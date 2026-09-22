Történelmi időutazás Luther nyomában: Vass Réka felejthetetlen utazása Németország szívében

Vass Réka a reformáció 500. évfordulóján járta végig Németország legfontosabb kultúrtörténeti helyszíneit.

Az út során olyan ikonikus városokon keresztül idézte fel a múltat, mint Wittenberg, Erfurt és Wartburg.

A felejthetetlen élmények bizonyítják, hogy Németország nemcsak a vallás, de a történelem szerelmeseinek is tartogat meglepetéseket.

Bár majdnem egy évtized telt el az utazás óta, Vass Réka még ma is vibráló lelkesedéssel mesél a németországi Luther úton szerzett élményeiről. Állítása szerint sosem gondolta volna, hogy Németország ennyire izgalmas és mély kultúrtörténeti élményt nyújthat. Amikor útnak indult Luther nyomában, a vallási- és kultúrtörténeti látnivalók sokszínűsége teljesen lenyűgözte.

Az eisenachi Luther-ház, amely kihagyhatatlan állomás, ha az ember Luther nyomában szeretné felfedezni Németország kulturális kincseit.

Fotó: Vass Réka

Luther nyomában: egy felejthetetlen időutazás Németország szívében

Réka a reformáció 500. évfordulóján, 2017-ben járta végig a reformátor életének legfontosabb állomásait, amikor az egész ország ünnepi lázban égett. A tartalmas és lélekemelő túra emléke azóta sem halványult, sőt, a helyszínek varázsa azóta is visszavágyódással tölti el.

Sokan a klasszikus európai vakációkat választják, te mégis a Luther utat céloztad meg. Honnan jött ez az ötlet?

A 2017-es év egészen rendkívüli volt Németországban (persze nemcsak ott, mindenütt, ahol protestánsok élnek), hiszen ekkor ünnepeltük a reformáció félévezredes jubileumát. Egészen pontosan 1517. október 31-én történt, hogy Luther Márton kiszögezte a maga 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, ami örökre megváltoztatta Európa vallási és politikai térképét.

A wittenbergi Vártemplom híres kapuja; az eredeti kapu 1760-ban, a hétéves háború során pusztult el. A jelenlegi kapukat IV. Frigyes Vilmos porosz király készíttette 1858-ban.

Fotó: Vass Réka

Az 500. évforduló alkalmából az egész ország lázban égett: múzeumok sora újult meg, különleges kiállításokat rendeztek, és a Luther út mentén található települések mind felkészültek a turisták megnövekedett forgalmára. Úgy éreztem, ez a tökéletes pillanat arra, hogy ne csak olvassak a történelemről, hanem a saját szememmel is lássam.

A túrádat a reformáció bölcsőjében kezdted. Milyen élményeket tartogatott Wittenberg?

Wittenberg nélkül nem létezik ez a történet, ott valóban lépten-nyomon a reformátor szellemével találkozik az ember. A vártemplom megtekintése kihagyhatatlan, annak a bizonyos kapunak a helyén ma egy bronzkapu áll, amin a 95 tétel szövege olvasható latinul. A templom belsejében található egyébként Luther sírja is.