Történelmi időutazás Luther nyomában: Vass Réka felejthetetlen utazása Németország szívében

- Vass Réka a reformáció 500. évfordulóján járta végig Németország legfontosabb kultúrtörténeti helyszíneit.
- Az út során olyan ikonikus városokon keresztül idézte fel a múltat, mint Wittenberg, Erfurt és Wartburg.
- A felejthetetlen élmények bizonyítják, hogy Németország nemcsak a vallás, de a történelem szerelmeseinek is tartogat meglepetéseket.
Bár majdnem egy évtized telt el az utazás óta, Vass Réka még ma is vibráló lelkesedéssel mesél a németországi Luther úton szerzett élményeiről. Állítása szerint sosem gondolta volna, hogy Németország ennyire izgalmas és mély kultúrtörténeti élményt nyújthat. Amikor útnak indult Luther nyomában, a vallási- és kultúrtörténeti látnivalók sokszínűsége teljesen lenyűgözte.
Luther nyomában: egy felejthetetlen időutazás Németország szívében
Réka a reformáció 500. évfordulóján, 2017-ben járta végig a reformátor életének legfontosabb állomásait, amikor az egész ország ünnepi lázban égett. A tartalmas és lélekemelő túra emléke azóta sem halványult, sőt, a helyszínek varázsa azóta is visszavágyódással tölti el.
Sokan a klasszikus európai vakációkat választják, te mégis a Luther utat céloztad meg. Honnan jött ez az ötlet?
A 2017-es év egészen rendkívüli volt Németországban (persze nemcsak ott, mindenütt, ahol protestánsok élnek), hiszen ekkor ünnepeltük a reformáció félévezredes jubileumát. Egészen pontosan 1517. október 31-én történt, hogy Luther Márton kiszögezte a maga 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, ami örökre megváltoztatta Európa vallási és politikai térképét.
Az 500. évforduló alkalmából az egész ország lázban égett: múzeumok sora újult meg, különleges kiállításokat rendeztek, és a Luther út mentén található települések mind felkészültek a turisták megnövekedett forgalmára. Úgy éreztem, ez a tökéletes pillanat arra, hogy ne csak olvassak a történelemről, hanem a saját szememmel is lássam.
A túrádat a reformáció bölcsőjében kezdted. Milyen élményeket tartogatott Wittenberg?
Wittenberg nélkül nem létezik ez a történet, ott valóban lépten-nyomon a reformátor szellemével találkozik az ember. A vártemplom megtekintése kihagyhatatlan, annak a bizonyos kapunak a helyén ma egy bronzkapu áll, amin a 95 tétel szövege olvasható latinul. A templom belsejében található egyébként Luther sírja is.
Szintén kihagyhatatlan a Luther-ház, amely eredetileg Ágoston-rendi kolostor volt, de később a reformer és családja otthona lett. Itt látható az a kapu is, amelyet Luther feleségének, Katharina von Borának építtetett. Ma a világ legnagyobb reformációtörténeti múzeuma működik benne: megrázó és felemelő érzés volt látni az eredeti kinyomtatott Bibliákat, és Luther személyes tárgyait. A város hangulata lenyűgöző, a belváros pedig könnyen bejárható gyalogosan.
Eisleben városában a kör szinte bezárul, hiszen itt kezdődött és itt is ért véget a reformátor élete. Milyen látnivalók kötődnek hozzá ezen a helyszínen?
Eislebenben a kezdet és a vég találkozik. Ott áll Luther szülőháza, amely ma múzeum, és rendkívül érzékletesen mutatja be a középkori bányászcsaládok mindennapjait, illetve a kisgyermek Luther világát. Pár utcával arrébb található az a ház is is, ahol élete utolsó napjait töltötte, és ahol 1546-ban elhunyt. Mindkét épület a világörökség része, és lenyűgözően mutatják be a korabeli építészetet. Érdemes megtekinteni a Szent Péter és Pál-templomot is, ahol Luthert megkeresztelték: a keresztelőmedence maradványai a mai napig láthatók.
Erfurt szintén meghatározó állomás volt Luther diákévei alatt. Hogyan jelenik meg ez a gazdag múlttal rendelkező városon belül?
Erfurt az a hely, ahol Luther fiatalként jogot tanult, majd egy drámai esemény hatására megváltoztatta az életét. Egy közeledő viharban villám csapott le mellette, mire megfogadta, hogy ha túléli, szerzetes lesz.
Így lépett be az erfurti Ágoston-rendi kolostorba, ami ma is látogatható, és bár már nem kolostorként, hanem zarándokházként működik, elképesztő csendes, elmélkedős hangulatot áraszt. Falai között megtekinthető a rekonstruált szerzetesi cellája is. Persze Erfurt nem csak Lutherről szól: ott található a gyönyörű Dóm tér a Mária-katedrálissal, valamint a híres Kereskedők hídja, a Krämerbrücke, amely az Alpoktól északra az egyetlen teljesen beépített, lakott híd. Fantasztikus élmény volt a kis kézműves boltok között sétálni.
Ha Eisenachot és a híres Wartburg várat említjük, szinte mindenkinek a bibliafordítás jut eszébe. Milyen volt élőben látni ezt a szimbolikus helyszínt?
Maga Eisenach városka – ahol Luther gyermekkora és diákévei jelentős részét töltötte – csodás, ráadásul Bach szülővárosa is egyben, így a Bach-ház látogatása remekül kiegészíti a történelmi sétát.
Wartburg vára viszont egyszerűen mesebeli, az egész út talán leglátványosabb pontja. A meredek sziklán magasodó erődítményben rejtegette Luthert Bölcs Frigyes választófejedelem, miután a császár kiközösítette. Luther itt György lovag néven élt, és alig tíz hét alatt fordította le az Újszövetséget német nyelvre, megteremtve ezzel a modern német irodalmi nyelvet.
A várban lévő Luther-szoba szinte sértetlenül fennmaradt: az a faasztal és szék, ahol dolgozott, leírhatatlan hatással van a látogatóra.
Wartburg vára egyébként szorosan kapcsolódik Árpád-házi Szent Erzsébethez is, aki gyermekkorától kezdve itt élt mint türingiai tartománygrófné, és itt vitte véghez híres jótékonysági cselekedeteit. A várban ma is megtekinthető a tiszteletére díszített, gyönyörű mozaikokkal borított Erzsébet-terem (Elisabethklenode), amely a magyar királylány emlékét őrzi.
Összegzésként mit mondanál, kinek ajánlod a Luther utat, és mi volt a legnagyobb tanulság számodra?
Bárkinek szívből ajánlom, függetlenül attól, hogy vallásos-e vagy sem. Ez az út sokkal több egy egyháztörténeti zarándoklatnál: ez Európa gyökereinek, a könyvnyomtatás, a nyelvészet és az építészet fejlődésének élő tanúja.
Számomra a legnagyobb meglepetés az volt, hogy Németország mennyire szerethető, hangulatos és mélyen rétegzett kultúrával bír. Olyan élményekkel tértem haza 2017-ben, ami a mai napig velem van, és bármikor újra útnak indulnék.
Nézd meg a videót is a németországi Luther-útról:
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