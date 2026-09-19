Ez a top 5 legszebb kastély őszi kirándulásokhoz – mesébe illő helyek, ahol a park is lenyűgöző

Ősszel egészen különleges hangulatot kapnak a magyar kastélyok és a körülöttük fekvő parkok.

Aranyló lombok, történelmi épületek és romantikus séták – mutatjuk, hová érdemes indulni egy őszi hétvégén.

A friss hazai felmérés szerint öt kastély különösen népszerű a magyarok körében.

Van köztük barokk palota, Tudor stílusú kastély és királyi rezidencia is.

Nemcsak a kastélyépületek miatt érdemes útnak indulni: az őszi parkok legalább akkora élményt tartogatnak.

Összegyűjtöttük az öt helyet, ahol egy egyszerű kirándulásból könnyen mesébe illő őszi program lehet.

Van valami különösen romantikus abban, amikor egy régi kastély előtt már nem a nyári zöld lombok sorakoznak, hanem sárga, narancssárga és vörös színekben pompáznak a fák. A hűvösebb idő pedig kifejezetten kedvez egy nagy sétának a kastélyparkban, majd egy kávénak vagy ebédnek valamelyik közeli településen. Ráadásul nem feltétlenül kell sokat gondolkodni azon, hová induljunk. A Csodásmagyarország.hu 2026 márciusában, 5554 ember részvételével készített online felmérést arról, melyek a legszebb hazai kastélyok. A Festetics-kastély végzett az első helyen, majd az Esterházy- és a Nádasdy-kastély következett. A Gödöllői Királyi Kastély és a szabadkígyósi Wenckheim-kastély szintén bekerült az első ötbe. Lássuk részletesen, miért érdemes ellátogatnod a legszebb magyar kastélyokba.

A keszthelyi Festetics-kastély a legszebb magyar kastélyok közé tartozik.

Fotó: shutterstock / Shutterstock

Íme a legszebb magyar kastélyok ősszel

1. Festetics-kastély, Keszthely – amikor az ősz igazán látványos

Ha egyetlen kastélyt kellene választani egy őszi kiránduláshoz, a látnivalókkal teli Keszthely nehezen lenne megkerülhető. A Festetics-kastély impozáns épülete már messziről magára vonzza a tekintetet, de ősszel legalább ennyire fontos szerepet kap a körülötte elterülő park. A színesedő fák között sétálva egészen más hangulat fogad, mint a nyári hónapokban.

Nem véletlen, hogy a friss felmérésben ez lett a magyarok kedvence: a válaszadók 23 százaléka választotta a legszebb hazai kastélynak.

A kastély ráadásul nem csupán egy szép épület: könyvtár, történelmi terek és kiállítások is várják a látogatókat, így esős időben sem kell lemondani a programról.

Őszi Origo programötlet: kastélylátogatás után egy nagy séta Keszthelyen, majd irány a Balaton-part.

2. Esterházy-kastély, Fertőd – egy kis Versailles Magyarországon

A fertődi Esterházy-kastély azok közé a helyek közé tartozik, ahol könnyű elfelejteni, hogy éppen Magyarországon járunk. A monumentális épület és a hozzá tartozó park egyaránt különleges látványt nyújt, ősszel pedig a környezet színei még látványosabbá teszik az összképet.