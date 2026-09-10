Leander teleltetése: már most eldőlhet, jövőre mennyi virág lesz rajta

- A leander téli sorsa már ősszel eldőlhet – néhány fontos lépéssel sokat tehetünk azért, hogy tavasszal újra erőre kapjon.
- Nem mindegy, mikor visszük be a növényt, és az sem, milyen helyet választunk számára a hideg hónapokra.
- A teleltetés előtt van néhány dolog, amit mindenképpen érdemes ellenőrizni a leanderen.
- Télen teljesen más gondozást igényel, mint a nyári hónapokban – különösen az öntözésre kell odafigyelni.
- Egy gyakori hiba miatt tavasszal könnyen csalódást okozhat a növény – mutatjuk, mire figyeljünk.
- Ha azt szeretnéd, hogy jövőre ismét dús virágzással hálálja meg a gondoskodást, most érdemes elkezdeni a felkészítését.
A leander sok kert és terasz elmaradhatatlan növénye: egész nyáron ontja a virágokat, és megfelelő gondozás mellett évről évre egyre látványosabb lehet. Éppen ezért különösen bosszantó, amikor a teleltetés során legyengül, felkopaszodik, vagy tavasszal alig akar magához térni. A jó hír, hogy a leander teleltetése nem feltétlenül bonyolult feladat. A legfontosabb, hogy ne az utolsó pillanatban kezdjünk kapkodni, hanem fokozatosan készítsük fel a növényt az őszi és téli időszakra.
Leander teleltetése: ne várjuk meg az első komoly fagyot!
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a leander csak akkor kerül védett helyre, amikor már megérkezett az első fagyos éjszaka. Ebből pedig az elmúlt télen bőven kijutott, ugyanis elképesztően hideg telünk volt. A fagyérzékeny növényeket azonban érdemes időben védeni, hiszen a hirtelen lehűlés komoly stresszt jelenthet számukra.
Ősszel ezért figyeljük az időjárást, és amikor az éjszakák tartósan lehűlnek, kezdjük el a teleltetés előkészítését. A cél nem az, hogy a leandert egyik napról a másikra egy meleg szobába költöztessük, hanem hogy fokozatosan átálljon a nyugalmi időszakra.
Mielőtt bevisszük, alaposan nézzük át!
A teleltetés előtt érdemes tüzetesen megvizsgálni a növényt. Nézzük meg a leveleket, a hajtásokat és a cserép környékét is.
Ha leander kártevőket vagy beteg részeket találunk, azokat még a bevitel előtt kezeljük. Nem szerencsés ugyanis egy beteg vagy fertőzött növényt bevinni a telelőhelyre, ahol a problémák könnyebben továbbterjedhetnek.
A száraz, elhalt vagy sérült részeket is érdemes eltávolítani, de ne essünk túlzásba a metszéssel. A nagyobb formázást célszerű inkább a megfelelő időszakra hagyni, hogy ne terheljük feleslegesen a növényt.
A telelőhely kiválasztása fontosabb, mint gondolnánk
A leander téli helyének nem feltétlenül kell nappalinak lennie. Sőt, a túl meleg, száraz szobai környezet sokszor nem ideális számára.
A lényeg, hogy fagymentes, világos, lehetőleg hűvösebb helyet találjunk neki. Egy világos veranda, hűvös lépcsőház, fagymentes garázs vagy megfelelő teleltetőhely is szóba jöhet, attól függően, milyen körülményeket tudunk biztosítani. A tél folyamán a növény növekedése lelassul, ezért ilyenkor egészen más gondozást igényel, mint a nyári hónapokban.
Leander vízigénye: télen nem szabad úgy locsolni, mint nyáron
A leander nyáron sok vizet igényelhet, különösen nagy melegben és cserépben tartva. Télen azonban egészen más a helyzet.
A nyugalmi időszakban csökkentsük az öntözést, és mindig ellenőrizzük a föld nedvességét, mielőtt újra vizet adnánk neki. A túlöntözés ugyanis legalább akkora probléma lehet, mint a kiszáradás.
Nem az a cél, hogy a föld teljesen kiszáradjon, hanem az, hogy ne álljon folyamatosan nedvesen.
Tápoldatozni is kell télen a növényt?
Általában nem ez az időszak a leander gondozására és intenzív táplálására. Amikor a növény növekedése lelassul, a rendszeres tápoldatozásra sincs szüksége úgy, mint tavasszal és nyáron.
A téli hónapok inkább a pihenésről szólnak. A következő szezonra való aktív felkészítésnek majd tavasszal jön el az ideje, amikor a növény ismét növekedésnek indul.
Leander metszése
A leander metszésénél különösen érdemes óvatosnak lenni. Nem feltétlenül jó ötlet ősszel drasztikusan visszavágni a teljes növényt csak azért, hogy kisebb helyet foglaljon.
Elsőként a sérült, beteg vagy elszáradt részek eltávolítása legyen a cél. Ha a leander formázásra szorul, a metszés pontos időzítését érdemes a növény állapotához és a teleltetés körülményeihez igazítani. A túl lelkes őszi metszés helyett sokszor jobb stratégia a mértékletesség.
Teleltetés után
A teleltetés célja nem az, hogy a leander télen is látványosan növekedjen. Éppen ellenkezőleg: ilyenkor az a legfontosabb, hogy biztonságban átvészelje a hidegebb hónapokat, majd tavasszal fokozatosan visszatérhessen az aktív növekedéshez.
Amikor eljön az idő, ne tegyük ki rögtön a teljes napsütésnek és a változó időjárásnak. A védett környezetből származó növényeknek fokozatosan kell hozzászokniuk a kinti körülményekhez; a kertészeti gyakorlatban ezt edzésnek, illetve hozzászoktatásnak nevezik.
Ez azért is fontos, mert a hirtelen környezetváltozás megviselheti a növényt.
A leander teleltetésén múlhat a következő nyári virágzás
Ha szeretnénk, hogy jövőre ismét egész nyáron gyönyörű virágokkal hálálja meg a gondoskodást, már most érdemes figyelni rá. A megfelelő időben történő bevitel, a jó telelőhely, a visszafogott öntözés és az átgondolt tavaszi visszaszoktatás mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a leander erősen kezdje az új szezont.
Nem kell túlgondolni a teleltetést – de néhány apró hibát érdemes elkerülni. Ha pedig most időben felkészítjük a növényt, tavasszal sokkal nagyobb eséllyel indul újra erőteljesen, nyáron pedig ismét virágba boríthatja a teraszt.
A leandert érő fagykárokról az alábbi videóból tudhatsz meg többet:
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