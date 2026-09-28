Varázslatos erdei túrák a Mecsekben, amelyeket idén ősszel ki kell próbálnod

- Változatos látnivalók: szurdokok, karsztforrások, vízesések és egyedülálló csengőkő (fonolit) várja a túrázókat.
- Történelmi és geológiai kincsek: vaskori földvárak, középkori kolostorromok és régi bányák emlékei szegélyezik az ösvényeket.
- Lélegzetelállító panorámák: természetes sziklateraszok, a pécsi tévétorony és a Cigány-hegy kilátója kínál páratlan kilátást.
Ahogy a nyári hőség alábbhagy, a Mecsek kirándulóhelyei elképesztő átalakuláson mennek keresztül, így ez az időszak ideális a túrázáshoz. A hegyvidék buja erdőségei, rejtett szurdokai és karsztforrásai különleges hangulatot árasztanak, amikor a lombok színe lassan megváltozik. Az északi lejtők tavaitól kezdve a sziklás bérceken át az ódon bányászati emlékekig rengeteg látnivaló várja a természetjárókat. Ebben az összefoglalóban bemutatunk öt lenyűgöző útvonalat, amelyek a táj ezer arcát mutatják be a színesedő őszi díszletek között.
Melyek a legszebb célpontok, ha az ősz elején a Mecsek kirándulóhelyei vonzanak ?
Kirándulás Tolna és Baranya határán
A Váraljai-völgy és a Farkas-árok vízesésekkel szegélyezett szurdokából induló erdei túra a hegység vulkanikus tömbjeire, köztük a Cigány-hegy karsztos púpjára vezet fel. A hegycsúcson álló kilátóból pazar panoráma nyílik a központi erdőségekre, miközben az ösvény mentén olyan geológiai ritkaságok bukkannak fel, mint a lépteink alatt csengő fonolit (csengőkő), amely itthon csak a Mecsekben fordul elő. A Mázára visszavezető, bükkösökön átvágó útvonal a természet szépségei mellett a környéket egykor meghatározó feketekőszén-bányászat emlékeit is feltárja.
Az Orfű környéki karsztvidék rejtett zugai
A szűk szurdokvölgyeket, víznyelőket és töbröket érintő Orfű környéki körtúra tömören mutatja be a hegységre jellemzó klasszikus mészkőformációkat és a hegyiláb forrásvidékét. Az útvonal érinti a Balázs-hegyi kilátót, az orfűi malommúzeumot, valamint a Vízfő-forrás árnyas mocsárerdejét is, ahonnan az erdei tisztásokon keresztül kapaszkodhatunk vissza a magasabb hátságokra. A séta során testközelből figyelhető meg, miként formálja a csapadékvíz a mészkőtakarót, és hogyan válik a mélyből kitörő víz a helyi turizmus éltetőjévé.
Séta a Misina oldalában és a pécsi hegyvidéken
A Pécs felett magasodó erdőségekben tett kirándulás a helyi szénbányászat kezdeti helyszíneit, a Lámpás-völgyet és a legendás Kantavár romjait kapcsolja össze az úttörő turistaélet emlékeivel. A Tubes és a Misina vonulatán áthaladó séta zárásaként az ország legmagasabb építményébe, a pécsi tévétoronyba is felkapaszkodhatunk lifttel. A nyolcvan méter magasban lévő kilátóteraszról felejthetetlen, körkörös kilátás nyílik a városra, a mecseki vonulatokra és a somogyi dombokra.
Panorámatúra a Baranyai-Hegyhát nyílt lankáin
Ez a szellős, hullámzó dombhátakon vezető nyomvonal külső nézőpontból tárja elénk a Keleti- és a Nyugati-Mecsek zárt tömbjeit. A hullámzó tájat a régmúlt csuszamlásai és a Komló környéki egykori bányavágatok alakították, a túra során pedig meglepő kontrasztként éri a vándort a modern napelemparkok és a bányászváros panelházainak látványa. A kirándulás a csendes Kisbattyán zárványfaluját érintve, patakparti legelőkön és nyílt gerinceken át éri el végpontját Magyaregregyen, ahol Máré várát is megnézhetjük.
A Jakab-hegy földtani formációi és történelmi emlékei
A Nyugati-Mecsek vörös homokkőből felépülő tömbje izgalmas időutazásra hív a több száz millió éves üledékes kőzetrétegek és természetes kilátóteraszok világába. A sűrű erdei lombok felett magasodó sziklatornyokról lenyűgöző panoráma nyílik a környező vidékre, miközben az ösvény vaskori földvár sáncait, középkori kolostorromot és az egykori uránbányászat emlékeit érinti. A hegy elkeskenyedő sziklaélein járva érdemes figyelmesen lépkedni, tiszta időben ugyanis akár a határon túli hegyláncokig is ellátni.
Nézd meg a videót is a Mecsek legszebb túraúvonalairól:
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