időszak egyes nőknél alvászavarokkal, hangulatingadozással vagy az önmagunkkal kapcsolatos bizonytalansággal is együtt járhat. Éppen ezért, sokan ilyenkor szinte teljesen új életet kezdenek.