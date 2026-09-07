Macska ellen: hogyan tartsuk távol a kertünktől?

Sokak számára négylábú doromboló cukiságok, míg mások számára a kertek ellenségei, palánták tönkretevői. Te is szeretnéd tudni, hogy milyen trükköket vethetsz be macskák ellen a kertben, hogy a lehető leghumánusabb módon tartsd távol a nem kívánt betolakodókat és a nem kívánt szagokat növényeidtől? Mutatjuk a legjobb macska elleni praktikákat!
- A macskák ürüléke a kertben nagyon kellemetlen tud lenni, nemcsak kellemetlen látványa, bűze, hanem egészségügyi kockázata miatt is, hiszen paraziták is élősködhetnek benne.
- A cicák vadászösztöneikkel nemcsak a madarakat riaszthatják el, hanem kikaparhatják a földet, tönkretéve ezáltal a gondosan nevelgetett palántákat, növényeket.
- Annak ellenére, hogy sok kellemetlenséget okoznak a macska ellen semmi esetben sem szabad macskacsapdát, mérgeket, vagy más veszélyes anyagokat bevetni.
- Szerencsére van számtalan humánus és hatékony macskák lenni praktika, például macska elleni növények, ecet, a kerítés megerősítése, de egy megfelelő locsolórendszer is kifizetődő lehet. Cikkünkben ezeket a trükköket fogjuk bemutatni.
1.Miért fontos a macska elűzése a kertből?
Egy kíváncsi cica időről időre bármelyik kertben felbukkanhat, ám ha rendszeres vendéggé válik, könnyen bosszúságot okozhat. Ha nem szeretnénk reggelente nyávogásra ébredni, de nem jutunk dűlőre a gazdájával, vagy nem is tudjuk, kihez tartozik az állat, tegyük számára kevésbé vonzóvá házunk környékét úgy, hogy közben ne okozzunk neki sérülést vagy felesleges stresszt - írja a Fanny magazin.
2. Ne kínáljuk ennivalóval a macskát a kertben
Amennyiben besétál hozzánk egy cica, az első lépés, hogy ne jutalmazzuk a kószálását. Ha ugyanis nálunk rendszeresen kap enni, könnyen megtanulja, hogy ez a kert nemcsak kellemes, de egyben remek étterem is. Ne hagyjunk kint tehát se macskaeledelt, se húsos maradékot vagy más, könnyen hozzáférhető ételt, és a szemetes is legyen jól zárható.
3. Macska elriasztása a kertből mulccsal
A frissen fellazított, puha földdel gyakorlatilag meghívjuk, hogy toalettként használja. Van azonban megoldás. Fedjük be a talajt nagyobb kavicsokkal, apróbb kövekkel vagy vastagabb mulccsal. Ezek megnehezítik az ásást, miközben a növények fejlődését nem akadályozzák. A módszert állatvédelmi szervezetek is javasolják.
4. Macskák elleni védekezés célirányos spriccelés
A mozgásérzékelős vízsugaras macskariasztó szinte bármilyen kertben praktikus megoldás lehet. A szerkezet érzékeli a mozgást, majd rövid vízsugarat permetez az irányába. Ez nem arra szolgál, hogy eláztassa vagy megsebezze az állatot, hanem arra, hogy kellemetlen élményét kapcsoljon a kerthez, és rábírja a távozásra.
5. Ecet macska ellen
Ha a szőrös vándor mindig ugyanott kaparja a földet vagy ugyanazt a helyet választja pihenésre, gondolkodhatunk célzott megoldásban. Erre ideális megoldás a fehér ecet és víz 1:1 arányú keveréke, vagy a kifejezetten macskák távoltartására szolgáló spray-k használata. Csak fújjuk be naponta a kert macska-kedvelt részeit, és hagyjuk, hogy a jellegzetes szag végezze a dolgát.
6. Zavaró hangokkal macskák ellen
A szaglásuk mellett a hallásuk is rendkívül kifinomult, ezért is működhet a mozgásérzékelős ultrahangos riasztó. Az ilyen készülékek az ember számára jellemzően alig hallható, magas frekvenciájú hanggal próbálják távol tartani a macskákat. Érzékelési szögük akár 120 fok is lehet, hatótávolságuk pedig elérheti a 8–9 métert.
