Macska ellen: hogyan tartsuk távol a kertünktől?

Sokak számára négylábú doromboló cukiságok, míg mások számára a kertek ellenségei, palánták tönkretevői. Te is szeretnéd tudni, hogy milyen trükköket vethetsz be macskák ellen a kertben, hogy a lehető leghumánusabb módon tartsd távol a nem kívánt betolakodókat és a nem kívánt szagokat növényeidtől? Mutatjuk a legjobb macska elleni praktikákat!

Macska ellen a kertben: 12+1 szuper praktika Fotó: Getty / 500px

A macskák ürüléke a kertben nagyon kellemetlen tud lenni, nemcsak kellemetlen látványa, bűze, hanem egészségügyi kockázata miatt is, hiszen paraziták is élősködhetnek benne.

A cicák vadászösztöneikkel nemcsak a madarakat riaszthatják el, hanem kikaparhatják a földet, tönkretéve ezáltal a gondosan nevelgetett palántákat, növényeket.

Annak ellenére, hogy sok kellemetlenséget okoznak a macska ellen semmi esetben sem szabad macskacsapdát, mérgeket, vagy más veszélyes anyagokat bevetni.

Szerencsére van számtalan humánus és hatékony macskák lenni praktika, például macska elleni növények, ecet, a kerítés megerősítése, de egy megfelelő locsolórendszer is kifizetődő lehet. Cikkünkben ezeket a trükköket fogjuk bemutatni.

1.Miért fontos a macska elűzése a kertből?

Egy kíváncsi cica időről időre bármelyik kertben felbukkanhat, ám ha rendszeres vendéggé válik, könnyen bosszúságot okozhat. Ha nem szeretnénk reggelente nyávogásra ébredni, de nem jutunk dűlőre a gazdájával, vagy nem is tudjuk, kihez tartozik az állat, tegyük számára kevésbé vonzóvá házunk környékét úgy, hogy közben ne okozzunk neki sérülést vagy felesleges stresszt - írja a Fanny magazin.

2. Ne kínáljuk ennivalóval a macskát a kertben

Amennyiben besétál hozzánk egy cica, az első lépés, hogy ne jutalmazzuk a kószálását. Ha ugyanis nálunk rendszeresen kap enni, könnyen megtanulja, hogy ez a kert nemcsak kellemes, de egyben remek étterem is. Ne hagyjunk kint tehát se macskaeledelt, se húsos maradékot vagy más, könnyen hozzáférhető ételt, és a szemetes is legyen jól zárható.

3. Macska elriasztása a kertből mulccsal

A frissen fellazított, puha földdel gyakorlatilag meghívjuk, hogy toalettként használja. Van azonban megoldás. Fedjük be a talajt nagyobb kavicsokkal, apróbb kövekkel vagy vastagabb mulccsal. Ezek megnehezítik az ásást, miközben a növények fejlődését nem akadályozzák. A módszert állatvédelmi szervezetek is javasolják.