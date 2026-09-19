Őrület: ez a mekis sült krumpli titka

Régóta tudjuk, hogy ugyanolyan hasábburgonyát, mint a mekis sült krumpli, nem készíthetünk otthon, hiszen a gyorséttermi változatot előkezelik és elősütik, csak ezt követően kerül fagyasztott állapotban a franchise-lánc tagjaihoz. Amire azonban a cég is nagy figyelmet fordít, és amit mi is megtehetünk, az a megfelelő burgonya kiválasztása. Habár a vállalat saját termesztésű zöldséget használ fel, néhány praktikával mi is kiválogathatjuk a magas keményítőtartalmú darabokat.

A mekis sült krumpli titka egyszerűbb, mint gondolnád Fotó: Shutterstock

Íme, ez a mekis sült krumpli titka

A jól ismert gyorsétteremlánc sült krumplijának titka nemcsak a megfelelő keményítőtartalmú burgonyákban rejlik, hanem mint azt említettük, az előkezelésben és elősütésben is. Előbbit nem tudjuk leutánozni, utóbbit azonban mi is megtehetjük. Miután kiválogattuk a lisztesebb, magasabb keményítőtartalmú, a kiírás szerint sütéshez ajánlott krumplifajták közül a keményebb, viaszos állagú darabokat figyelve, hogy azok ne legyenek sérültek vagy zöldes színűek, illetve ne csírázzanak, törekednünk kell arra, hogy megközelítőleg azonos vastagságú hasábokra szeljük a burgonyákat. Célszerű se nem túl vékony, se nem túl vastag hasábokat szelni.

A hasábokat ezután tegyük hideg vízbe 20 percre, hogy a felszínükön található felesleges keményítő leázzon róluk. Így kevésbé fognak összetapadni sütés közben, és könnyebben kialakulhat rajtuk egy egyenletes, ropogós kéreg.

Az áztatást követően konyharuhával vagy papírtörlővel áztassuk fel a hasábokról a maradék vizet, majd egy mély edényben, semleges ízű sütőolajban, nagyjából 140 Celsius-fokon süssük elő a hasábokat 6-7 percen keresztül. Ez idő alatt a krumpli megpuhul, a színe még világos marad, a felszíne azonban már kissé szilárdabbá válik. Ha ezzel megvagyunk, kiszedhetjük a hasábokat; miután lecsepegtettük róluk az olajat, rendezzük el azokat egy papírtörlőn úgy, hogy lehetőleg ne feküdjenek egymáson. Miután 15 percig hűlni hagytuk, kisebb adagokban süssük tovább őket 180-190 Celsius-fokra felmelegített olajban 2-3 percig. Ez idő alatt a hasábok felszíne egyenletesen aranybarnává és ropogóssá válik. A kívánt árnyalat elérése után szűrőkanállal emeljük ki a kész hasábburgonyákat, hagyjuk, hogy az olaj lecsepegjen róluk, majd ízlés szerint sózzuk meg. Figyeljünk, hogy ezután ne pakoljuk a krumplikat mély edénybe és ne is fedjük le azokat, különben a belőlük felszálló gőz visszanedvesítheti és megpuhíthatja a kérgüket. Lehetőleg frissen fogyasszuk!

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