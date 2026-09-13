Sárguló lombok és patinás pincék: top 5 gyönyörű magyar falu, amelyeket érdemes felfedezni

A Mátra, a Kőszegi-hegység és Zala rejtett falvai ősszel nyújtják a legszebb túraélményeket.

Történelmi emlékek, mint a Szent Korona egykori búvóhelye Velemben, vagy Európa legnagyobb pincefaluja Hajóson.

Nosztalgikus erdei kisvasutazás, csillagvizsgáló és évszázados présházak várják a feltöltődni vágyókat.

A szeptember végi, októberi hűvösebb napok során mindannyian vágyunk a lelassulásra és a feltöltődésre. A természet sárgába és vörösbe boruló ruhája különleges, varázslatos hangulatot kölcsönöz a vidéki kirándulásoknak. A legszebb magyar falvak ősszel tökéletes menedéket nyújtanak a hétköznapi rohanás elől. A következőkben öt olyan települést mutatunk be, amelyek lenyűgöző túraútvonalak és történelmi látnivalók közvetlen szomszédságában találhatók. Ezeken a helyszíneken a természet szépsége és a gazdag kultúra szorosan összekapcsolódik.

A legszebb magyar falvak ősszel elbűvölő hangulatot kínálnak: ilyen Velem is, amelynek közelében bújik meg a romantikus Szent Vid kápolna.

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Melyek a legszebb magyar falvak ősszel?

Velem

Az Írott-kő lábánál fekvő település takaros házaival és békés miliőjével vonzza a látogatókat, nem véletlenül választotta lakhelyéül Pilinszky János és Törőcsik Mari is. Legfőbb nevezetességei közé tartozik a Schulter-malom, a Szent Vid-kápolna, valamint az egykori Stirling-villa. A villa környéki bunker történelmi emlékhely: a II. világháború végén itt őrizték rövid ideig a magyar Szent Koronát.

Hajósi pincefalu

A Kalocsa közelében található településen terül el Európa egyik legnagyobb, mintegy 1250 présházból álló, összefüggő pincefaluja. A XVIII. században idetelepült svábok által megalapozott szőlőkultúra a filoxérajárvány leküzdése után nyerte vissza régi fényét. A hangulatos utcák és a patinás pincék ma is hűen őrzik a borvidék gazdag hagyományait.

Tök

A Budai Tájvédelmi Körzet szomszédságában fekvő falu évszázados múltra visszatekintő szőlészetéről és présházairól ismert. A település szüreti mulatsággal ünnepli hagyományait, emellett kiváló kiindulópont a Nyakas-tetőre vagy az Óriások Lépcsőjéhez vezető túrákhoz. A szomszédos Zsámbékon járva a híres templomromot és a Lámpamúzeumot is érdemes megtekintened.