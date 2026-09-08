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történelem

Mennyire voltál jó történelemből? A nagy magyar csata-kvízből kiderül

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
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460 éve halt hősi halált Zrínyi Miklós. Te mennyire emlékszel a legendás szigetvári ostromra vagy az egri ütközetre? A nagy magyar csatákról szóló kvízünkben bizonyíthatod a történelemtudásod!
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történelemEger ostromakvízZrínyi Miklós

A magyar történelem tele van legendás ütközetekkel, hős várvédőkkel és emlékezetes hadvezérekkel. Te vajon mennyire ismered a híres magyar csatákat? Ha nem csak az irodalomórákról ismered Eger ostromát vagy a Szigetvári veszedelmet, akkor ezt a kvízt neked találtuk ki!

A magyar csaták egyik legismertebb jelenete a Budavár visszavétele című festményen
Nagy magyar csaták kvíze a történelem szerelmeseinek! Fotó: Wikipedia/Adam Cuerden

Történelmi kvíz: te mennyire emlékszel a leghíresebb magyar csatákra?

A magyar történelemben számtalan olyan csata és ostrom zajlott le, amelyek évszázadokra meghatározták az ország sorsát. Az egri vár védőinek helytállása, a nándorfehérvári diadal, a mohácsi vereség vagy éppen Szigetvár ostroma ma is a legismertebb történelmi események közé tartozik.

Az alábbi magyar történelmi kvízben nem csak a jól ismert eseményekre kérdezünk rá; szóba kerülnek legendás hadvezérek, az Oszmán Birodalom elleni harcok, de még Buda visszafoglalása és egy híres történelmi festmény is. Derítsd ki, hány válaszra tudod a helyes megoldást segítség nélkül!

Nagy magyar csaták kvíz – felismered a legendás ütközeteket?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Ki volt az egri vár legendás kapitánya?

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