„27 évesen mellrákot diagnosztizáltak nálam – előtte az orvosok azt mondták, túl fiatal vagyok hozzá”

Nichol Demetri mindössze 27 éves volt, amikor egy reggel arra ébredt, hogy vérfoltok vannak a pizsamafelsőjén. Mellbimbójából véres váladék szivárgott. Később kiderült: a mellrák első tünetei voltak.
- Nichol 27 évesen véres mellbimbóváladékozást észlelt, ám kezdetben sem háziorvosa, sem a klinika szakemberei nem tartották valószínűnek a mellrákot.
- Az ultrahang sem mutatott ki elváltozást, tünetei azonban két hét alatt jelentősen rosszabbodtak.
- A fiatal nő ragaszkodott az azonnali biopsziához, amely után 0. stádiumú emlőrákot diagnosztizáltak nála.
- Az elváltozás mintegy 10 centiméteres területet érintett, ezért Nicholnak teljes masztektómián kellett átesnie.
Mellrákot diagnosztizáltak a 27 éves nőnél, először az orvosok sem gyanakodtak
A most 29 éves Nichol akkor még nem tudta, hogy ez a mellrák egyik jellegzetes tünete lehet – erre csak azután jött rá, hogy rákeresett a panaszaira az interneten. Sok hozzá hasonló fiatal nőhöz hasonlóan neki sem fordult meg a fejében, hogy ilyen fiatalon daganatos betegsége lehet.
Nichol időpontot kért a háziorvosától, az orvos azonban nem tartotta különösebben aggasztónak a tüneteket, és feltételezett fertőzés miatt antibiotikumot akart felírni neki.
A Londonban személyi edzőként és nyirokmasszázs-terapeutaként dolgozó Nichol fiatal és fitt volt, családjában korábban nem fordult elő mellrák, ráadásul tapintható csomót sem észleltek nála. Az orvos ezért nem látott komolyabb okot az aggodalomra – Nichol azonban képtelen volt szabadulni az érzéstől, hogy valami nagyon nincs rendben.
„Egyszerűen nagyon erős megérzésem volt – az ember ismeri a saját testét. Azt mondtam: »Kérem, beutalna az emlőklinikára?« Csak azért utalt be, mert én kértem
– mondta Nichol a Mirrornak.
Az emlőklinikán dolgozó orvosok sem tartották különösebben aggasztónak a helyzetet, mivel Nichol családjában korábban nem fordult elő mellrák, és tapintható csomót sem találtak nála. Mintát vettek a mellbimbóból ürülő váladékból, ultrahangvizsgálatot végeztek, majd azt tanácsolták neki, hogy két hét múlva térjen vissza.
Az ultrahang semmilyen elváltozást nem mutatott ki – ez fiatalabb nőknél nem ritka probléma, mivel a sűrűbb emlőállomány miatt a daganatok nehezebben észlelhetők a képalkotó vizsgálatok során.
Mire azonban eltelt a két hét, Nichol tünetei tovább súlyosbodtak.
A bal mellem jobb oldala teljesen megkeményedett. Ekkor kezdtek igazán aggódni, és azt mondták, három hét múlva mehetek biopsziára. Én viszont azt mondtam: »Nem, én most azonnal biopsziát akarok«
– emlékezett vissza.
Nichol kitartása végül megmentette az életét. Az azonnal elvégzett biopszia, majd a mammográfiás és MRI-vizsgálatok után 2024. június 7-én kiterjedt ductalis carcinoma in situt (DCIS), vagyis a tejcsatornákban kialakuló, 0. stádiumú emlőrákot diagnosztizáltak nála.
Bár a DCIS alacsony fokozatú elváltozásnak számít, Nichol esetében az érintett terület hatalmas, mintegy 10 centiméteres volt. Emiatt teljes masztektómiára, vagyis az emlő eltávolítására volt szüksége – ez bárki számára életét alapjaiban megváltoztató beavatkozás, különösen egy olyan fiatal nőnek, akinek az egészség és a fitnesz a hivatása is.
Úgy éreztem, mintha az egész világ összeomlott volna körülöttem. Egyrészt beigazolódott, hogy igazam volt, ugyanakkor egyetlen pillanat alatt az egész életem megváltozott
– mondta Nichol.
A hét elején közzétett új elemzés szerint az Egyesült Királyság jelenlegi emlőrákszűrési gyakorlata akár a következő tíz évben a betegség kialakulásának kockázatával élő 50 év alatti nők 95 százalékát sem azonosítja.
Míg az 50 év feletti nőket rutinszerűen mammográfiás szűrésre hívják, a brit National Institute for Health and Care Excellence (NICE) fiatalabb nőkre vonatkozó irányelvei elsősorban az öröklött génmutációkra összpontosítanak, miközben az életmóddal összefüggő és egyéb, nem örökletes kockázati tényezők kisebb hangsúlyt kapnak – írja a Mirror.