Magyar találmányok, amelyek meghódították a világot: te mennyit ismersz közülük? Kvíz

Magyarország a méretéhez képest kiemelkedően sok világhírű feltalálót és tudóst adott a világnak. A magyar találmányokról készült kvízünkből kiderül, hogy hányat ismersz azok közül.

A magyar találmányok mindig is világhírűek voltak: a telefonok feltalálása is kötődik hazánkhoz. Fotó: JACQUES BOYER / Jacques Boyer

Magyar zsenik

Olyan nevek kötődnek hazánkhoz, mint Bíró László József, Rubik Ernő, Neumann János és Szent-Györgyi Albert. Találmányaik és felfedezéseik ma is a mindennapjaink részei, még akkor is, ha sokszor nem is tudjuk, hogy azok magyar eredetűek.

A leghíresebb magyar találmányok nyomában

Akadnak olyan magyar találmányok, amelyek nélkül ma elképzelhetetlen lenne az életünk. A golyóstoll szinte minden háztartásban megtalálható, a Rubik-kocka a világ egyik legismertebb logikai játéka, Neumann János elvei pedig a modern számítógépek működésének alapját teremtették meg. Emellett magyar tudósok járultak hozzá többek között a C-vitamin felfedezéséhez, a holográfia megszületéséhez, valamint az atomkutatás fejlődéséhez is.

Most kiderül, mennyire vagy otthon a magyar találmányok és feltalálók világában. Töltsd ki az alábbi kvízt, és nézd meg, hány kérdésre tudod a helyes választ!