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magyar találmány

Magyar találmányok, amelyek meghódították a világot: te mennyit ismersz közülük? Kvíz

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A golyóstolltól a Rubik-kockáig, a holográfiától a számítógépek alapelvéig számos olyan találmány és tudományos eredmény született magyar elméknek köszönhetően, amely alapjaiban változtatta meg a világot. Te tudod, melyek voltak a leghíresebb magyar találmányok? Teszteld a tudásod kvízünkkel!
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magyar találmánymagyar tudóskvízPuskás Tivadar

Magyarország a méretéhez képest kiemelkedően sok világhírű feltalálót és tudóst adott a világnak. A magyar találmányokról készült kvízünkből kiderül, hogy hányat ismersz azok közül. 

Telefonközpont, amely magyar találmány
A magyar találmányok mindig is világhírűek voltak: a telefonok feltalálása is kötődik hazánkhoz. Fotó: JACQUES BOYER /  Jacques Boyer

Magyar zsenik

Olyan nevek kötődnek hazánkhoz, mint Bíró László József, Rubik Ernő, Neumann János és Szent-Györgyi Albert. Találmányaik és felfedezéseik ma is a mindennapjaink részei, még akkor is, ha sokszor nem is tudjuk, hogy azok magyar eredetűek.

A leghíresebb magyar találmányok nyomában

Akadnak olyan magyar találmányok, amelyek nélkül ma elképzelhetetlen lenne az életünk. A golyóstoll szinte minden háztartásban megtalálható, a Rubik-kocka a világ egyik legismertebb logikai játéka, Neumann János elvei pedig a modern számítógépek működésének alapját teremtették meg. Emellett magyar tudósok járultak hozzá többek között a C-vitamin felfedezéséhez, a holográfia megszületéséhez, valamint az atomkutatás fejlődéséhez is.

Most kiderül, mennyire vagy otthon a magyar találmányok és feltalálók világában. Töltsd ki az alábbi kvízt, és nézd meg, hány kérdésre tudod a helyes választ!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 8
Melyik magyar feltaláló nevéhez kötődik a golyóstoll?

Puskás Tivadar születésének évfordulójára emlékezünk

Szeptember 17-én született Puskás Tivadar (1844-1893), a magyar műszaki élet egyik kiemelkedő alakja. Nevéhez fűződik a telefonközpont ötletének kidolgozása, amely alapjaiban változtatta meg a telefonálást világszerte. Később létrehozta a Telefonhírmondót is, amely a rádiózás egyik fontos előfutárának számított. Habár a neve ma kevésbé ismert, találmányai és újításai jelentős hatással voltak a modern távközlés fejlődésére, ezért méltán tartják a magyar technikatörténet egyik legnagyobb úttörőjének.

Az alábbi videóban többet is megtudhatsz a magyar találmányokról:

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