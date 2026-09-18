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eldugult lefolyó

Eldugult a lefolyó? Nem az erős vegyszer a megoldás, vesd be ezt a filléres trükköt!

8 perce
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Az erős vegyszerek komoly károkat okozhatnak. A lefolyóban a dugulás házi módszerekkel is megszüntethető.
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eldugult lefolyóerős lefolyótisztítóvegyszer

Amikor eldugul a mosogató, sokan azonnal a legerősebb vegyszereket vetik be, amik azonban hosszú távon károkat is okozhatnak. Mutatjuk, mit tehetsz a kíméletes lefolyótisztítás érdekében!

Vannak vegyszerek, amiket inkább ne önts az eldugult lefolyóba
Vannak vegyszerek, amiket inkább ne önts az eldugult lefolyóba
Fotó: CHASSENET / BSIP

Eldugult a lefolyó? Mutatjuk a legjobb módszereket!

Amikor lassan folyik le a víz a mosogatóban, sokan a legerősebb lefolyótisztítóban bíznak, noha a vízvezeték-szerelők szerint éppen ezekkel érdemes vigyázni. Rövid távon ugyan megszüntethetik a dugulást, de rendszeres vagy helytelen használatukkal a vezetékrendszert is károsíthatjuk.

A hagyományos vegyszeres lefolyótisztítók rendkívül erős összetevőket tartalmazhatnak. Egyes termékek lúgos vagy savas anyagokkal dolgoznak, amelyek kémiai reakció segítségével próbálják feloldani a zsírból, szappanmaradékból és ételmaradékból kialakult dugulást. Csakhogy a keletkező hő és a maró anyagok idővel gyengíthetik a csöveket és károsíthatják az illesztéseket. Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy az erős lefolyótisztító az emberre nézve sem veszélytelen: a maró folyadék bőrre vagy szembe kerülve súlyos sérülést okozhat, a belőle felszabaduló gőz pedig irritálhatja a légutakat.

Van azonban megoldás! Enyhe lerakódás vagy kellemetlen szag esetén elsőként érdemes mechanikus megoldásokkal próbálkozni. Sokszor a szifon kitisztítása, egy pumpa vagy egy egyszerű lefolyótisztító spirál is megoldja a problémát.

A forró víz a zsíros lerakódások eltüntetésében segít, amelyet ötvözhetünk olyan házi praktikákkal, mint a szódabikarbóna és ecet bevetése a kisebb szennyeződéseket fellazítása érdekében. Kíméletesebb megoldást jelenthetnek az enzimes lefolyótisztítók. Ezek az organikus szennyeződéseket, például zsírt, hajmaradványokat és ételmaradékokat fokozatosan bontják le, erős maró reakció nélkül - írja a mindmegette.hu.

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