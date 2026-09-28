Varázslatos erdei túrák a Mecsekben, amelyeket idén ősszel ki kell próbálnod

Változatos látnivalók: szurdokok, karsztforrások, vízesések és egyedülálló csengőkő (fonolit) várja a túrázókat.

Történelmi és geológiai kincsek: vaskori földvárak, középkori kolostorromok és régi bányák emlékei szegélyezik az ösvényeket.

Lélegzetelállító panorámák: természetes sziklateraszok, a pécsi tévétorony és a Cigány-hegy kilátója kínál páratlan kilátást.

Ahogy a nyári hőség alábbhagy, a Mecsek kirándulóhelyei elképesztő átalakuláson mennek keresztül, így ez az időszak ideális a túrázáshoz. A hegyvidék buja erdőségei, rejtett szurdokai és karsztforrásai különleges hangulatot árasztanak, amikor a lombok színe lassan megváltozik. Az északi lejtők tavaitól kezdve a sziklás bérceken át az ódon bányászati emlékekig rengeteg látnivaló várja a természetjárókat. Ebben az összefoglalóban bemutatunk öt lenyűgöző útvonalat, amelyek a táj ezer arcát mutatják be a színesedő őszi díszletek között.

A Mecsek kirándulóhelyei tökéletes őszi programot kínálnak a természet szerelmesei számára.

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Melyek a legszebb célpontok, ha az ősz elején a Mecsek kirándulóhelyei vonzanak ?

Kirándulás Tolna és Baranya határán

A Váraljai-völgy és a Farkas-árok vízesésekkel szegélyezett szurdokából induló erdei túra a hegység vulkanikus tömbjeire, köztük a Cigány-hegy karsztos púpjára vezet fel. A hegycsúcson álló kilátóból pazar panoráma nyílik a központi erdőségekre, miközben az ösvény mentén olyan geológiai ritkaságok bukkannak fel, mint a lépteink alatt csengő fonolit (csengőkő), amely itthon csak a Mecsekben fordul elő. A Mázára visszavezető, bükkösökön átvágó útvonal a természet szépségei mellett a környéket egykor meghatározó feketekőszén-bányászat emlékeit is feltárja.

Az Orfű környéki karsztvidék rejtett zugai

A szűk szurdokvölgyeket, víznyelőket és töbröket érintő Orfű környéki körtúra tömören mutatja be a hegységre jellemzó klasszikus mészkőformációkat és a hegyiláb forrásvidékét. Az útvonal érinti a Balázs-hegyi kilátót, az orfűi malommúzeumot, valamint a Vízfő-forrás árnyas mocsárerdejét is, ahonnan az erdei tisztásokon keresztül kapaszkodhatunk vissza a magasabb hátságokra. A séta során testközelből figyelhető meg, miként formálja a csapadékvíz a mészkőtakarót, és hogyan válik a mélyből kitörő víz a helyi turizmus éltetőjévé.