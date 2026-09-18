Egyetlen testrészed elárulja, meddig fogsz élni – már ha nem üt el egy busz

„Vajon meddig fogok élni?”– teszik fel a kérdést sokan, amikor életről és halálról gondolkodnak. A legtöbben akkor kezdenek ezen filozofálni, amikor elveszítik egy szerettüket, a választ pedig orvosi leletekben és a genetikájukban keresik. Van azonban egy sokkal egyszerűbb módja is annak, hogy megjósoljuk a halálunkat: egy bizonyos testrészünket érdemes szemügyre vennünk.

A fogaink állapota válaszol a kérdésre: „vajon meddig fogok élni?”. Fotó: Shutterstock

A legfontosabb kérdés: „vajon meddig fogok élni?”

Még fontosabb kérdés, hogy meddig fogunk minőségi életet élni. Ebben nagy mértékben közrejátszik az életmód, amelyet folytatunk, illetve az is, hogy mennyire vagyunk előrelátók és egészségtudatosak. Utóbbiakból következik a különféle szűrővizsgálatok rendszeres elvégeztetése, amivel kontroll alatt tarthatjuk az állapotunkat. Az egyik ilyen, sokak által elhanyagolt vizsgálat a fogászati ellenőrzés, amelyet félévente érdemes beiktatnunk, ugyanis a testrészünk, amelyből hozzávetőlegesen megállapítható, hogy meddig fogunk élni, azok

a fogaink.

Az Oszakai Egyetem kutatói közel 200 ezer, 75 év feletti felnőtt egészségügyi és fogászati ​​adatait vizsgálták át, és azt találták, hogy azoknál, akiknek több hiányzó vagy szuvas foga volt, nagyobb volt a korai halálozás kockázata, mint azoknál, akiknek egészséges vagy tömött fogai voltak.

Összefüggés van a szájhigiénia és a szívbetegségek között

Korábbi tanulmányokban már bebizonyították, hogy összefüggés van a szájhigiénia, illetve a szív- és érrendszeri betegségek között. Ellenére annak, hogy a legtöbb ember tisztában van a fogak egészségének fontosságával, mindössze 15 százalékuk értékeli kiválónak a jelenlegi szájhigiéniáját. A leggyakoribb ok, amiért nem keresnek fel szakembert, hogy félnek a fogorvostól, vagy nem tudják megfizetni a minőségi vizsgálatot. Ha pedig választani kell, inkább a fogászati vizsgálatot sorolják hátrébb a fontossági sorrendben.

„A fogak száma a szájhigiénia egyik fő mutatója. A meglévő fogak alacsony száma számos egészségügyi probléma előrejelzője, beleértve a fogyást, a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a szív- és érrendszeri betegségeket, a végstádiumú vesebetegséget, a demenciát, a rákot, sőt a halálozást is” – figyelemztettek az Oszakai Egyetem kutatói.