6. Vessük be az ecetet
Ha a szőrös vándor mindig ugyanott kaparja a földet vagy ugyanazt a helyet választja pihenésre, gondolkodhatunk célzott megoldásban. Erre ideális megoldás a fehér ecet és víz 1:1 arányú keveréke, vagy a kifejezetten macskák távoltartására szolgáló spray-k használata. Csak fújjuk be naponta a kert macska-kedvelt részeit, és hagyjuk, hogy a jellegzetes szag végezze a dolgát.
7. Macska távoltartása a homokozóból
Ha alapvetően nem is zavaró a kertben lófráló macska, figyeljünk kiemelten a gyerekhomokozóra. A nyitott, puha homok ugyanis könnyen válhat a macska toalettjévé. Éppen ezért mindig fedjük le, amikor éppen nincs használatban, és rendszeresen szitáljuk át, hogy minimalizáljuk a fertőzésveszélyt. A macskaürülék ugyanis olyan kórokozókat és élősködőket tartalmazhat, amelyek komoly betegségeket okozhatnak.
8. Foglalkozzunk a macska elleni kerítéssel
A nem kívánt látogató gyakran a kerítés tetején közlekedve érkezik. A simább, zártabb felület kevesebb kapaszkodót és megállóhelyet kínál, de a kifelé dőlő hálós kiegészítők is segíthetnek megnehezíteni a dolgát. Nem kell persze „macskabiztos erődöt” építenünk, sokszor már az alsó rések lezárása is megoldja a dolgot. Ha a cica mindig ugyanazon az útvonalon érkezik, elsősorban arra a pontra érdemes fókuszálni.
9. Álcicát a fűbe
Mivel territoriális állat, bizonyos esetekben más macska jelenléte visszatarthatja. Ezt az ösztönt felhasználva pedig remekül védekezhetünk ellenük. A világító vagy prizmaüvegű szempárral kapható műmacskák hasonló elven működnek, mint egy madárijesztő. Fontos, hogy jól látható helyre tegyük őket, lehetőleg a betolakodó áthaladási útvonalába.
10. Számoljuk fel a macska búvóhelyeket
A macska naponta összesen 12–16 órát tölt szunyókálással, ezeket a sziesztákat pedig szereti nyugodt, védett helyeken megejteni. Ha arra leszünk figyelmesek, hogy nálunk is talált magának egy ilyen zugot – például a terasz mögött, egy fahalom mellett vagy a kerti bútorok alatt –, érdemes azt megszüntetni, lezárni. Így nagyobb eséllyel keres majd máshol megfelelő pihenőhelyet.
11. Macska ellen növényekkel
A növényválasztás is szerepet kaphat a védekezésben. A rozmaring és kakukkfű levelei például olyan illóolajokat tartalmaznak, amelyek a legtöbb macska számára nagyon kellemetlenek, így igyekeznek elkerülni. Ezeket a hasznos fűszereket elsősorban a kerítéshez és a teraszhoz érdemes ültetni.
12. Ha látjuk, küldjük el
Néha a legegyszerűbb módszer a leghasznosabb. Ha észrevesszük a hívatlan vendéget, tapsoljunk, fütyüljünk egyet vagy szóljunk rá határozottan, a lényeg a hirtelen és erőteljes hang. A cél nem az, hogy bántsuk, csupán annak elérése, hogy következetesen kellemetlen legyen számára az adott területen tartózkodni.
13. Beszéljünk a cica gazdájával
Ha tudjuk, kié a macska, érdemes lehet beszélni vele. Lehet, hogy nincs is tisztában, milyen gyakran jár át az állata, vagy hogy kellemetlenséget okoz nekünk. Más a helyzet, ha láthatóan gazdátlan, beteg, sérült vagy elhanyagolt állatról van szó. Ilyenkor az elkergetés akár az életébe is kerülhet. Mindenképp érdemes egy közeli állatvédő szervezethez fordulni, amely segíthet a bajba jutott macska befogásában, esetleges orvosi ellátásában és elhelyezésében.
14. Amit soha ne tegyünk macskák ellen
Akármennyire is kellemetlen egy idegen állat a házunk körül, sose alkalmazzunk mérget, csapdát, sérülést okozó akadályt – például tüskés macskariasztó szőnyeget – vagy más veszélyes módszert. A cél ugyanis nem az, hogy az állatnak baja essen. Egyszerűen csak azt kell elérnünk, hogy kevésbé legyen vonzó hely számára a kertünk.
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