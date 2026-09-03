50 éve ért földet a Marson a Viking 2 – döbbenetes, mit találtak azóta

- 50 éve érkezett a Viking 2 a Marsra
- A NASA szondája elképesztő képeket küldött a vörös bolygóról
- A híres Mars-arc is megdöbbentette a világot
- Pókok és Inka város – különös alakzatok a Mars felszínén
- Egykor folyók és tavak boríthatták a Mars felszínét
- A marsjárók ma is az ősi élet nyomait keresik
- Mutatjuk a leglátványosabb marsi felfedezéseket az elmúlt 50 évből
Ötven évvel ezelőtt még néhány szemcsés, furcsa színű felvétel jelentette az emberiség egyik legnagyobb marsi kalandját. A Viking 2 Utopia Planitián landolt, és testvérszondájával, a Viking 1-gyel együtt minden korábbinál részletesebb képet adott a Mars felszínéről. A küldetés egyik legfontosabb célja az volt, hogy választ keressen arra a kérdésre: vajon létezik-e élet a Marson? A Vikingek biológiai kísérletei különös kémiai aktivitást mutattak ki a talajban, de nem szolgáltattak egyértelmű bizonyítékot élő mikroorganizmusokra. A misszió ugyanakkor rengeteget elárult a bolygó felszínéről, légköréről és időjárásáról.
Gyönyörű képek a Marsról
Azóta a Mars kutatása egészen új szintre lépett. A keringőegységek nagy felbontású kamerái már néhány méteres, sőt egyes felvételeken ennél is kisebb részleteket képesek megmutatni, a felszínen dolgozó roverek pedig közvetlenül vizsgálják a kőzeteket.
Mutatjuk a legérdekesebb marsi képződményeket és felfedezéseket az elmúlt fél évszázadból.
Ilyen volt az első pillantás a Mars felszínére
A Viking 2 egyik első színes felvétele egészen más világot mutatott, mint amit a Földről elképzeltünk. A sziklás, vöröses felszín egyszerre volt idegen és meglepően ismerős. Több mint 1400 képet továbbított a két leszállóhelyről, miközben a felszínt, a légkört és az időjárást is vizsgálta.
A híres „Mars-arc” – amitől mindenki elámult
1976-ban, még a Viking 2 leszállása előtt, a Viking 1 keringőegysége lefényképezett egy különös képződményt a Cydonia régióban. A domb bizonyos fényviszonyok között emberi arcra hasonlított.
A kép óriási szenzációt keltett, későbbi, nagy felbontású felvételek azonban megmutatták, hogy nincs szó mesterséges építményről: egy természetes felszínformát látunk, amelyet a fények és az árnyékok tettek arcformájúvá.
Marsi „svájci sajt” a déli póluson
A Mars déli pólusán olyan táj található, amely valóban egy hatalmas svájci sajtra emlékeztet. A felszínen kör alakú mélyedések és lapos tetejű képződmények sorakoznak.
A terület a szén-dioxid-jégből álló déli pólussapka része, és azóta is változik. A NASA kutatói szerint a szén-dioxid jégének szezonális változásai fontos szerepet játszanak a különleges felszín kialakulásában.
„Pókok” mászkálnak a Mars felszínén – de nem élőlények
Az ESA Mars Express szondája egészen különleges, pókszerű mintázatokat is megörökített a déli pólus közelében. A becenevük „spiders”, vagyis pókok.
Természetesen nem valódi állatokról van szó. Tavasszal a napfény felmelegíti a szén-dioxid-jeget, amely gáz halmazállapotúvá válhat, majd kitör az alatta lévő rétegeken keresztül. A folyamat sötét anyagot sodor a felszínre, és jellegzetes, elágazó mintázatokat hagy maga után.
Az „Inka város” – mintha egy ősi civilizáció nyomai lennének
Ugyanezen a vidéken található az úgynevezett Inca City, vagyis Inka város. A Mars Express felvételein szabályosnak tűnő, egymást keresztező gerincek és vonalak rajzolódnak ki, amelyek valóban egy ősi város romjaira emlékeztetnek.
A képződményt azonban természetes geológiai folyamatok hozták létre. A pontos eredete továbbra sem teljesen tisztázott; felmerült többek között az ősi láva, a megkövesedett homok és a gleccserekhez kapcsolódó képződmények lehetősége is.
Sötét csíkok jelentek meg a marsi lejtőkön
A Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája olyan sötét, keskeny vonalakat is megörökített, amelyek a lejtőkön lefelé húzódnak, majd idővel eltűnnek.
Ezeket sokáig a felszínen megjelenő sós víz lehetséges nyomainak tartották. Későbbi kutatások azonban arra utaltak, hogy több ilyen képződmény kialakulását száraz, szemcsés anyag – például homok és por – mozgása is megmagyarázhatja.
Kiderült, hogy a Marson egykor folyók és tavak is lehettek
A modern marsjárók egyik legfontosabb felfedezése, hogy a mai száraz, hideg bolygó egykor egészen másképp nézhetett ki.
A Perseverance a Jezero-kráterben olyan területet kutat, amely egykor folyó és tó találkozási pontja lehetett. A rover képei és vizsgálatai alapján a tudósok rekonstruálni tudják az ősi delta történetét, az üledékek lerakódását, sőt későbbi, nagy energiájú áradások nyomait is.
A Mars felszínén is találtak különleges kőzeteket
A Perseverance egyik meglepetése az volt, hogy a Jezero-kráter padlóján nem csupán üledékes, hanem vulkáni eredetű kőzeteket is talált. Egyes minták arra utalnak, hogy a kőzetek hosszabb időn keresztül vízzel is kölcsönhatásba léptek.
Ezek a kőzetek különösen fontosak lehetnek, mert a kristályaik és ásványaik segítségével a kutatók a Mars geológiai történetének részleteit is megpróbálják rekonstruálni.
Egyre érdekesebb a kérdés: lehetett élet a Marson?
A Vikingek fél évszázaddal ezelőtt nem találtak egyértelmű bizonyítékot élő szervezetekre. A kutatás azonban azóta sem állt meg.
A Perseverance egyik vizsgált kőzetében olyan anyagokat és szerkezeti jellemzőket azonosítottak, amelyeket a kutatók potenciális bioszignatúraként vizsgálnak. Ez nem jelenti azt, hogy életet találtak: a megfigyeléseknek lehetnek nem biológiai magyarázatai is. A felfedezés mégis fontos, mert megmutatja, milyen irányban érdemes keresni a Mars ősi életének esetleges nyomait.
Ötven év alatt teljesen megváltozott, amit a Marsról gondolunk
1976-ban még azt próbáltuk kideríteni, milyen a Mars bolygó felszíne, és található-e ott élet. Ma már azt kutatjuk, hogy mikor és mennyi ideig lehetett víz a bolygón, milyen volt az ősi környezet, hogyan változott az éghajlata, és megőrizhette-e valaha az élet nyomait.
A Viking 2 története így nem csupán egy sikeres leszállás története. Az a pillanat egy fél évszázados kutatássorozat fontos állomása volt, amelynek köszönhetően ma már egy egészen más Marsot látunk magunk előtt, mint 1976-ban.
Lapozd végig galériánkat ás ámulj a legkülönlegesebb képződményeken:
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