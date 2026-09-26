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regény

Tippeld meg, mely magyar művekre gondoltunk a kulcsszavak alapján – Kvíz

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Nem kérünk száraz évszámokat, se unalmas életrajzokat – helyettük hoztunk egy izgalmas kvízt. Összegyűjtöttünk néhányat a magyar irodalom remekeiből. Vajon kitalálod a kulcsszavak alapján, melyikre gondoltunk? Most kiderül, irodalmi zseni vagy-e!
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regényéletmódkvízirodalomkulcsszó
  • Ha jártas vagy az irodalomban és jó a memóriád, akkor nem fog gondot okozni számodra a kvízünk.
  • Segítségül hívhatod a filmes emlékeid is, hátha úgy könnyebb lesz válaszolnod a kvízkérdésekre.
  • 3-4 kulcsszó alapján kitalálod, mely irodalmi művekre gondoltunk?

Kihez fordulnál jó tanácsért, ha összecsapnának a hullámok a fejed felett? Kire bíznád a féltett titkaid egy nehéz nap után? Habár a fizikai valóságban sosem léteztek, a magyar irodalom legemlékezetesebb karakterei pontosan olyanok számunkra, mint a régi, jó barátok. Ők a nemzeti DNS-ünk kulturális hordozói. Felismernéd néhány szóból azokat a magyar műveket, amelyekben szerepeltek?  Akkor görgess lejjebb és kezdj bele kvízünkbe!

Magyar irodalom remekműveiből olvasó fiatal lány
 A magyar irodalom remekművei biztonságos menedéket nyújtanak, ahova bármikor jó visszatérni. Forrás: Shutterstock

A magyar irodalom emlékezetes karakterei kvízünkben

A magyar írók mesterien formálták meg a karakterek belső világát. A Pál utcai fiúk kis közlegénye megmutatta neked, hogy a legnagyobb lélek sokszor a legkisebb testben lakozik. Ugyanígy, ha a benned élő örök idealista és a kétkedő racionális én vívódik, Madách Ádámja és Lucifere vitázik a lelkedben.

Kosztolányi Édes Annája a kiszolgáltatottság szimbóluma, míg Jókai Noémije a szabadságé és a harmóniáé. 

És ki ne vágyott volna legalább egyszer a Kis-Balaton berekjébe, hogy a mindennapi rohanás elől elmenekülve Matula bácsi szavaiból merítsen erőt? Ezek az alakok benned élnek iskolai tanulmányaid óta: ott vannak a dilemmáidban, a nehezebb napokon és a sikeres percekben. Nézzük, mennyire emlékszel rájuk és a művekre, amelyekben szerepeltek. Ha készen állsz, jöhet a kvíz!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik irodalmi mű kulcsszavait soroljuk: pedagógus, vidék, összeesküvés

Egy kis adalék Jókai Mór Az arany ember című regényéhez:

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