50 éve ért földet a Marson a Viking 2 – döbbenetes, mit találtak azóta

50 éve érkezett a Viking 2 a Marsra

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Egykor folyók és tavak boríthatták a Mars felszínét

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Mutatjuk a leglátványosabb marsi felfedezéseket az elmúlt 50 évből

Ötven évvel ezelőtt még néhány szemcsés, furcsa színű felvétel jelentette az emberiség egyik legnagyobb marsi kalandját. A Viking 2 Utopia Planitián landolt, és testvérszondájával, a Viking 1-gyel együtt minden korábbinál részletesebb képet adott a Mars felszínéről. A küldetés egyik legfontosabb célja az volt, hogy választ keressen arra a kérdésre: vajon létezik-e élet a Marson? A Vikingek biológiai kísérletei különös kémiai aktivitást mutattak ki a talajban, de nem szolgáltattak egyértelmű bizonyítékot élő mikroorganizmusokra. A misszió ugyanakkor rengeteget elárult a bolygó felszínéről, légköréről és időjárásáról.

A Mars még rengeteg felfedeznivalót tartogat az emberiség számára.

Fotó: Artmim / Shutterstock

Gyönyörű képek a Marsról

Azóta a Mars kutatása egészen új szintre lépett. A keringőegységek nagy felbontású kamerái már néhány méteres, sőt egyes felvételeken ennél is kisebb részleteket képesek megmutatni, a felszínen dolgozó roverek pedig közvetlenül vizsgálják a kőzeteket.

Mutatjuk a legérdekesebb marsi képződményeket és felfedezéseket az elmúlt fél évszázadból.

Ilyen volt az első pillantás a Mars felszínére

A Viking 2 egyik első színes felvétele egészen más világot mutatott, mint amit a Földről elképzeltünk. A sziklás, vöröses felszín egyszerre volt idegen és meglepően ismerős. Több mint 1400 képet továbbított a két leszállóhelyről, miközben a felszínt, a légkört és az időjárást is vizsgálta.

A híres „Mars-arc” – amitől mindenki elámult

1976-ban, még a Viking 2 leszállása előtt, a Viking 1 keringőegysége lefényképezett egy különös képződményt a Cydonia régióban. A domb bizonyos fényviszonyok között emberi arcra hasonlított.

A kép óriási szenzációt keltett, későbbi, nagy felbontású felvételek azonban megmutatták, hogy nincs szó mesterséges építményről: egy természetes felszínformát látunk, amelyet a fények és az árnyékok tettek arcformájúvá.