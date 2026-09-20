Megfázás esetén sokan elkövetik ezt a hibát – az orvos elárulta, mi segíthet valójában

A megfázás első jeleinél sokan gyömbérshothoz, forró teához vagy vitaminokhoz nyúlnak abban a reményben, hogy még időben sikerül megállítaniuk a betegséget. Markus Tullius, a wipperfürthi Helios Klinika főorvosa és általános orvosa szerint azonban mire a kaparó torok, az orrfolyás vagy más panaszok jelentkeznek, a fertőzés már korábban megtörtént.

Megfázás idején a pihenés és a megfelelő folyadékbevitel is fontos lehet

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A szakember szerint a légúti vírusokkal való találkozás és az első panaszok között gyakran körülbelül 48 óra telik el. A jelentkező tünetek már annak a jelei, hogy az immunrendszer küzd a kórokozókkal – számolt be róla a Focus.

Megállítható a megfázás az első tüneteknél? Markus Tullius szerint a megfázást az első tünetek megjelenésekor már nem lehet megállítani. Amikor jelentkezik a torokkaparás vagy az orrfolyás, a nyálkahártyákon már jelentős lehet a vírusterhelés, a szervezet pedig megkezdte a védekezést. Ez azt jelenti, hogy a betegséget ebben a szakaszban már nem lehet egyszerűen visszafordítani. Ettől azonban még érdemes odafigyelni arra, hogyan próbáljuk enyhíteni a panaszokat.

Segíthet a gyömbér és a forró tea?

A gyömbérshot, a forró tea vagy egy meleg fürdő nem képes megállítani a fertőzést. Ezek a praktikák ugyanakkor ettől még jóleshetnek, és javíthatják a közérzetet.

A szakember szerint az önmagunkról való gondoskodásnak pszichés szempontból is lehet jelentősége. A beteg úgy érezheti, hogy maga is tesz valamit az állapota javításáért, ami segíthet csökkenteni a kiszolgáltatottság érzését.

Mit tud a C-vitamin és a cink megfázás esetén?

Sokan C-vitaminnal vagy cinkkel próbálják megelőzni, illetve lerövidíteni a betegséget. Arra azonban nincs megfelelő tudományos bizonyíték, hogy ezek a készítmények képesek lennének megakadályozni a fertőzés kialakulását.

A Gesundheitsinformation által ismertetett kutatások szerint a C-vitamin rendszeres szedése kis mértékben lerövidítheti a megfázásos panaszok időtartamát. Ha azonban valaki csak az első tünetek jelentkezésekor kezdi szedni, nem mutatható ki ugyanez a hatás. A cinktabletták rendszeres alkalmazása szintén valamelyest lerövidítheti a tünetek fennállását, az erre vonatkozó kutatási eredményeket azonban a Cochrane nemzetközi kutatási hálózat bizonytalannak értékeli. A cink ráadásul mellékhatásokat, például ízérzékelési zavarokat és gyomorpanaszokat is okozhat.

Mire kell figyelni a megfázás elleni gyógyszereknél?

Ha valakinek a betegsége ellenére helyt kell állnia például a munkahelyén, könnyen a kombinált megfázás elleni készítményekhez nyúlhat. Ezek többféle hatóanyagot tartalmazhatnak: lehet bennük például paracetamol, ibuprofen vagy acetilszalicilsav, valamint a nyálkahártyák duzzanatát csökkentő pszeudoefedrin.