Amiről mindenki hallgat: ezek a matcha tea káros hatásai

A matcha tea koffeintartalma magasabb a hagyományos zöld teáénál, de a pontos mennyiség a terméktől és az adag nagyságától függ.

Forró italként és lattéként fogyasztható, de smoothie-kban, zabkásákban és desszertekben is ízletes.

Jellegzetes színe, szervezetre gyakorolt jótékony hatásai miatt óriási népszerűségnek örvend, ám vannak egészségre káros hatásai is.

Az egészséges életmód egyre nagyobb térhódításának köszönhetően hatalmas népszerűségnek örvend ez a porított zöld növényi származék. Csakhogy fontos tisztában lenni azzal, hogy mint mindennek, a matcha tea fogyasztásának is vannak káros hatásai. Ha szeretnéd tudni, mit titkolnak előtted a divatitallal kapcsolatban, csak olvass tovább.

Matcha tea nemcsak jótékony hatásokkal bír.

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Minden jóban van valami rossz, avagy a matcha tea káros hatásai

A matchafogyasztók általában naponta 1-2 adagot isznak, 1-2 grammos adagokkal számolva. Ennél több elfogyasztása után szív- és érrendszeri problémák is felléphetnek.

A matcha koffeintartalma érzékenyebb embereknél szívritmuszavart, szapora szívverést okozhat. Ez különösen igaz azokra, akik alapvetően is érzékenyek a koffeinre, vagy már meglévő szívproblémákkal küzdenek.

Miután a túlzott matchafogyasztást követően könnyedén kialakulhat alváshiány, nem meglepő, hogy ez előbb utóbb idegességhez, ingerlékenységhez vezethet.

A koffein serkenti a gyomorsav termelődését, ami túlzott mennyiségben gyomorfájdalmat, égő érzést, sőt, arra hajlamosaknál gyomorégést is okozhat. Ezenkívül a bélmozgást is felgyorsíthatja, ami hasmenéshez vezethet.

Túlzott fogyasztása fejfást is okozhat.

A matchában található egyik fő antioxidáns, az epigallocatechin-gallát napi 800 mg feletti bevitele megterhelheti a májat. Orvosi szaklapok beszámoltak már olyan ritka esetekről, amikor a

túlzott zöldtea-kivonat és matcha-fogyasztás miatt a betegek súlyos májgyulladással vagy májelégtelenséggel kerültek kórházba.

Mennyi koffein van a matcha teában?

A pontos koffeintartalom márkánként, termesztési körülményektől és feldolgozástól függően jelentősen változhat. A Harvard T. H. Chan School of Public Health szerint egy 240 milliliteres csésze főzött kávé körülbelül 95 milligramm, egy ugyanekkora adag zöld tea pedig nagyjából 28 milligramm koffeint tartalmaz.