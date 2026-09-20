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megfázás

Megfázás esetén sokan elkövetik ezt a hibát – az orvos elárulta, mi segíthet valójában

50 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A kaparó torok és az orrfolyás megjelenésekor sokan azonnal bevetik a jól ismert házi praktikákat, hátha sikerül megállítani a betegséget. A megfázás első tünetei azonban azt jelzik, hogy a szervezet már felvette a harcot a vírusokkal, ezért nem minden módszer működik úgy, ahogyan sokan gondolják.
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A megfázás első jeleinél sokan gyömbérshothoz, forró teához vagy vitaminokhoz nyúlnak abban a reményben, hogy még időben sikerül megállítaniuk a betegséget. Markus Tullius, a wipperfürthi Helios Klinika főorvosa és általános orvosa szerint azonban mire a kaparó torok, az orrfolyás vagy más panaszok jelentkeznek, a fertőzés már korábban megtörtént.

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Megfázás idején a pihenés és a megfelelő folyadékbevitel is fontos lehet
Fotó: Pexels / Illusztráció

A szakember szerint a légúti vírusokkal való találkozás és az első panaszok között gyakran körülbelül 48 óra telik el. A jelentkező tünetek már annak a jelei, hogy az immunrendszer küzd a kórokozókkal – számolt be róla a Focus.

Megállítható a megfázás az első tüneteknél?

Markus Tullius szerint a megfázást az első tünetek megjelenésekor már nem lehet megállítani. Amikor jelentkezik a torokkaparás vagy az orrfolyás, a nyálkahártyákon már jelentős lehet a vírusterhelés, a szervezet pedig megkezdte a védekezést. Ez azt jelenti, hogy a betegséget ebben a szakaszban már nem lehet egyszerűen visszafordítani. Ettől azonban még érdemes odafigyelni arra, hogyan próbáljuk enyhíteni a panaszokat.

Segíthet a gyömbér és a forró tea?

A gyömbérshot, a forró tea vagy egy meleg fürdő nem képes megállítani a fertőzést. Ezek a praktikák ugyanakkor ettől még jóleshetnek, és javíthatják a közérzetet.

A szakember szerint az önmagunkról való gondoskodásnak pszichés szempontból is lehet jelentősége. A beteg úgy érezheti, hogy maga is tesz valamit az állapota javításáért, ami segíthet csökkenteni a kiszolgáltatottság érzését.

Mit tud a C-vitamin és a cink megfázás esetén?

Sokan C-vitaminnal vagy cinkkel próbálják megelőzni, illetve lerövidíteni a betegséget. Arra azonban nincs megfelelő tudományos bizonyíték, hogy ezek a készítmények képesek lennének megakadályozni a fertőzés kialakulását.

A Gesundheitsinformation által ismertetett kutatások szerint a C-vitamin rendszeres szedése kis mértékben lerövidítheti a megfázásos panaszok időtartamát. Ha azonban valaki csak az első tünetek jelentkezésekor kezdi szedni, nem mutatható ki ugyanez a hatás.

A cinktabletták rendszeres alkalmazása szintén valamelyest lerövidítheti a tünetek fennállását, az erre vonatkozó kutatási eredményeket azonban a Cochrane nemzetközi kutatási hálózat bizonytalannak értékeli. A cink ráadásul mellékhatásokat, például ízérzékelési zavarokat és gyomorpanaszokat is okozhat.

Mire kell figyelni a megfázás elleni gyógyszereknél?

Ha valakinek a betegsége ellenére helyt kell állnia például a munkahelyén, könnyen a kombinált megfázás elleni készítményekhez nyúlhat. Ezek többféle hatóanyagot tartalmazhatnak: lehet bennük például paracetamol, ibuprofen vagy acetilszalicilsav, valamint a nyálkahártyák duzzanatát csökkentő pszeudoefedrin.

A főorvos szerint ezek a gyógyszerek rövid távon hatékonyan enyhíthetik a panaszokat, ezért az ember átmenetileg jobban érezheti magát. A szakember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy estére akár rosszabb közérzet jelentkezhet.

Különösen fontos ellenőrizni a gyógyszerek összetételét. A kombinált készítmények ugyanis már tartalmazhatnak fájdalomcsillapítót, így ha valaki mellettük külön is bevesz ilyen gyógyszert, akaratlanul túllépheti az adott hatóanyag ajánlott napi adagját.

Mennyi idő alatt múlik el a megfázás?

A megfázást az orvosok önkorlátozó betegségnek tekintik, vagyis a szervezet általában maga is képes megbirkózni a kórokozókkal, ha elegendő időt kap rá.

Markus Tullius egy régi mondással foglalta össze a folyamatot: három napig jön a megfázás, három napig marad, majd három napig távozik. Bár a mindennapi teendők mellett nehéz lehet lassítani, a szakember szerint ilyenkor a pihenés az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk.

 

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