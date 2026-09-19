Ez a top 5 legszebb kastély őszi kirándulásokhoz – mesébe illő helyek, ahol a park is lenyűgöző

- Ősszel egészen különleges hangulatot kapnak a magyar kastélyok és a körülöttük fekvő parkok.
- Aranyló lombok, történelmi épületek és romantikus séták – mutatjuk, hová érdemes indulni egy őszi hétvégén.
- A friss hazai felmérés szerint öt kastély különösen népszerű a magyarok körében.
- Van köztük barokk palota, Tudor stílusú kastély és királyi rezidencia is.
- Nemcsak a kastélyépületek miatt érdemes útnak indulni: az őszi parkok legalább akkora élményt tartogatnak.
- Összegyűjtöttük az öt helyet, ahol egy egyszerű kirándulásból könnyen mesébe illő őszi program lehet.
Van valami különösen romantikus abban, amikor egy régi kastély előtt már nem a nyári zöld lombok sorakoznak, hanem sárga, narancssárga és vörös színekben pompáznak a fák. A hűvösebb idő pedig kifejezetten kedvez egy nagy sétának a kastélyparkban, majd egy kávénak vagy ebédnek valamelyik közeli településen. Ráadásul nem feltétlenül kell sokat gondolkodni azon, hová induljunk. A Csodásmagyarország.hu 2026 márciusában, 5554 ember részvételével készített online felmérést arról, melyek a legszebb hazai kastélyok. A Festetics-kastély végzett az első helyen, majd az Esterházy- és a Nádasdy-kastély következett. A Gödöllői Királyi Kastély és a szabadkígyósi Wenckheim-kastély szintén bekerült az első ötbe. Lássuk részletesen, miért érdemes ellátogatnod a legszebb magyar kastélyokba.
Íme a legszebb magyar kastélyok ősszel
1. Festetics-kastély, Keszthely – amikor az ősz igazán látványos
Ha egyetlen kastélyt kellene választani egy őszi kiránduláshoz, a látnivalókkal teli Keszthely nehezen lenne megkerülhető. A Festetics-kastély impozáns épülete már messziről magára vonzza a tekintetet, de ősszel legalább ennyire fontos szerepet kap a körülötte elterülő park. A színesedő fák között sétálva egészen más hangulat fogad, mint a nyári hónapokban.
Nem véletlen, hogy a friss felmérésben ez lett a magyarok kedvence: a válaszadók 23 százaléka választotta a legszebb hazai kastélynak.
A kastély ráadásul nem csupán egy szép épület: könyvtár, történelmi terek és kiállítások is várják a látogatókat, így esős időben sem kell lemondani a programról.
Őszi Origo programötlet: kastélylátogatás után egy nagy séta Keszthelyen, majd irány a Balaton-part.
2. Esterházy-kastély, Fertőd – egy kis Versailles Magyarországon
A fertődi Esterházy-kastély azok közé a helyek közé tartozik, ahol könnyű elfelejteni, hogy éppen Magyarországon járunk. A monumentális épület és a hozzá tartozó park egyaránt különleges látványt nyújt, ősszel pedig a környezet színei még látványosabbá teszik az összképet.
A kastély a friss közönségfelmérésben a második helyet szerezte meg. A hely történetéhez Joseph Haydn neve is szorosan kapcsolódik, aki hosszú időn keresztül dolgozott az Esterházy család szolgálatában. A fertődi kirándulás akkor igazán jó, ha nem csak a kastélyt nézzük meg. Érdemes időt hagyni a környékre és a parkra is, hiszen ősszel éppen ezek adják a program egyik legszebb részét.
Őszi Origo programötlet: egy nyugodt séta a parkban, majd kirándulás a Fertő tó környékén.
