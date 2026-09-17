Magyar találmányok, amelyek meghódították a világot: te mennyit ismersz közülük? Kvíz

Magyarország a méretéhez képest kiemelkedően sok világhírű feltalálót és tudóst adott a világnak. A magyar találmányokról készült kvízünkből kiderül, hogy hányat ismersz azok közül.
Magyar zsenik
Olyan nevek kötődnek hazánkhoz, mint Bíró László József, Rubik Ernő, Neumann János és Szent-Györgyi Albert. Találmányaik és felfedezéseik ma is a mindennapjaink részei, még akkor is, ha sokszor nem is tudjuk, hogy azok magyar eredetűek.
A leghíresebb magyar találmányok nyomában
Akadnak olyan magyar találmányok, amelyek nélkül ma elképzelhetetlen lenne az életünk. A golyóstoll szinte minden háztartásban megtalálható, a Rubik-kocka a világ egyik legismertebb logikai játéka, Neumann János elvei pedig a modern számítógépek működésének alapját teremtették meg. Emellett magyar tudósok járultak hozzá többek között a C-vitamin felfedezéséhez, a holográfia megszületéséhez, valamint az atomkutatás fejlődéséhez is.
Most kiderül, mennyire vagy otthon a magyar találmányok és feltalálók világában. Töltsd ki az alábbi kvízt, és nézd meg, hány kérdésre tudod a helyes választ!
Melyik magyar feltaláló nevéhez kötődik a golyóstoll?
Puskás Tivadar születésének évfordulójára emlékezünk
Szeptember 17-én született Puskás Tivadar (1844-1893), a magyar műszaki élet egyik kiemelkedő alakja. Nevéhez fűződik a telefonközpont ötletének kidolgozása, amely alapjaiban változtatta meg a telefonálást világszerte. Később létrehozta a Telefonhírmondót is, amely a rádiózás egyik fontos előfutárának számított. Habár a neve ma kevésbé ismert, találmányai és újításai jelentős hatással voltak a modern távközlés fejlődésére, ezért méltán tartják a magyar technikatörténet egyik legnagyobb úttörőjének.
Az alábbi videóban többet is megtudhatsz a magyar találmányokról:
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