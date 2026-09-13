Sárguló lombok és patinás pincék: top 5 gyönyörű magyar falu, amelyeket érdemes felfedezni

- A Mátra, a Kőszegi-hegység és Zala rejtett falvai ősszel nyújtják a legszebb túraélményeket.
- Történelmi emlékek, mint a Szent Korona egykori búvóhelye Velemben, vagy Európa legnagyobb pincefaluja Hajóson.
- Nosztalgikus erdei kisvasutazás, csillagvizsgáló és évszázados présházak várják a feltöltődni vágyókat.
A szeptember végi, októberi hűvösebb napok során mindannyian vágyunk a lelassulásra és a feltöltődésre. A természet sárgába és vörösbe boruló ruhája különleges, varázslatos hangulatot kölcsönöz a vidéki kirándulásoknak. A legszebb magyar falvak ősszel tökéletes menedéket nyújtanak a hétköznapi rohanás elől. A következőkben öt olyan települést mutatunk be, amelyek lenyűgöző túraútvonalak és történelmi látnivalók közvetlen szomszédságában találhatók. Ezeken a helyszíneken a természet szépsége és a gazdag kultúra szorosan összekapcsolódik.
Melyek a legszebb magyar falvak ősszel?
Velem
Az Írott-kő lábánál fekvő település takaros házaival és békés miliőjével vonzza a látogatókat, nem véletlenül választotta lakhelyéül Pilinszky János és Törőcsik Mari is. Legfőbb nevezetességei közé tartozik a Schulter-malom, a Szent Vid-kápolna, valamint az egykori Stirling-villa. A villa környéki bunker történelmi emlékhely: a II. világháború végén itt őrizték rövid ideig a magyar Szent Koronát.
Hajósi pincefalu
A Kalocsa közelében található településen terül el Európa egyik legnagyobb, mintegy 1250 présházból álló, összefüggő pincefaluja. A XVIII. században idetelepült svábok által megalapozott szőlőkultúra a filoxérajárvány leküzdése után nyerte vissza régi fényét. A hangulatos utcák és a patinás pincék ma is hűen őrzik a borvidék gazdag hagyományait.
Tök
A Budai Tájvédelmi Körzet szomszédságában fekvő falu évszázados múltra visszatekintő szőlészetéről és présházairól ismert. A település szüreti mulatsággal ünnepli hagyományait, emellett kiváló kiindulópont a Nyakas-tetőre vagy az Óriások Lépcsőjéhez vezető túrákhoz. A szomszédos Zsámbékon járva a híres templomromot és a Lámpamúzeumot is érdemes megtekintened.
Mátraszentimre
A Galyatető szomszédságában található település, Mátraszentimre kiváló kiindulópontja a Mátra felfedezésének. Innen gyalogosan is könnyen elérheted a Csörgő-szurdokot vagy a Vörös-kő kilátót, este pedig érdemes ellátogatnod a Piszkéstetői Csillagvizsgálóhoz. A falu központjában működő Mátra Ásványház kiállítással és szervezett gyűjtőtúrákkal várja az érdeklődőket.
Csömödér
Zala vármegye szívében működik az 1918-ban épült, Lenti és Kistolmács között haladó erdei kisvasút, amely lenyűgöző tájakon visz keresztül. A település határában fekvő, 1967-ben kialakított Csömödéri-tó erdővel körülvett partja kiváló helyszín a pihenésre és a horgászatra. A közeli Szécsiszigeten található Kerka Vízimalom Múzeum pedig a tájegység kultúráját és történelmét mutatja be a látogatóknak.
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