„27 évesen mellrákot diagnosztizáltak nálam – előtte az orvosok azt mondták, túl fiatal vagyok hozzá”

Nichol Demetri mindössze 27 éves volt, amikor egy reggel arra ébredt, hogy vérfoltok vannak a pizsamafelsőjén. Mellbimbójából véres váladék szivárgott. Később kiderült: a mellrák első tünetei voltak.

Mellrákot diagnosztizáltak a 27 éves nőnél, először az orvosok sem gyanakodtak

Fotó: JOAO LUIZ BULCAO / Hans Lucas

Nichol 27 évesen véres mellbimbóváladékozást észlelt, ám kezdetben sem háziorvosa, sem a klinika szakemberei nem tartották valószínűnek a mellrákot.

Az ultrahang sem mutatott ki elváltozást, tünetei azonban két hét alatt jelentősen rosszabbodtak.

A fiatal nő ragaszkodott az azonnali biopsziához, amely után 0. stádiumú emlőrákot diagnosztizáltak nála.

Az elváltozás mintegy 10 centiméteres területet érintett, ezért Nicholnak teljes masztektómián kellett átesnie.

Mellrákot diagnosztizáltak a 27 éves nőnél, először az orvosok sem gyanakodtak

A most 29 éves Nichol akkor még nem tudta, hogy ez a mellrák egyik jellegzetes tünete lehet – erre csak azután jött rá, hogy rákeresett a panaszaira az interneten. Sok hozzá hasonló fiatal nőhöz hasonlóan neki sem fordult meg a fejében, hogy ilyen fiatalon daganatos betegsége lehet.

Nichol időpontot kért a háziorvosától, az orvos azonban nem tartotta különösebben aggasztónak a tüneteket, és feltételezett fertőzés miatt antibiotikumot akart felírni neki.

A Londonban személyi edzőként és nyirokmasszázs-terapeutaként dolgozó Nichol fiatal és fitt volt, családjában korábban nem fordult elő mellrák, ráadásul tapintható csomót sem észleltek nála. Az orvos ezért nem látott komolyabb okot az aggodalomra – Nichol azonban képtelen volt szabadulni az érzéstől, hogy valami nagyon nincs rendben.

„Egyszerűen nagyon erős megérzésem volt – az ember ismeri a saját testét. Azt mondtam: »Kérem, beutalna az emlőklinikára?« Csak azért utalt be, mert én kértem

– mondta Nichol a Mirrornak.

Az emlőklinikán dolgozó orvosok sem tartották különösebben aggasztónak a helyzetet, mivel Nichol családjában korábban nem fordult elő mellrák, és tapintható csomót sem találtak nála. Mintát vettek a mellbimbóból ürülő váladékból, ultrahangvizsgálatot végeztek, majd azt tanácsolták neki, hogy két hét múlva térjen vissza.