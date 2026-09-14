Meglepő dolog történik a női aggyal a menopauza alatt − MRI-vizsgálat fedte fel

A múltban a női agy működését teljesen figyelmen kívül hagyták

Több millóan hitték el, hogy a menopauza a memóriaromlás időszaka, illetve, hogy innen már csak a B oldal pörög

A legfrissebb MRI-vizsgálatok mindent átírnak, amit eddig a menopauza és a női agy kapcsolatáról gondoltunk

Korábban a hangulatváltozásokat, a hőhullámokat és a memóriazavarokat hisztériának tekintették, és azt hitték, hogy az ösztrogénszint zuhanásával a női agy térfogata drasztikusan lecsökken. Sajnos nők milliói hitték el, hogy agyuk a menopauza alatt egyfajta lejmenetbe kapcsol, ami egyenes út a szellemi leépüléshez. A legfrissebb kutatások azonban bebizonyították a rosszmájúaknak: a menopauza nem a vég kezdete, hanem egy elképesztően hatékony „szoftverfrissítési" periódus.

Menopauza alatt és után az agy nem rosszabbul működik, hanem egy áthangolási folyamaton megy keresztül.

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Menopauza, avagy a női agy újjászületése

Mint azt az Amsterdam UMC kutatói a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmányukban ismertetik, egy rendkívül precíz statisztikai és szerkezeti agyi képalkotó elemzést hajtottak végre. A vizsgálat során 1095 nő strukturális MRI-adatait gyűjtötték össze és követték nyomon több időponton keresztül. A résztvevőket különböző csoportokba osztották: a kutatók vizsgáltak 34 serdülő lányt az első menstruációjuk előtt és után, 70 nőt a terhességük előtt és után, valamint 120 nőt a menopauza átmeneti időszakában. Hogy az eredmények pontosak legyenek, és kiszűrjék az életkorral járó változásokat, kontrollcsoportként bevontak melléjük további 108 serdülő korú, 40 szülőkorú és 723 menopauza korú, de hormonálisan stabil állapotban lévő nőt is.

Az MRI-felvételek összehasonlításából derült ki, hogy míg a pubertás és a terhesség alatt az agy látványosan finomhangolja önmagát, addig a menopauza idején ez a folyamat nemhogy nem gyorsul fel, de a kontrollcsoporthoz képest átmenetileg kifejezetten stabillá válik.

Miben mutatkozik meg az agy „szofterfrissítése"?

Az MRI-vizsgálatok adatai igazolják, hogy a szürkeállomány és az idegrendszer az új hormonális állapothoz alkalmazkodva sikeresen újrahuzalozza magát.

Képzeld el az agyat úgy, mint egy okostelefont, ami éppen egy hatalmas szoftverfrissítésen megy keresztül.

A kutatás legfontosabb tanulsága tehát az, hogy a menopauza után az agy megerősíti azokat a területeket, amelyek az empátiáért, az érzelmi szabályozásért, a társas megértésért és a boldogság fenntartásáért felelősek.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nők boldogabbnak érzik magukat, jobban kézben tartják a dolgokat, és sokkal kevesebbet aggódnak. Meglepő megfigyelés, hogy a menopauza után a nők empátiaszintje kifejezetten magasnak mutatkozik.

A változókor büszkeség, nem pedig szégyellnivaló betegség − inspirálódj az alábbi videóból:

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