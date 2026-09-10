Leander teleltetése: már most eldőlhet, jövőre mennyi virág lesz rajta

A leander téli sorsa már ősszel eldőlhet – néhány fontos lépéssel sokat tehetünk azért, hogy tavasszal újra erőre kapjon.

Nem mindegy, mikor visszük be a növényt, és az sem, milyen helyet választunk számára a hideg hónapokra.

A teleltetés előtt van néhány dolog, amit mindenképpen érdemes ellenőrizni a leanderen.

Télen teljesen más gondozást igényel, mint a nyári hónapokban – különösen az öntözésre kell odafigyelni.

Egy gyakori hiba miatt tavasszal könnyen csalódást okozhat a növény – mutatjuk, mire figyeljünk.

Ha azt szeretnéd, hogy jövőre ismét dús virágzással hálálja meg a gondoskodást, most érdemes elkezdeni a felkészítését.

A leander sok kert és terasz elmaradhatatlan növénye: egész nyáron ontja a virágokat, és megfelelő gondozás mellett évről évre egyre látványosabb lehet. Éppen ezért különösen bosszantó, amikor a teleltetés során legyengül, felkopaszodik, vagy tavasszal alig akar magához térni. A jó hír, hogy a leander teleltetése nem feltétlenül bonyolult feladat. A legfontosabb, hogy ne az utolsó pillanatban kezdjünk kapkodni, hanem fokozatosan készítsük fel a növényt az őszi és téli időszakra.

A leander teleltetése kiemelten fontos a növény túlélése szempontjából.

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Leander teleltetése: ne várjuk meg az első komoly fagyot!

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a leander csak akkor kerül védett helyre, amikor már megérkezett az első fagyos éjszaka. Ebből pedig az elmúlt télen bőven kijutott, ugyanis elképesztően hideg telünk volt. A fagyérzékeny növényeket azonban érdemes időben védeni, hiszen a hirtelen lehűlés komoly stresszt jelenthet számukra.

Ősszel ezért figyeljük az időjárást, és amikor az éjszakák tartósan lehűlnek, kezdjük el a teleltetés előkészítését. A cél nem az, hogy a leandert egyik napról a másikra egy meleg szobába költöztessük, hanem hogy fokozatosan átálljon a nyugalmi időszakra.

Mielőtt bevisszük, alaposan nézzük át!

A teleltetés előtt érdemes tüzetesen megvizsgálni a növényt. Nézzük meg a leveleket, a hajtásokat és a cserép környékét is.

Ha leander kártevőket vagy beteg részeket találunk, azokat még a bevitel előtt kezeljük. Nem szerencsés ugyanis egy beteg vagy fertőzött növényt bevinni a telelőhelyre, ahol a problémák könnyebben továbbterjedhetnek.