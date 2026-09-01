Erre nem számítottunk: ez a legdurvább halálnem egy halottkém szerint

Számos megrázó bűncselekményt, baleseti halálesetet és szívszorító, gyerekeket érintő ügyeket vizsgált több mint 20 éves pályafutása során Barbara Butcher amerikai halottkém. A szakember a 2001. szeptember 11-ei New York-i terrortámadás után indult nyomozásokban is részt vett, így a legszörnyűbb halálokokat tekintve hatalmas a paletta, amelyről válogathat, ha azt kérdezik tőle, szerinte mi a legdurvább halálnem.

A legdurvább halálnem közel sem az, amire elsőre gondolnánk. Fotó: Shutterstock

Meglepő, mi a legdurvább halálnem a halottkém szerint

Barbara Butchert egy interjúban kérdezték arról, hogy végiggondolva a munkája során látottakat, szerinte mi a legdurvább halálnem. A válasza meglepő volt, ugyanis a több mint 5 ezer 500 haláleset ellenére, amelynek kivizsgálásában részt vett, egy olyan halálokot mondott, amelynek semmi köze sincs az erőszakhoz.

Szerintem a fulladás a legrosszabb. Az, hogy nem kapsz levegőt, fulladozol, küzdesz, vizet nyelsz és hánysz, igazán szörnyű halálnak tűnik.

A vízbefulladásban az a legrosszabb, hogy a legtöbbször „láthatatlan”. Sok esetben a közelben lévők sem veszik észre, ha valaki bajba került, az illető teste ugyanis minden energiát arra fordít, hogy a víz felszínére tudjon törni, így képtelen segítségért kiáltani. A fulladás szerencsére nem mindig végzetes. Ha az embert azonnal kimentik és megfelelő ellátásban részesül, teljes mértékben felépülhet anélkül, hogy tartós légzési nehézségei vagy egyéb egészségügyi szövődményei alakulnának ki. Amikor a fulladás végzetes kimenetelű, a halál általában szívleállás következtében áll be, mivel az agy és a szív oxigénhiányos állapotba kerül, a működésük pedig csak az oxigénellátás helyreállítása után folytatódhat.

Vajon fél a haláltól?

Barbarát arról is kérdezték, hogy mindazok után, amit látott és tapasztalt, ő maga fél-e a haláltól. A kijelentése sokakat meglepett, ugyanis azt állította, egyáltalán nem tart tőle, tekintve, hogy rendkívül boldog az élete, és szórakoztató a munkája.

„Nem akarok meghalni, de amikor eljön az időm, remélem, hogy mindent megtudhatok. Hogy egy felsőbb hatalom, egy lény, vagy maga az univerzum válaszokkal szolgál mindenről, hogy hogyan jött létre a világ, hogyan keletkeztek az emberek. Annyira kíváncsi vagyok, nagyon szeretném tudni, mi az élet lényege” – fogalmazott a halottkém, aki egyetlen kérdésre nem volt hajlandó válaszolni, mégpedig hogy mi volt a legborzalmasabb jelenet, amelynek tanúja volt.

Nem akarom elmondani, mert ti sem akarjátok tudni.

(DailyStar)

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