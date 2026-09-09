„Törvényszerűen alkoholfüggők lesznek felnőtt korukra” – a magzati alkoholszindróma iszonyatos pusztítása

- Miért lehet különösen kritikus a várandósság első időszaka?
- Milyen jelek utalhatnak arra, hogy az anya alkoholfogyasztása hatással volt a gyermek fejlődésére?
- Miért marad sok esetben rejtve az anya várandósság alatti alkoholfogyasztása?
- A kérdésekre Lovizer Dániel addiktológiai konzultánssal kerestük a válaszokat
A probléma jóval többeket érinthet, mint azt elsőre gondolnánk, és a következmények akár egy életen át elkísérhetik az érintett gyerekeket. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ hivatalos tájékoztató oldalának szakorvosi adatai szerint hazánkban a legsúlyosabb forma a magzati alkoholszindróma (FAS), ami évente körülbelül nagyjából 1-2 ezrelékes előfordulási arányt jelent az újszülötteknél.
Mi a magzati alkoholszindróma?
Olyan fizikai, értelmi, idegrendszeri és viselkedési rendellenességek összessége, amelyet az anya által elfogyasztott alkohol okoz a méhen belüli fejlődés során − áll az Egészségvonal weboldalán. De hát ki az, aki nem tudja, hogy várandósság alatt tilos alkoholt inni? − tesszük fel laikusként a kérdést. Maradjunk annyiban, hogy vannak ilyenek, köztük olyanok is, akik sajnos − információ híján − nincsenek tisztában azzal sem, hogy várandósság alatt nincs biztonságos mennyiségű alkohol.
Az alkohol kis molekulájú szerves oldószer és idegméreg (acetaldehid), ami minden szervrendszerbe jutva kifejti a pusztító hatását. Szakmai alapállásom szerint semmilyen mennyiségben nem szabad alkoholt fogyasztani a várandósság alatt
– jelenti ki Lovizer Dániel addiktológiai konzultáns és a Felépülők Családi Felépülési Központ egyik alapítója. Mint mondja, különösen a terhesség korai szakasza, tehát a fogantatást követő 20-30 nap a legkritikusabb, mivel ilyenkor egyszeri, nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás is elég ahhoz, hogy maradandó károsodást okozzunk a magzatnak. Persze vannak olyan esetek, hogy valaki gyakorlatilag végigissza a terhességét, és mondhatni egészséges gyereket hoz a világra, de ez a ritkább.
A nők alkoholizmusa még mindig tabutéma
Hogy az anya kevesebbet vagy többet iszogatott a terhesség alatt, annak 90 százaléka rejtve marad. Egyetlen anya sem fogja bevallani. A nők alkoholfogyasztása és alkoholfüggősége még mindig erősen stigmatizált a társadalom által, az meg aztán végképp, ha valaki a várandósság alatt fogyaszt alkoholt.
− árulja el a szakértő.
A következmények már csecsemőkorban megmutatkoznak
Jellemző lehet a kis születési súly,
- a nem megfelelő koncentráció
- a különböző mértékű érzelmi-lelki fejlődésbeli elmaradás (amit egyébként intelligencia tesztekkel ki lehet mutatni)
- ingerültség, fáradékonyság, nyugtalanság,
- fokozott szorongás, éjszakai ágybavizelés, hadarás, dadogás.
A magzati alkoholszindróma második fokozata
Nagyon jellegzetes, és nem lehet letagadni a súlyos magzati alkoholszindrómát, hiszen számos jel árulkodik róla: kis koponya, apró szemek, a felső szemhéj teljes felnyitására való képtelenség, kancsalság, vékony felsőajak-pír, illetve pisze orr, mélyen ülő fülkagyló. Még súlyosabb esetben görbe ujjak, körömhiány, születési szívrendellenesség.
A szakember hangsúlyozza, hogy a gyerek, aki alkoholszindrómával született, az idő elteltével is mutatni fogja az alkoholsóvárgás jegyeit. Amikor pedig először találkozik az alkohollal, olyan tüneteket produkál, mintha visszaeső függő lenne, ugyanis a hozzászokás már az anyaméhben kialakult.
Ők törvényszerűen alkoholfüggők lesznek felnőtt korukra. Megküzdési eszközük az alkohol lesz, és előbb-utóbb rehabilitációra lesz szükségük. „Gyereket csak úgy vállaljunk – és ez az én alapvetésem –, amikor az illető önmagával rendben van" − jelenti ki határozottan a szakember.
Ha többet szeretnél tudni a magzati alkoholszindrómáról, tekintsd meg videónkat:
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