3. Nádasdy-kastély, Nádasdladány – mintha egy romantikus filmbe csöppennél
Ha valami igazán különlegeset keresel, a nádasdladányi Nádasdy-kastélyt nem érdemes kihagyni. Az épület Tudor stílusú megjelenése miatt teljesen más hangulatot áraszt, mint a klasszikus barokk kastélyok. Tornyai, részletei és történelmi atmoszférája miatt már az első pillanatban olyan érzést kelthet, mintha egy régi romantikus film helyszínére érkeztünk volna.
A 2026-os felmérésben a harmadik helyre került, a szavazatok 15 százalékával.
Különleges része a faborítású Ősök csarnoka, ahol a Nádasdy családhoz kapcsolódó portrék láthatók.
Ősszel pedig még hangulatosabb lehet a látogatás: a kastély karakteres épülete és a színesedő park együtt szinte kínálja magát egy fotós sétához.
Őszi Origo programötlet: válassz egy hűvös, napsütéses napot, amikor a kastélypark színei is igazán érvényesülnek.
4. Gödöllői Királyi Kastély – Sisi nyomában
A Gödöllői Királyi Kastélyt azoknak is érdemes felkeresniük, akik nem rajonganak különösebben a kastélyokért. A hely ugyanis nemcsak az épület miatt érdekes, hanem a hozzá kapcsolódó történetek miatt is. Erzsébet királyné, vagyis Sisi egyik kedvelt rezidenciája volt, így a kastély számos történelmi emléket őriz. A 2026-os közönségfelmérésben a negyedik helyet szerezte meg.
Ősszel a kastélypark miatt különösen jó választás lehet. A fák alatt sétálva akár több órát is könnyedén el lehet tölteni a környéken, ráadásul Budapest közelsége miatt akkor is ideális, ha csak egy fél- vagy egynapos kiruccanás fér bele.
Őszi Origo programötlet: kastélylátogatás után séta a parkban, majd egy kávé Gödöllő belvárosában.
5. Wenckheim-kastély, Szabadkígyós – a rejtett gyöngyszem
Az ötödik helyen a szabadkígyósi Wenckheim-kastély végzett, amely azok számára is tartogathat meglepetést, akik már több magyar kastélyt felkerestek. Az épület neoreneszánsz és eklektikus stílusjegyeket visel, megjelenése pedig egészen különleges. A kastélyt körülvevő park ősszel újabb látványelemekkel gazdagítja a kirándulást, amikor a lombok fokozatosan aranyszínűvé válnak.
Ez a hely elsősorban azoknak lehet jó választás, akik szeretnének egy kevésbé hétköznapi úti célt találni egy őszi hétvégére.
Őszi Origo programötlet: ne csak a kastély épületét nézd meg, hanem szánj időt a környezetére is.
Miért éppen ősszel érdemes kastélytúrát szervezni?
A kastélyok természetesen egész évben érdekesek, de ősszel van bennük valami plusz. A parkok ilyenkor látványos színekben pompáznak, a kellemesen hűvös idő pedig sokkal kellemesebbé teszi a hosszabb sétákat.
Ráadásul egy kastélyos kirándulás könnyen többórás program lehet. Megnézhetjük a történelmi termeket, felfedezhetjük a kiállításokat, sétálhatunk a parkban, majd a környéken is kereshetünk egy éttermet vagy más látnivalót. A friss felmérés alapján a látogatókat elsősorban az építészeti látvány, a kastélyparkok és a történelmi háttér vonzza ezekre a helyekre.
Öt kastély, öt különleges őszi kirándulás
Legyen szó a keszthelyi Festetics-kastély eleganciájáról, a fertődi Esterházy-kastély grandiózus hangulatáról, a nádasdladányi Nádasdy-kastély romantikus világáról, a gödöllői királyi emlékekről vagy a szabadkígyósi Wenckheim-kastély különleges építészetéről, mindegyik hely más élményt kínál.
Ha idén ősszel nem a megszokott kirándulóhelyeket keresed, érdemes valamelyik kastély felé venni az irányt. Az aranyló lombok és a történelmi falak találkozása garantáltan emlékezetesebb programot ígér egy átlagos hétvégi sétánál.