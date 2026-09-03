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űrkutatás

50 éve ért földet a Marson a Viking 2 – döbbenetes, mit találtak azóta

37 perce
Olvasási idő: 11 perc
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1976. szeptember 3-án történelmi pillanat következett: a Viking 2 sikeresen leszállt a Marson. Azóta újabb és újabb szondák, leszállóegységek és marsjárók kutatják a vörös bolygót, és egészen elképesztő képződményeket fotóztak le.
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űrkutatásMarsNASAmarsjáró
  • 50 éve érkezett a Viking 2 a Marsra
  • A NASA szondája elképesztő képeket küldött a vörös bolygóról
  • A híres Mars-arc is megdöbbentette a világot
  • Pókok és Inka város – különös alakzatok a Mars felszínén
  • Egykor folyók és tavak boríthatták a Mars felszínét
  • A marsjárók ma is az ősi élet nyomait keresik
  • Mutatjuk a leglátványosabb marsi felfedezéseket az elmúlt 50 évből

Ötven évvel ezelőtt még néhány szemcsés, furcsa színű felvétel jelentette az emberiség egyik legnagyobb marsi kalandját. A Viking 2 Utopia Planitián landolt, és testvérszondájával, a Viking 1-gyel együtt minden korábbinál részletesebb képet adott a Mars felszínéről. A küldetés egyik legfontosabb célja az volt, hogy választ keressen arra a kérdésre: vajon létezik-e élet a Marson? A Vikingek biológiai kísérletei különös kémiai aktivitást mutattak ki a talajban, de nem szolgáltattak egyértelmű bizonyítékot élő mikroorganizmusokra. A misszió ugyanakkor rengeteget elárult a bolygó felszínéről, légköréről és időjárásáról.

fotó a Mars bolygó felszínéről
A Mars még rengeteg felfedeznivalót tartogat az emberiség számára. 
Fotó: Artmim / Shutterstock

Gyönyörű képek a Marsról 

Azóta a Mars kutatása egészen új szintre lépett. A keringőegységek nagy felbontású kamerái már néhány méteres, sőt egyes felvételeken ennél is kisebb részleteket képesek megmutatni, a felszínen dolgozó roverek pedig közvetlenül vizsgálják a kőzeteket.

Mutatjuk a legérdekesebb marsi képződményeket és felfedezéseket az elmúlt fél évszázadból.

Ilyen volt az első pillantás a Mars felszínére

A Viking 2 egyik első színes felvétele egészen más világot mutatott, mint amit a Földről elképzeltünk. A sziklás, vöröses felszín egyszerre volt idegen és meglepően ismerős. Több mint 1400 képet továbbított a két leszállóhelyről, miközben a felszínt, a légkört és az időjárást is vizsgálta.

A híres „Mars-arc” – amitől mindenki elámult

1976-ban, még a Viking 2 leszállása előtt, a Viking 1 keringőegysége lefényképezett egy különös képződményt a Cydonia régióban. A domb bizonyos fényviszonyok között emberi arcra hasonlított.

A kép óriási szenzációt keltett, későbbi, nagy felbontású felvételek azonban megmutatták, hogy nincs szó mesterséges építményről: egy természetes felszínformát látunk, amelyet a fények és az árnyékok tettek arcformájúvá.

Marsi „svájci sajt” a déli póluson

A Mars déli pólusán olyan táj található, amely valóban egy hatalmas svájci sajtra emlékeztet. A felszínen kör alakú mélyedések és lapos tetejű képződmények sorakoznak.

A terület a szén-dioxid-jégből álló déli pólussapka része, és azóta is változik. A NASA kutatói szerint a szén-dioxid jégének szezonális változásai fontos szerepet játszanak a különleges felszín kialakulásában.

„Pókok” mászkálnak a Mars felszínén – de nem élőlények

Az ESA Mars Express szondája egészen különleges, pókszerű mintázatokat is megörökített a déli pólus közelében. A becenevük „spiders”, vagyis pókok.

Természetesen nem valódi állatokról van szó. Tavasszal a napfény felmelegíti a szén-dioxid-jeget, amely gáz halmazállapotúvá válhat, majd kitör az alatta lévő rétegeken keresztül. A folyamat sötét anyagot sodor a felszínre, és jellegzetes, elágazó mintázatokat hagy maga után.

Az „Inka város” – mintha egy ősi civilizáció nyomai lennének

Ugyanezen a vidéken található az úgynevezett Inca City, vagyis Inka város. A Mars Express felvételein szabályosnak tűnő, egymást keresztező gerincek és vonalak rajzolódnak ki, amelyek valóban egy ősi város romjaira emlékeztetnek.

A képződményt azonban természetes geológiai folyamatok hozták létre. A pontos eredete továbbra sem teljesen tisztázott; felmerült többek között az ősi láva, a megkövesedett homok és a gleccserekhez kapcsolódó képződmények lehetősége is.

Sötét csíkok jelentek meg a marsi lejtőkön

A Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája olyan sötét, keskeny vonalakat is megörökített, amelyek a lejtőkön lefelé húzódnak, majd idővel eltűnnek.

