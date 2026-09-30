Hátborzongató módszerekkel űzték el régen a megfázást – az egyik egészen meghökkentő

Ma már tudjuk, hogy a közönséges náthát vírusok okozzák, a magyar népi betegségmagyarázat azonban egészen másként tekintett a problémára. A kihűlés, meghűlés, vagyis a „megfázás” önmagában is betegségoknak számított. A hideg ellen pedig logikusnak tűnt annak ellentétével, vagyis a meleggel felvenni a harcot.
Ennek az egyik dokumentált módja az alapos „kiizzasztás” volt. Szatmárban a megfázott embernek olyan forró lábfürdőt készítettek, amilyet még elbírt, majd forró bort vagy teát itattak vele. Ezután előre felmelegített dunna alá bújtatták – még a dunyhát is felhevített téglával melegítették.
A hársvirág szintén alapvető házi szernek számított.
Egy néprajzi adatközlő egyenesen úgy fogalmazott: „Nátha ellen hársfatea a legjobb.” Köhögésre más módszerhez nyúltak: vöröshagymát reszeltek, kifacsarták a levét, megcukrozták, majd ezt adták a betegnek.
A megfázás ellen a disznózsír és torma is előkerült
Békésben a mellkasi panaszokat birkafaggyúval vagy disznózsírral próbálták kezelni. A zsiradékot vászonruhára kenték, majd a beteg mellkasára helyezték abban a hitben, hogy segít feloldani az ott lerakódott váladékot.
Nátha ellen tormát is használtak.
A frissen reszelt tormát tányérra tették, pohárral lefedték, majd a pohár felemelése után beleszippantottak az összegyűlt csípős gőzbe.
Ennél jóval különösebb praktika is fennmaradt: kék rongy vagy kék papír füstjét szagolták fel.
Még a betegséget is megpróbálták becsapni
A régi népi gyógyászatban a mágia is szerepet kapott. Pócs Éva Magyar ráolvasások című gyűjteménye szerint hideglelés esetén egyes vidékeken úgy próbáltak megszabadulni a betegségtől, hogy
a kéményen keresztül „elküldték”.
Kiszomboron például napkelte előtt háromszor kiáltották a kéménybe, hogy a gyermeket hideglelés járja – a hiedelem szerint a füst magával vihette a bajt.
Még furcsább módszer volt a betegség megtévesztése.
Egyes településeken a lázas beteg házának ajtajára azt írták, hogy az illető nincs otthon.
A mögöttes elképzelés szerint a hideglelés önállóan cselekvő erőként keresi áldozatát, így ha sikerül becsapni, továbbállhat.
Ezek a praktikák ma már elsősorban néprajzi érdekességek. Mégis jól mutatják, hogyan keveredett évszázadokon át a tapasztalati házi gyógyítás a betegségekhez kapcsolódó hiedelmekkel és mágikus gondolkodással.