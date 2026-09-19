Lejárt a gyógyszer? Ezt semmiképp ne tedd vele

A lejárt gyógyszer nem válik egyik napról a másikra mérgezővé, de a hatóanyag idővel veszíthet az erejéből, illetve a készítmény kémiai összetétele is megváltozhat. Ez azért lehet különösen veszélyes, mert azt hisszük, megfelelő kezelést kapunk, közben azonban a szer már nem biztos, hogy az elvárt hatást fejti ki – írja a Fanny magazin.

Lejárt gyógyszer: így szabaduljunk meg tőle biztonságosan

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Mi történik, ha lejárt gyógyszert veszek be?

Amellett, hogy a gyógyszerek veszítenek hatékonyságukból, egyes készítmények lebomlásakor nem kívánt vegyületek is keletkezhetnek, ezért a lejárati idő után a gyógyszer biztonságossága sem garantálható. Emellett azonban nemcsak a dátum számít. Dr. Kovács Barbara szakgyógyszerészt elárulta nekünk, hogy miért jelenthet veszélyt, és hogyan szabaduljunk meg tőle biztonságosan.

– A helytelen tárolás – például a túl magas vagy alacsony hőmérséklet, a nedvesség vagy az erős fény – már a lejárat előtt is ronthatja a készítmény minőségét. Különösen figyeljünk a felbontott szemcseppekre, szirupokra és más folyékony készítményekre, amelyeknek gyakran a felnyitás után külön felhasználhatósági idejük van. Mindig a dobozon és a betegtájékoztatóban szereplő előírást kövessük – hívja fel a figyelmünket szekértőnk.

– A krónikus cukorbetegség kezelésére használt injekciókat mindig megfelelő hűtőtáskában a kézipoggyászban kell vinni a repülőn. Sokan a felbontott szemcseppjüket automatikusan a hűtőbe helyezik, azonban ez sem mindegyik készítmény esetén jó tárolási mód. A C-vitamin esetében pedig, ha nedvesség és fény éri a készítményt a molekula oxidálódik, így a lebomlott vitamin hatástalanná válik.

Hova dobjuk a lejárt gyógyszert?

A házipatikánkban megmaradt vagy lejárt gyógyszert nem szabad egyszerűen a háztartási szemétbe dobni, a vécén lehúzni vagy a lefolyóba önteni. A hatóanyag-maradványok ugyanis a környezetbe kerülhetnek, bejuthatnak a talajba, a talajvízbe és az élővizekbe is.

– A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ külön kiemeli az antibiotikumokat, egyes gyulladáscsökkentőket, valamint a női nemi hormonokat tartalmazó készítményeket, amelyek az élővilágra is káros hatással lehetnek. Az antibiotikum-maradványok azért is problémásak, mert a környezetben élő baktériumokra hatva hozzájárulhatnak a rezisztencia kialakulásához. A hormonhatású anyagok pedig bizonyos vízi élőlények szaporodását és hormonális működését is megzavarhatják. Éppen ezért a gyógyszerhulladék nem egyszerű szemét, és elégetni sem szabad házilag – fogalmaz a szakember.