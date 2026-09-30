Hátborzongató módszerekkel űzték el régen a megfázást – az egyik egészen meghökkentő

Ma már tudjuk, hogy a közönséges náthát vírusok okozzák, a magyar népi betegségmagyarázat azonban egészen másként tekintett a problémára. A kihűlés, meghűlés, vagyis a „megfázás” önmagában is betegségoknak számított. A hideg ellen pedig logikusnak tűnt annak ellentétével, vagyis a meleggel felvenni a harcot.

Forró borral és disznózsírral a megfázás ellen? Fotó: Pormezz / Shutterstock

Ennek az egyik dokumentált módja az alapos „kiizzasztás” volt. Szatmárban a megfázott embernek olyan forró lábfürdőt készítettek, amilyet még elbírt, majd forró bort vagy teát itattak vele. Ezután előre felmelegített dunna alá bújtatták – még a dunyhát is felhevített téglával melegítették.

A hársvirág szintén alapvető házi szernek számított.

Egy néprajzi adatközlő egyenesen úgy fogalmazott: „Nátha ellen hársfatea a legjobb.” Köhögésre más módszerhez nyúltak: vöröshagymát reszeltek, kifacsarták a levét, megcukrozták, majd ezt adták a betegnek.

A megfázás ellen a disznózsír és torma is előkerült

Békésben a mellkasi panaszokat birkafaggyúval vagy disznózsírral próbálták kezelni. A zsiradékot vászonruhára kenték, majd a beteg mellkasára helyezték abban a hitben, hogy segít feloldani az ott lerakódott váladékot.

Nátha ellen tormát is használtak.

A frissen reszelt tormát tányérra tették, pohárral lefedték, majd a pohár felemelése után beleszippantottak az összegyűlt csípős gőzbe.

Ennél jóval különösebb praktika is fennmaradt: kék rongy vagy kék papír füstjét szagolták fel.

Még a betegséget is megpróbálták becsapni

A régi népi gyógyászatban a mágia is szerepet kapott. Pócs Éva Magyar ráolvasások című gyűjteménye szerint hideglelés esetén egyes vidékeken úgy próbáltak megszabadulni a betegségtől, hogy

a kéményen keresztül „elküldték”.

Kiszomboron például napkelte előtt háromszor kiáltották a kéménybe, hogy a gyermeket hideglelés járja – a hiedelem szerint a füst magával vihette a bajt.

Még furcsább módszer volt a betegség megtévesztése.

Egyes településeken a lázas beteg házának ajtajára azt írták, hogy az illető nincs otthon.

A mögöttes elképzelés szerint a hideglelés önállóan cselekvő erőként keresi áldozatát, így ha sikerül becsapni, továbbállhat.