Ezeket sokáig a felszínen megjelenő sós víz lehetséges nyomainak tartották. Későbbi kutatások azonban arra utaltak, hogy több ilyen képződmény kialakulását száraz, szemcsés anyag – például homok és por – mozgása is megmagyarázhatja.

Kiderült, hogy a Marson egykor folyók és tavak is lehettek

A modern marsjárók egyik legfontosabb felfedezése, hogy a mai száraz, hideg bolygó egykor egészen másképp nézhetett ki.

A Perseverance a Jezero-kráterben olyan területet kutat, amely egykor folyó és tó találkozási pontja lehetett. A rover képei és vizsgálatai alapján a tudósok rekonstruálni tudják az ősi delta történetét, az üledékek lerakódását, sőt későbbi, nagy energiájú áradások nyomait is.

A Mars felszínén is találtak különleges kőzeteket

A Perseverance egyik meglepetése az volt, hogy a Jezero-kráter padlóján nem csupán üledékes, hanem vulkáni eredetű kőzeteket is talált. Egyes minták arra utalnak, hogy a kőzetek hosszabb időn keresztül vízzel is kölcsönhatásba léptek.

Ezek a kőzetek különösen fontosak lehetnek, mert a kristályaik és ásványaik segítségével a kutatók a Mars geológiai történetének részleteit is megpróbálják rekonstruálni.

Egyre érdekesebb a kérdés: lehetett élet a Marson?

A Vikingek fél évszázaddal ezelőtt nem találtak egyértelmű bizonyítékot élő szervezetekre. A kutatás azonban azóta sem állt meg.

A Perseverance egyik vizsgált kőzetében olyan anyagokat és szerkezeti jellemzőket azonosítottak, amelyeket a kutatók potenciális bioszignatúraként vizsgálnak. Ez nem jelenti azt, hogy életet találtak: a megfigyeléseknek lehetnek nem biológiai magyarázatai is. A felfedezés mégis fontos, mert megmutatja, milyen irányban érdemes keresni a Mars ősi életének esetleges nyomait.

Ötven év alatt teljesen megváltozott, amit a Marsról gondolunk

1976-ban még azt próbáltuk kideríteni, milyen a Mars bolygó felszíne, és található-e ott élet. Ma már azt kutatjuk, hogy mikor és mennyi ideig lehetett víz a bolygón, milyen volt az ősi környezet, hogyan változott az éghajlata, és megőrizhette-e valaha az élet nyomait.

A Viking 2 története így nem csupán egy sikeres leszállás története. Az a pillanat egy fél évszázados kutatássorozat fontos állomása volt, amelynek köszönhetően ma már egy egészen más Marsot látunk magunk előtt, mint 1976-ban.

Lapozd végig galériánkat ás ámulj a legkülönlegesebb képződményeken:

A Mars bolygó létezéséről évezredek óta tud az emberiség. Árésszel és római megfelelőjével Marssal, a háború istenével azonosították.
50 éve landolt a Marson a Viking 2 űrszonda, amely először küldött látványos fotókat a vörös bolygóról.
A Gorgonum Chaos része, egy hatalmas kaotikus felszíni forma a déli féltekén.
Ilyen a Marsról nézve egy holdkelte.
Ez a fotó is bizonyítja, hogy régen volt víz, sőt folyók a Marson.
NASA: „2024-ben jelentős felfedezést tett az itt látható marsjáró, mert a „Cheyava Falls” kőzet lehetséges bizonyítékot szolgáltat az ősi életre a Marson!”
A NASA Perseverance marsjárója által 2026. május 27-én készített mozaik részlete egy szikramezőt mutat a „Mount Washburn” területén. A középen lévő, világos árnyalatú szikla textúráinak és kémiai összetételének változatossága felkeltette a kutatók érdeklődését, ezért a tudóscsapat az „Atoko Point” nevet adta a kőnek.
Ezek a képek a NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) űrszondájáról azt mutatják, hogyan változik a sötét sávok megjelenése a marsi lejtőkön az évszakok váltakozásával. Ezek a jelek – amelyeket ismétlődő lejtővonalaknak neveznek – a melegebb hónapokban nyúlnak lefelé a lejtőkön.
Egy rejtélyes „sisakot” szúrtak ki a Marson. Lehet, hogy a dinoszauruszok uralták a Földet, de vajon a Marson is kószáltak? A NASA Perseverance roverje egy olyan lenyűgöző sziklára bukkant, amelyet a nagyközönség megválasztott a „Hét képének”. A Vörös Bolygón kutató robot által készített különös felvételen egy olyan kőzet látható, amely megszólalásig hasonlít egy dinoszaurusz-koponyára.
A NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) űrszondája részletes felvételt készített egy viszonylag friss kráterről ezen a 2015. június 3-án közzétett képen. A kráter pereme éles, és a becsapódás során kidobott törmeléktakaró is épségben megmaradt.
Az alábbi fotóval kapcsolatban olyan összeesküvés-elmélet kapott szárnyra, miszerint a Marson is éltek dinoszauruszok.
Galéria: 50 éve landolt a Marson a Viking 2: elképesztő, mit találtunk azóta
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A Mars bolygó létezéséről évezredek óta tud az emberiség. Árésszel és római megfelelőjével Marssal, a háború istenével azonosították.

 

 

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