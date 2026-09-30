Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megérkeztek az első fotók Deák Bill Gyula temetéséről - Hatalmas tömeg búcsúzik a legendás énekestől

betegség

Hátborzongató módszerekkel űzték el régen a megfázást – az egyik egészen meghökkentő

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Forró bor, hagymalé, disznózsír, torma, füst és különös mágikus praktikák is előkerültek, ha valakit ledöntött a lábáról a megfázás. A magyar népi gyógyászatban számos olyan módszer élt, amely ma már meghökkentőnek tűnhet. Őseink ráadásul magát a hideget is a betegségek egyik okozójának tekintették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betegségmegfázásmódszer

Ma már tudjuk, hogy a közönséges náthát vírusok okozzák, a magyar népi betegségmagyarázat azonban egészen másként tekintett a problémára. A kihűlés, meghűlés, vagyis a „megfázás” önmagában is betegségoknak számított. A hideg ellen pedig logikusnak tűnt annak ellentétével, vagyis a meleggel felvenni a harcot.

megfázás
Forró borral és disznózsírral a megfázás ellen? Fotó: Pormezz / Shutterstock

Ennek az egyik dokumentált módja az alapos „kiizzasztás” volt. Szatmárban a megfázott embernek olyan forró lábfürdőt készítettek, amilyet még elbírt, majd forró bort vagy teát itattak vele. Ezután előre felmelegített dunna alá bújtatták – még a dunyhát is felhevített téglával melegítették.

A hársvirág szintén alapvető házi szernek számított. 

Egy néprajzi adatközlő egyenesen úgy fogalmazott: „Nátha ellen hársfatea a legjobb.” Köhögésre más módszerhez nyúltak: vöröshagymát reszeltek, kifacsarták a levét, megcukrozták, majd ezt adták a betegnek.

A megfázás ellen a disznózsír és torma is előkerült

Békésben a mellkasi panaszokat birkafaggyúval vagy disznózsírral próbálták kezelni. A zsiradékot vászonruhára kenték, majd a beteg mellkasára helyezték abban a hitben, hogy segít feloldani az ott lerakódott váladékot.

Nátha ellen tormát is használtak. 

A frissen reszelt tormát tányérra tették, pohárral lefedték, majd a pohár felemelése után beleszippantottak az összegyűlt csípős gőzbe.

Ennél jóval különösebb praktika is fennmaradt: kék rongy vagy kék papír füstjét szagolták fel.

Még a betegséget is megpróbálták becsapni

A régi népi gyógyászatban a mágia is szerepet kapott. Pócs Éva Magyar ráolvasások című gyűjteménye szerint hideglelés esetén egyes vidékeken úgy próbáltak megszabadulni a betegségtől, hogy 

a kéményen keresztül „elküldték”. 

Kiszomboron például napkelte előtt háromszor kiáltották a kéménybe, hogy a gyermeket hideglelés járja – a hiedelem szerint a füst magával vihette a bajt.

Még furcsább módszer volt a betegség megtévesztése. 

Egyes településeken a lázas beteg házának ajtajára azt írták, hogy az illető nincs otthon. 

A mögöttes elképzelés szerint a hideglelés önállóan cselekvő erőként keresi áldozatát, így ha sikerül becsapni, továbbállhat.

Ezek a praktikák ma már elsősorban néprajzi érdekességek. Mégis jól mutatják, hogyan keveredett évszázadokon át a tapasztalati házi gyógyítás a betegségekhez kapcsolódó hiedelmekkel és mágikus gondolkodással.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!