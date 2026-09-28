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Mecsek

Varázslatos erdei túrák a Mecsekben, amelyeket idén ősszel ki kell próbálnod

21 perce
Olvasási idő: 8 perc
A Mecsek ősszel is izgalmas túralehetőségeket kínál.
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Most, hogy hűvösebbre fordul az idő, felfedeznéd a Dél-Dunántúl legszebb erdei és vízparti ösvényeit? Ha szeretnéd átélni az erdők nyár végi csendjét és a karsztforrások varázsát, a Mecsek kirándulóhelyei tökéletes úti célt nyújtanak az ősz eleji kikapcsolódáshoz.
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Mecsekkirándulás ősszeltúraútvonalakbelföldi utazás
  • Változatos látnivalók: szurdokok, karsztforrások, vízesések és egyedülálló csengőkő (fonolit) várja a túrázókat.
  • Történelmi és geológiai kincsek: vaskori földvárak, középkori kolostorromok és régi bányák emlékei szegélyezik az ösvényeket.
  • Lélegzetelállító panorámák: természetes sziklateraszok, a pécsi tévétorony és a Cigány-hegy kilátója kínál páratlan kilátást.

Ahogy a nyári hőség alábbhagy, a Mecsek kirándulóhelyei elképesztő átalakuláson mennek keresztül, így ez az időszak ideális a túrázáshoz. A hegyvidék buja erdőségei, rejtett szurdokai és karsztforrásai különleges hangulatot árasztanak, amikor a lombok színe lassan megváltozik. Az északi lejtők tavaitól kezdve a sziklás bérceken át az ódon bányászati emlékekig rengeteg látnivaló várja a természetjárókat. Ebben az összefoglalóban bemutatunk öt lenyűgöző útvonalat, amelyek a táj ezer arcát mutatják be a színesedő őszi díszletek között.

A Mecsek kirándulóhelyei ősszel gyönyörűek.
A Mecsek kirándulóhelyei tökéletes őszi programot kínálnak a természet szerelmesei számára.
Fotó: Shutterstock

Melyek a legszebb célpontok, ha az ősz elején a Mecsek kirándulóhelyei vonzanak ?

Kirándulás Tolna és Baranya határán

A Váraljai-völgy és a Farkas-árok vízesésekkel szegélyezett szurdokából induló erdei túra a hegység vulkanikus tömbjeire, köztük a Cigány-hegy karsztos púpjára vezet fel. A hegycsúcson álló kilátóból pazar panoráma nyílik a központi erdőségekre, miközben az ösvény mentén olyan geológiai ritkaságok bukkannak fel, mint a lépteink alatt csengő fonolit (csengőkő), amely itthon csak a Mecsekben fordul elő. A Mázára visszavezető, bükkösökön átvágó útvonal a természet szépségei mellett a környéket egykor meghatározó feketekőszén-bányászat emlékeit is feltárja.

Az Orfű környéki karsztvidék rejtett zugai

A szűk szurdokvölgyeket, víznyelőket és töbröket érintő Orfű környéki körtúra tömören mutatja be a hegységre jellemzó klasszikus mészkőformációkat és a hegyiláb forrásvidékét. Az útvonal érinti a Balázs-hegyi kilátót, az orfűi malommúzeumot, valamint a Vízfő-forrás árnyas mocsárerdejét is, ahonnan az erdei tisztásokon keresztül kapaszkodhatunk vissza a magasabb hátságokra. A séta során testközelből figyelhető meg, miként formálja a csapadékvíz a mészkőtakarót, és hogyan válik a mélyből kitörő víz a helyi turizmus éltetőjévé.

Az orfűi tó és a környező erdők ősszel.
Orfű csendje és őszi hangulata egészen magával ragadja a túrázót.
Fotó: Shutterstock

Séta a Misina oldalában és a pécsi hegyvidéken

A Pécs felett magasodó erdőségekben tett kirándulás a helyi szénbányászat kezdeti helyszíneit, a Lámpás-völgyet és a legendás Kantavár romjait kapcsolja össze az úttörő turistaélet emlékeivel. A Tubes és a Misina vonulatán áthaladó séta zárásaként az ország legmagasabb építményébe, a pécsi tévétoronyba is felkapaszkodhatunk lifttel. A nyolcvan méter magasban lévő kilátóteraszról felejthetetlen, körkörös kilátás nyílik a városra, a mecseki vonulatokra és a somogyi dombokra.

Panorámatúra a Baranyai-Hegyhát nyílt lankáin

Ez a szellős, hullámzó dombhátakon vezető nyomvonal külső nézőpontból tárja elénk a Keleti- és a Nyugati-Mecsek zárt tömbjeit. A hullámzó tájat a régmúlt csuszamlásai és a Komló környéki egykori bányavágatok alakították, a túra során pedig meglepő kontrasztként éri a vándort a modern napelemparkok és a bányászváros panelházainak látványa. A kirándulás a csendes Kisbattyán zárványfaluját érintve, patakparti legelőkön és nyílt gerinceken át éri el végpontját Magyaregregyen, ahol Máré várát is megnézhetjük.

Aerial view of ruined Gothic medieval Marevar castle near Magyaregregy in the Mecsek montains near Pecs Hungary destroyed in the Hungarian Turkish wars
Magyaregregyen a középkori Máré várának romjai várják a kirándulókat. 
Fotó: Shutterstock

A Jakab-hegy földtani formációi és történelmi emlékei

A Nyugati-Mecsek vörös homokkőből felépülő tömbje izgalmas időutazásra hív a több száz millió éves üledékes kőzetrétegek és természetes kilátóteraszok világába. A sűrű erdei lombok felett magasodó sziklatornyokról lenyűgöző panoráma nyílik a környező vidékre, miközben az ösvény vaskori földvár sáncait, középkori kolostorromot és az egykori uránbányászat emlékeit érinti. A hegy elkeskenyedő sziklaélein járva érdemes figyelmesen lépkedni, tiszta időben ugyanis akár a határon túli hegyláncokig is ellátni.

Nézd meg a videót is a Mecsek legszebb túraúvonalairól:

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