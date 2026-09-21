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magas vérnyomás

Érdemes megnézni a címkét! Ezek az adalékanyagok növelhetik a magas vérnyomás kockázatát

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Egy nagyszabású francia kutatásban azt vizsgálták, milyen kapcsolat lehet az élelmiszerekben használt tartósítószerek és a szív- és érrendszer egészsége között. Az eredmények szerint egyes adalékanyagok nagyobb mennyiségű fogyasztása összefügghet a magas vérnyomás fokozott kockázatával.
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magas vérnyomásegészségÉlelmiszer-adalékanyag

A magas vérnyomás kockázata összefügghet bizonyos, feldolgozott élelmiszerekben széles körben alkalmazott tartósítószerek fogyasztásával – derült ki a European Heart Journal című szaklapban megjelent kutatásból. A vizsgálat több mint 112 ezer Franciaországban élő ember táplálkozási adatait elemezte.

élelmiszer-adalékanyagok, tartósítószerek, feldolgozott élelmiszerek, szív- és érrendszeri betegségek, szívbetegség, szívroham, stroke, nátrium-nitrit, kálium-szorbát, aszkorbinsav, citromsav, ultrafeldolgozott élelmiszerek, egészséges táplálkozás, oxidatív stressz A magas vérnyomás kockázatával nyolc gyakori élelmiszer-adalékanyag fogyasztását hozták összefüggésbe
A magas vérnyomás kockázatával nyolc gyakori élelmiszer-adalékanyag fogyasztását hozták összefüggésbe
Fotó: THOMAS BANNEYER / DPA / Illusztráció

A kutatást a NutriNet-Santé program keretében végezték. Az elemzésbe 112 395 önkéntest vontak be, akik félévente három napon keresztül részletesen feljegyezték, mit ettek és ittak. A kutatók ezek alapján azt is meg tudták vizsgálni, milyen tartósítószerekkel találkoztak rendszeresen – számolt be róla a Science Daily.

A résztvevőket átlagosan hét-nyolc évig követték, és azt vizsgálták, kialakult-e náluk magas vérnyomás vagy valamilyen szív- és érrendszeri betegség, például szívroham, stroke vagy angina.

A tartósítószerek fogyasztása rendkívül elterjedt volt: a résztvevők 99,5 százaléka fogyasztott legalább egy ilyen adalékanyagot a vizsgálat első két évében.

Nyolc élelmiszer-adalékanyag járulhat hozzá a magas vérnyomáshoz

A kutatók a 17 leggyakrabban fogyasztott tartósítószert külön-külön is megvizsgálták. Ezek közül nyolc fogyasztását hozták statisztikai összefüggésbe a magas vérnyomás nagyobb kockázatával:

  • kálium-szorbát (E202);
  • kálium-metabiszulfit (E224);
  • nátrium-nitrit (E250);
  • aszkorbinsav (E300);
  • nátrium-aszkorbát (E301);
  • nátrium-eritorbát (E316);
  • citromsav (E330);
  • rozmaringkivonatok (E392).

Az aszkorbinsav (E300) fogyasztását a kutatásban külön a szív- és érrendszeri betegségek magasabb kockázatával is összefüggésbe hozták.

Fontos ugyanakkor, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy ezek az anyagok önmagukban magas vérnyomást vagy szívbetegséget okoznának. Megfigyeléses vizsgálatról van szó, ezért a kutatók összefüggéseket tudtak kimutatni, közvetlen ok-okozati kapcsolatot azonban nem.

Jelentős különbséget találtak a legtöbbet fogyasztóknál

Az úgynevezett nem antioxidáns tartósítószerekből a legnagyobb mennyiséget fogyasztó résztvevőknél 29 százalékkal magasabb volt a magas vérnyomás kockázata azokhoz képest, akik a legkevesebbet fogyasztották ezekből. A szív- és érrendszeri betegségek kockázata ebben a csoportban 16 százalékkal volt magasabb.

Az antioxidáns tartósítószerekből a legtöbbet fogyasztóknál 22 százalékkal magasabb magasvérnyomás-kockázatot figyeltek meg.

A két csoportba tartozó anyagokat eltérő céllal alkalmazzák. Egyes tartósítószerek például a baktériumok és penészgombák elszaporodását akadályozzák, míg az antioxidáns hatású anyagok az élelmiszerek oxidációját lassítják, így segíthetnek megelőzni például az avasodást vagy a szín és az íz megváltozását.

A kutatók szerint az egyik lehetséges magyarázat az oxidatív stressz lehet. Ez akkor alakul ki, amikor a szervezetben lévő reaktív molekulák és az ezeket semlegesítő védekező folyamatok egyensúlya felborul, ami hosszabb távon károsíthatja a sejteket és a szöveteket.

A szakemberek azt is vizsgálják, hogy egyes tartósítószerek befolyásolhatják-e a hasnyálmirigy működését, valamint milyen kapcsolatban állhatnak a gyulladásos folyamatokkal, az anyagcserével és a bélmikrobiommal.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények további vizsgálatokat igényelnek. Addig is a megállapítások összhangban vannak azokkal a táplálkozási ajánlásokkal, amelyek a feldolgozatlan vagy minimálisan feldolgozott élelmiszerek előnyben részesítését javasolják.

 

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