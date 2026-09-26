Tippeld meg, mely magyar művekre gondoltunk a kulcsszavak alapján – Kvíz

Ha jártas vagy az irodalomban és jó a memóriád, akkor nem fog gondot okozni számodra a kvízünk.

Segítségül hívhatod a filmes emlékeid is, hátha úgy könnyebb lesz válaszolnod a kvízkérdésekre.

3-4 kulcsszó alapján kitalálod, mely irodalmi művekre gondoltunk?

Kihez fordulnál jó tanácsért, ha összecsapnának a hullámok a fejed felett? Kire bíznád a féltett titkaid egy nehéz nap után? Habár a fizikai valóságban sosem léteztek, a magyar irodalom legemlékezetesebb karakterei pontosan olyanok számunkra, mint a régi, jó barátok. Ők a nemzeti DNS-ünk kulturális hordozói. Felismernéd néhány szóból azokat a magyar műveket, amelyekben szerepeltek? Akkor görgess lejjebb és kezdj bele kvízünkbe!

A magyar irodalom remekművei biztonságos menedéket nyújtanak, ahova bármikor jó visszatérni. Forrás: Shutterstock

A magyar irodalom emlékezetes karakterei kvízünkben

A magyar írók mesterien formálták meg a karakterek belső világát. A Pál utcai fiúk kis közlegénye megmutatta neked, hogy a legnagyobb lélek sokszor a legkisebb testben lakozik. Ugyanígy, ha a benned élő örök idealista és a kétkedő racionális én vívódik, Madách Ádámja és Lucifere vitázik a lelkedben.

Kosztolányi Édes Annája a kiszolgáltatottság szimbóluma, míg Jókai Noémije a szabadságé és a harmóniáé.

És ki ne vágyott volna legalább egyszer a Kis-Balaton berekjébe, hogy a mindennapi rohanás elől elmenekülve Matula bácsi szavaiból merítsen erőt? Ezek az alakok benned élnek iskolai tanulmányaid óta: ott vannak a dilemmáidban, a nehezebb napokon és a sikeres percekben. Nézzük, mennyire emlékszel rájuk és a művekre, amelyekben szerepeltek. Ha készen állsz, jöhet a kvíz!